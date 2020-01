Meilleurs smartphones à moins de 100 €

Acheter un smartphone pas cher relève aujourd’hui d’un véritable parcours du combattant. Les modèles sont nombreux, et la concurrence est féroce. Il y en a pour tous les budgets, et il n’est pas obligatoire de vider son livret A pour s’offrir un appareil fonctionnel qui répond à des besoins basiques. Et oui, il est également possible de se faire plaisir lorsque l’on moins de 100 euros. Suivez le guide !

Un smartphone, c’est cher. En voilà en idée reçue ! Aujourd’hui, on trouve d’excellents smartphones à moins de 200 euros. Et pour les petits budgets, on trouve également des appareils à moins de 100 euros suffisamment bien optimisés pour répondre à tous les usages de base. Si vos usages principaux sont d’envoyer des SMS, surfer sur les réseaux sociaux et prendre quelques photos par ci par là, alors les smartphones à moins de 100 euros que vous trouverez dans cette sélection pourront vous satisfaire. La plupart sont même compatibles 4G. D’ailleurs, si ce sont les smartphones les moins chers qui se vendent le plus, ce n’est pas un hasard.

Bien sûr, on reste dans l’entrée de gamme et il ne faudra pas vous attendre à des performances monstrueuses. Mais si vous voulez profiter d’Android sans vous ruiner et sans passer un demi salaire dans un haut de gamme ? Alors ce guide d’achat est pour vous.

Nokia 1 Plus

Pour les budgets les plus serrés, le Nokia 1 Plus constitue l’un des meilleurs choix de ce classement. Avec son design réussi, sa prise en main compacte et son écran de 5,45 pouces, il propose un excellent rapport qualité prix. Vendu à moins de 100 euros, il pèche évidemment par ses performances médiocres et son appareil photo peu convaincant. Basique, le smartphone sera essentiellement utilisé pour envoyer des messages et passer des appels.

Xiaomi Redmi 6A : le rapport qualité/prix imbattable

Le Xiaomi Redmi 6A embarque un processeur Helio A22 Quad-Core cadencé à 2.0 GHz, 2 Go de mémoire RAM pour 16 Go de mémoire de stockage interne extensible via son slot micro SDXC (jusqu’à 256 Go). Il propose un capteur photo de 13 MP ouverture f/2.2, flash LED, panorama ainsi qu’une caméra frontale de 5 MP ouverture f/2.2.

Il tourne sous Android 8.1 Oreo et arbore un écran tactile IPS 5.45″ avec définition HD+ de 720 x 1440 pixels. Bluetooth 4.2, GPS, Wi-Fi 802.11 b/g/n, micro-USB, jack 3.5mm ainsi qu’une batterie de 3000 mAh sont également de la partie.

Xiaomi Redmi Go : le plus abordable des Xiaomi

Pour moins de 60 €, vous avez un appareil qui inclut les principales fonctionnalités que l’on retrouve sur la plupart des smartphones. Ce dernier arbore un écran LCD 5 pouces au format 16:9 de définition HD. La partie hardware est assurée par un processeur Qualcomm Snapdragon 425 couplé avec 1 Go de mémoire RAM. Le Redmi Go tourne sous Android Go, une version allégée du système de Google, dédié pour les smartphones entrée de gamme.

Archos Core 55S Ultra

Pour 69.99 €, l’Archos Core 55S Ultra propose une fiche technique convenable. On retrouve un écran incurvé LCD 2.5D de 5.45 pouces de définition HD+ 1440 x 720 pixels. La partie hardware est assurée par un processeur Spreadtrum SC9850 quadruple coeurs épaulé par 2 Go de RAM et 32 Go de mémoire de stockage interne, extensibles via micro SD. Il embarque une batterie de 2300 mAh, et tourne sous Android Oreo 8.1. A ce prix là, ne vous attendez pas à un foudre de guerre pour ce qui est de la partie photo puisque ce smartphone ne propose qu’un seul capteur principal de 8MP et un capteur frontal de 5MP.

Nokia 1 : l’essentiel

Vendu autour de 100 €, le Nokia 1 est un très bon smartphone entrée de gamme. Sa fiche technique assez légère (Mediatek MT6737M quadricoeurs à 1,1 GHz, 1 Go de RAM, 8 Go de ROM) peut l’éliminer d’une première sélection. Il forme pourtant un choix intéressant grâce à Android Oreo Edition Go, qui exploite ce petit hardware avec des applications plus légères, et prolonge la durée de la batterie. Petit truc en plus, sa batterie, justement, est amovible, pour la changer soi-même dès qu’elle commence à ne plus tenir la charge.

Blackview A7 et A7 Pro : l’élégance à prix mini

Disponibles à respectivement 60 et 80 euros, les Blackview A7 et A7 Pro proposent un rapport qualité-prix assez intéressant. Ils disposent tous d’un écran de 5 pouces avec définition HD 1280 x 720 pixels et tournent sous Android 7.0 Nougat. Ils se distinguent l’un de l’autre par leur SoC : un MediaTek MT6580 couplé à 1 Go de RAM et 8 Go de ROM pour le A7 et un plus performant MediaTek MT6737 couplé à 2 Go de RAM et 16 Go d’espace de stockage pour la version Pro. Il y a aussi des différences au niveau de l’appareil photo, avec un double capteur 5 MP+ 0,3 MP à l’arrière et un module 2 MP à l’avant sur le A7, contre un setup 8 MP + 0,3 MP et 5 MP pour le Pro.

Echo Surf : fun et acidulé

Vendu moins de 70 euros, le Echo Surf est une proposition à ne pas négliger si vous souhaitez vous procurer un smartphone très peu cher sans passer par l’import. Il se fait surtout remarquer par son design assez original, mais la fiche technique est également sympathique pour son prix. Écran de 5 pouces au format 18:9, 1 Go de RAM, 16 Go d’espace de stockage extensibles via microSD, capteur photo de 8MP à l’arrière et 5 MP à l’avant, difficile de faire mieux à ce prix mini.

Asus Zenfone Live L2 : polyvalent et simple d’utilisation

Le smartphone Asus Zenfone Live L2 propose une fiche technique qui pourrait séduire les personnes à la recherche d’un appareil simple d’utilisation, regroupant les fonctionnalités essentielles dont dispose la plupart des appareils disponibles en 2019. Proposant une fiche technique avec une configuration qui convient à l’utilisation des réseaux sociaux, la photographie, il n’est clairement pas destiné aux personnes à la recherche d’un smartphone pour le jeux ou avides de performances. Il arbore un écran Full View de 5,5 pouces avec ratio 18:9 de définition HD+ 1440 x 720 pixels.

La partie hardware est soutenue par un processeur Qualcomm Snapdragon 430 Octo-Core 1.4 Ghz couplé à 2 Go de mémoire RAM, 32 Go de mémoire de stockage interne extensibles jusqu’à 256 Go via une carte micro SD. Sa batterie d’une capacité de 3 000 mAh ne vous fera jamais défaut. Enfin, on retrouve également une caméra ultra-précise de 13 MP et son auto-focus à détection de phase (PDAF) ultra-rapide de 0,3 seconde. Celles ou ceux voulant l’utiliser dans le cadre d’un double emploi pourront facilement le faire vu que ce dernier est également double SIM. Le tout tourne sous Android 8.0 Oreo.

Quelle marque propose ce type de smartphones et laquelle choisir ?

Oubliez Samsung, Huawei, Apple et OnePlus lorsqu’il s’agit d’acquérir un smartphone à moins de 100 euros. Les constructeurs proposant ce type d’appareils sont Asus, Doogee, Wiko, Nokia et Blackview ou bien encore Xiaomi pour ne citer qu’eux. Même s’ils sont de bons smartphones pour un usage quotidien, ils ne bénéficient bien évidemment pas de campagnes publicitaires coûteuses réservées aux appareils haut et milieu de gamme. Ils sont logiquement moins populaires jouissent d’un attrait moindre pour le grand public.

Xiaomi, quatrième constructeur mondial de smartphones derrière Apple, Huawei et Samsung bénéficie d’un savoir-faire inéluctable dans la production de smartphones pas chers proposant un bon rapport qualité prix. Nokia et Asus sont également des constructeurs produisant des appareils low-cost proposant un prix honnête en rapport avec les fonctionnalités qu’ils offrent.

Quel concessions à faire pour un smartphone à moins de 100 € ?

Sous la barre des 200 euros, ne vous attendez pas à un smartphone fluide et réactif au quotidien proposant des performances extraordinaires. A ce prix là, vous vous doutez bien qu’il faut faire des concessions. Il existe cela dit des smartphones dans cette gamme de prix proposant un juste milieu.

Certains sont double SIM et proposent même un espace de stockage extensible via micro SD. Si vous êtes pressé, vous pouvez également faire l’impasse sur la recharge rapide, bien trop coûteuse à intégrer dans des smartphones à moins de 100 euros. Certains smartphone proposent cela dit une excellente autonomie dans cette gamme de prix, comme le Redmi 7A et sa batterie de 4 000 mAh.

Pour le coté multimédia il en est de même. Vous ne trouverez pas de smartphone sous la barre des 100 € proposant un écran de définition Full HD, il faudra se contenter au mieux du HD+. Pareil pour tout ce qui touche aux technologies de sécurité avancée tel que le lecteur d'empreintes digitales ou la reconnaissance faciale, elles sont inexistantes. Vous l’aurez donc compris, un smartphone sous la barre des 100 euros n’est clairement pas destiné au multimédia, jeux et autres applications gourmandes en ressources, il se contente du strict minimum.