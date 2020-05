Meilleurs iPhone : quel modèle acheter en 2020 ?

Vous êtes à la recherche d’un nouvel iPhone ? Vous êtes tombé au bon endroit chers lecteurs. Dans ce guide d’achat, on vous propose notre sélection des meilleurs smartphones Apple du moment. En fin d’article, on répond aussi à toutes vos questions concernant les iPhone. Suivez le guide.

Notre sélection des meilleurs iPhone d’Apple

C’est décidé : vous allez finalement craquer pour un iPhone. En 2020, l’offre d’Apple en matière de téléphone portable est devenue vaste. Contrairement à ses habitudes il y a quelques années, la firme de Cupertino propose maintenant des iPhone pour tous les prix et (presque tous les goûts).

iPhone 11 Pro : le nec plus ultra

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER L’IPHONE 11 PRO

On commence avec le nec plus ultra du marché, les iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max. Presque identiques, ils se distinguent uniquement l’un de l’autre par la taille de leur écran AMOLED : 5,8 pouces pour la version standard et 6,5 pouces pour la version max. Les deux smartphones tirent leur épingle du jeu par un design haut de gamme et luxueux et un élégant écran Super Retina XDR surmonté d’une encoche.

Cette encoche cache les capteurs nécessaires à la reconnaissance faciale Face ID, la technologie révolutionnaire d’Apple. Grâce à sa puce A13 Bionic, ils promettent des performances de folie. C’est simple : ce sont les appareils les plus puissants du marché, loin devant les rivaux Android sur les benchmarks. Apple a aussi frappé fort dans le domaine de la photographie. Le triple capteur photo de 12 mégapixels au dos permet de réaliser de superbes clichés dans la plupart des situations.

Enfin, les deux variantes sont compatibles avec la recharge sans fil par induction et accompagnées d’un chargeur rapide de 18W.

Cette génération déçoit uniquement par son design éculé (le même ou presque depuis l’iPhone X sorti en 2017) et le retour de la large encoche. Sans surprise, Apple vend son millésime au prix fort. Le 11 Pro standard avec seulement 64 Go de stockage est vendu au prix de 1159 euros. De son côté, l’iPhone 11 Pro Max est tarifé à partir de 1259 euros. La grille tarifaire atteint les 1559 euros pour le modèle avec 512 Go de stockage. A ce prix là, vous vous offrirez le nec plus ultra du catalogue d’Apple.

Les + Les - Performances de haut vol Design vieillissant Excellente autonomie

Mode portrait perfectible

Qualité photo et (surtout) vidéo Prix

Qualité audio

iPhone 11 : le bon rapport qualité prix

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER L’IPHONE 11

On enchaîne avec l’iPhone 11, l’iPhone abordable de la génération 2019. Successeur de l’iPhone XR et petit frère des iPhone 11 Pro, il est équipé d’une puce A3 Bionic pour des performances de folie. Contrairement aux modèles haut de gamme, il est recouvert d’un écran LCD Liquid Retina HD de 6,1 pouces plutôt qu’OLED et se contente d’un double capteur photo au dos. L’appareil photo fait notamment l’impasse sur le capteur téléobjectif.

Il offre une autonomie correcte mais ne parvient tout de même pas à rivaliser avec les iPhone 11 Pro. Néanmoins, il tiendra largement la journée avec une seule recharge. Disponible dans 6 coloris originaux, qui raviront les amateurs de couleurs acidulées, il est vendu à un prix de départ de 800 euros pour la version équipée de 64 Go de stockage interne.

Les + Les - Belles finitions Pas de prise jack 3.5 mm Performances Design inchangé par rapport à l'iPhone X Autonomie Charge longue Photos

A voir : les meilleures offres pour acheter l’iPhone 11 / 11 Pro au prix le moins cher

iPhone XS / XS Max : l’alternative aux iPhone 11 Pro

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER L’IPHONE XS

Pour les budgets les plus limités, on vous conseille de jeter un oeil aux iPhone XS et iPhone XS Max, les flagships phares d’Apple en 2018. Très semblables aux iPhone X, ils sont respectivement construits autour d’un écran OLED de 5,8 et 6,5 pouces. Sur le marché depuis septembre 2018, leur prix a progressivement baissé. On les trouve ainsi sur Amazon entre 600 et 800 euros. Evidemment, le tarif varie en fonction du modèle et de l’espace de stockage choisi.

Pour un prix moins élevé que les iPhone 11 Pro, vous obtiendrez un smartphone puissant, élégant, luxueux et doté d’un double capteur photo efficace. On y trouve aussi Face ID, la recharge sans fil par induction et une certification IP68. Par contre, ils ne rivalisent pas face aux iPhone 11 Pro sur le terrain de l’autonomie.

L’iPhone XS ne tiendra qu’une journée d’utilisation en usage normal. De son côté, l’iPhone XS Max peine à atteindre la demi-journée avec une seule recharge. Malgré ces concessions, les iPhone XS restent de très intéressantes alternatives.

Les + Les - Un design élégant similaire aux iPhone 11 Pro Une autonomie un peu décevante pour du haut de gamme Un double capteur photo efficace Une encoche toujours aussi large La recharge sans fil Face ID et IP68

A voir : les meilleures offres pour acheter l’iPhone XS au prix le moins cher

iPhone XR : l’alternative idéale à l’iPhone 11

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER L’IPHONE XR

Passons à l’iPhone XR, l’iPhone abordable lancé en 2018 pour accompagner les iPhone XS. C’est une excellente alternative à l’iPhone 11, dont il est très proche. L’iPhone Xr est sublimé d’un écran LCD de 6,1 pouces parfaitement calibré et surmonté d’une encoche pour les capteurs Face ID. Comme tous les iPhone, il offre des performances exceptionnelles grâce au savoir faire d’Apple dans la conception de SoC. Aussi endurant que l’iPhone Xs Max, il promet une journée et demie d’autonomie pour un usage assez complet.

Evidemment, il n’est pas aussi bon sur ce terrain que les iPhone 11 mais il démérite pas. Il est surtout moins bon que son successeur dans le domaine de la photographie. Avec son capteur photo unique, il ne réalise pas des clichés aussi détaillés. L’iPhone Xr est désormais disponible autour des 500 euros, ce qui représente une économie de 300 euros par rapport à l’iPhone 11. C’est une option à prendre en compte si vous avez un budget limité.

Les + Les - Performances de haut vol Pas de chargeur rapide fourni IP67

L'intégration de l'écran est grossière

Recharge rapide et recharge sans fil

Pas de bokeh sur les objets

Excellente autonomie



A voir : les meilleures offres pour acheter l’iPhone XR au prix le moins cher

iPhone SE : pour les petites mains et les petits budgets

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER L’IPHONE SE

En avril 2020, Apple a décidé de compléter son offre avec un nouvel iPhone SE. Similaire à l’iPhone 8 (et aux iPhone 7,6S et 6), il reprend une recette éculée. Le smartphone est construit autour d’un écran LCD de 4,7 pouces cerclé de larges bordures. Il fait l’impasse sur la reconnaissance faciale Face ID et opte pour un antique lecteur d’empreintes Touch ID, ce qui devrait ravir les inconditionnels du scanner.

Grâce à la même puce que les iPhone 11 Pro et 11 Pro Max vendus près de trois fois plus chers, il offre des performances de haut vol. De même, les clichés réalisés par le capteur photo 12 mégapixels unique sont impressionnants. On doit cette prouesse aux algorithmes développés par Apple. Néanmoins, il n’est pas aussi polyvalent et complet que l’appareil d’un autre iPhone. Par contre, il pèche par son autonomie tout simplement catastrophique.

D’après nos tests, l’iPhone SE 2020 ne tient pas plus de 5 heures en utilisation polyvalente. Il est donc loin des autres iPhone de cette sélection. Les utilisateurs devront donc s’habituer à brancher régulièrement leur téléphone. Évidemment, l’iPhone SE 2020 ne s’adresse pas aux usagers les plus gourmands. Il ravira surtout les amateurs de smartphones compact et les acheteurs dont le budget est limité. L’iPhone SE 2020 avec 64 Go de stockage interne est en effet vendu à seulement 489 euros. C’est l’iPhone le moins cher du marché.

Les + Les - Design soigné

Écran d'un autre temps (et trop petit)

Format compact

Qualité audio moyenne

Recharge sans fil

Pas d'adaptateur jack/lightning fourni

Certification IP67

Manque de polyvalence

A voir : les meilleures offres pour acheter l’iPhone SE au prix le moins cher

💽Quelle quantité de stockage interne ?

Tout dépend évidemment de vos habitudes et de vos usages. Si vous vous servez essentiellement de votre smartphone pour envoyer des messages, consulter les réseaux sociaux ou regarder des vidéos sur Netflix, Disney+ ou Amazon Prime Video, on vous conseille d’opter pour 64 ou 128 Go stockage. Pour les usages les plus basiques, cette quantité s’annonce largement suffisante.

Par contre, si vous installez régulièrement des applications iOS sur votre téléphone, ou si vous prenez souvent des photographies, on vous invite à vous diriger vers des modèles équipés de 256 Go ou 512 Go. C’est d’autant plus vrai pour les vidéastes qui souhaitent enregistrer des vidéos en 4K très volumineuses. On notera néanmoins qu’il est possible de stocker les fichiers en ligne en passant par un abonnement de stockage en ligne iCloud. Apple offre 5 Go gratuits à tous les usagers. Pour davantage de mémoire, il faudra passer à la caisse et souscrire à un abonnement.

🔋Quel iPhone a la meilleure autonomie ?

Pendant des années, Apple est resté à la traîne par rapport à la concurrence Android sur le terrain de l’autonomie. Avec les iPhone 11 Pro, la marque californienne a finalement corrigé le tir. L’iPhone 11 Pro offre ainsi deux jours d’autonomie. Le 11 Pro Max atteint même les 2 jours et demi. Pour les usagers les plus gourmands, on vous invite à vous tourner vers cette génération. Par contre, on vous déconseillera l’iPhone SE 2020, dont l’autonomie est médiocre.

📸Combien de capteurs photo ?

Les amateurs de photographie se tourneront évidement vers les iPhone équipés de trois capteurs au dos : les iPhone 11 Pro et Pro Max. Si la photographie ce n’est pas tellement votre truc, vous pourriez vous contenter d’un appareil qui se contente d’un capteur photo unique, comme l’iPhone SE ou l’iPhone XR.

📅Quand faut-il acheter un nouvel iPhone ?

Apple présente toujours une nouvelle génération d’iPhone en septembre. On vous déconseille donc de changer d’iPhone dans le courant de l’été. En attendant la keynote de septembre, vous ne passerez pas à côté d’un nouvel iPhone qui pourra vous plaire. De même, la conférence annuelle d’Apple s’accompagne toujours d’une baisse de prix pour les modèles sortis l’année d’avant. On vous invite donc à changer d’iPhone dans le courant de la fin ou du début d’année. Exception faite de l’iPhone SE, dont le renouvellement n’est pas encore à l’ordre du jour.

🤔Face ID ou Touch ID ?

Là encore, tout dépend de vos goûts et de vos habitudes. Si certains utilisateurs sont tombés rapidement amoureux de la reconnaissance faciale Face ID, d’autres préfèrent le traditionnel lecteur d’empreintes Touch ID. Contrairement à la concurrence Android, Apple n’intègre pas le scanner d’empreintes sous l’écran. Celui-ci est placé dans une vaste bordure sous la dalle. Le seul iPhone de cette sélection à profiter du Touch ID c’est l’iPhone SE 2020. Si vous ne supportez pas la reconnaissance faciale, c’est l’iPhone qu’il vous faut choisir.

🤷‍♂️Quels accessoires pour mon iPhone ?

Sans surprise, on vous conseille de protéger votre nouvel iPhone avec une coque ou un étui de protection. La plupart des iPhone étant compatible avec la recharge sans fil, on vous conseille aussi d’investir dans un socle. Enfin, vous pouvez aussi accompagner votre iPhone d’une Apple Watch ou d’une paire d’AirPods ou d’AirPods Pro.

💰Quel budget pour mon iPhone ?

Apple a la réputation de vendre ses iPhone à des prix stratosphériques. C’est à la fois vrai…et faux. Si Apple propose de nombreux iPhone à des prix élevés (au delà des 1000€), comme les iPhone 11 Pro, on trouve aussi des solutions pour les budgets les plus modestes. Depuis 2018, Apple accompagne ses deux iPhone les plus chers d’un modèle abordable, dont l’iPhone XR et l’iPhone 11.

Ils sont respectivement vendus autour des 500 et des 800 euros, sur un site de commerce en ligne comme Amazon. Pour les utilisateurs qui ne souhaitent pas dépenser des sommes importantes dans un smartphone, Apple a aussi lancé l’iPhone SE 2020. Le smartphone est vendu au prix de départ de 489 euros. En fonction de vos besoins et de vos usages, le budget nécessaire à l’achat d’un iPhone varie donc de 500€ à 1500€.

Pour un iPhone haut de gamme dernier cri, comptez un budget de 1000€. Pour une édition abordable, ou une ancienne génération, comptez donc entre 500 et 800 euros. Nous espérons que ce guide d’achat des meilleurs iPhone du marché vous permettra de faire des achats éclairés. Si vous avez d’autres conseils à donner, ou si une erreur s’est glissée dans ce dossier malgré notre vigilance, on vous invite à nous en faire part dans les commentaires ci-dessous.

Les meilleurs smartphones par tranche de prix