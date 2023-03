Test Redmi Note 12 Pro+ 5G : un excellent rapport qualité-prix (sans surprise)

Un smartphone à moins de 500 euros avec un grand écran, un capteur 200 Mp et une super autonomie ? Ça intéresse quelqu’un ? C’est la recette musclée que propose le Redmi Note 12 Pro+. Une nouveauté qui reste en travers de la gorge ou qui va faire des gourmands ? Nous avons épluché l’appareil dans ses moindres détails dans ce test.

Entre Xiaomi, Redmi et Poco, les équipes de Xiaomi Corporation ne s’ennuient pas. À peine le Xiaomi 13 est annoncé au Mobile World Congress 2023 et commercialisé dans la foulée, qu’un autre smartphone arrive chez les détaillants. Ce n’est pas un Xiaomi à proprement parlé, mais un Redmi Note. Avec un “note” synonyme de grand écran. Mais quel est le positionnement du cadet Redmi dans la grande famille Xiaomi corporation ? A-t-il vraiment sa place aux côtés des Xiaomi 13 et les Poco X5 ? À qui s’adresse ce smartphone ?

Petit rappel pour nos nouveaux lecteurs : depuis le Redmi 1 en 2013, la marque alternative de Xiaomi inonde le monde avec ses smartphones abordables. Au-delà du hardware plus ou moins commun avec les autres marques du groupe, elle partage aussi l'interface graphique : MIUI. Mais en 10 ans, Redmi n’est plus la sous-gamme de Xiaomi. C'est une marque à part entière, ayant acquis une certaine indépendance depuis 2019. Si les innovations technologiques sont d'abord introduites sur les terminaux premiums de Xiaomi, les Redmi possèdent de sérieux atouts. Notamment le rapport qualité-prix à toutes épreuves.

Ce Redmi Note 12 Pro+ né déroge pas à la règle. Il est propulsé par le nouveau MIUI 14, motorisé par le jeune MediaTek Dimensity 1080, équipé par un gigantesque capteur 200 mégapixels, doté d’une batterie 5000 mAh (avec charge 120 W) et arbore un grand écran 6,67 pouces. Des caractéristiques haut de gamme pour un téléphone vendu moins de 500 euros. Y a-t-il un loup ? Réponse dans ce test complet.

Fiche technique

Redmi Note 12 Pro Plus Chipset MediaTek Dimensity 1080 Ecran AMOLED 6,67" FHD+ OS Android 12 + MIUI 14 RAM 8 Go Stockage 256 MicroSD Non Photo 200 MP

8 MP ultra-grand angle

2 MP macro Selfie 16 MP Batterie

Alimentation 5000 mAh

Hypercharge 120 W 5G oui Biométrie capteur empreinte digitale

Reconnaissance faciale Certification pour la résistance à l'eau IP53 Dimensions

Poids 162.9mm x 76mm x 8.98mm

210,5 g

Prix et disponibilité

Le Redmi Note 12 Pro+ 5G était déjà disponible dans l’empire du Milieu en octobre 2022. Pour l’Europe et la France, il n’est commercialisé officiellement qu'à partir du jeudi 23 mars 2023. Son prix public conseillé est de 499,90 euros. Il n’existe que dans une seule configuration : 8 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage. Un tarif identique à la génération précédente même si, cette fois, il n’existe plus qu’une configuration.

Comme souvent chez Redmi, le tarif est agressif. Pour un prix public similaire, un Motorola Edge Fusion, un Oppo Find X5 Lite ou même un Samsung Galaxy A54 proposent un écran plus petit et un stockage plus faible. Le Samsung Galaxy A34 est certes légèrement moins cher avec un écran et du stockage de taille comparable, mais le capteur principal plafonne à 48 mégapixels. Le groupe Xiaomi joue les équilibristes en essayant de proposer des nouveautés à un bon rapport qualité/prix sur ces Redmi sans cannibaliser ses premium Xiaomi ou ses juvéniles Poco.

Design

Vous avez aimé le design du Redmi Note 11 ? Vous aimerez le design du Redmi Note 12 Pro+ 5G. Le nouveau flaship de Redmi se rapproche en effet davantage du Redmi Note 11 que du Redmi Note 11 Pro 5G, sorti en avril 2022. Les designers ont en effet conservé ce magnifique dos incurvé sur les bords verticaux. Elle a beau être transparente, cette coque marque peu. L’irisation du métal à l’arrière donne une touche de qualité. Malgré son grand écran, ce Redmi Note 12 Pro+ 5G ne glisse pas et tient bien en main.

Le look du module photo ressemble davantage à celui d’un Poco X4 ou X5. La forme et l'orientation des capteurs et flash ressemblent même comme deux gouttes d’eau à celles du Poco X5 5G… Les plus sinophiles auront remarqué que le design du bloc photo est inspiré aussi du Redmi 11T Pro, disponible uniquement en Chine. Seul le flash connait une rotation de 90 degrés. Nous nous attarderons davantage sur la partie photo dans la rubrique éponyme.

Les tranches sont de la même teinte que le dos. En l’occurrence un « bleu ciel » métallisé sur notre exemplaire de test. Mais le téléphone existe également en noir de minuit ou en blanc polaire. Comme déjà sur la génération précédente, les boutons dépassent de manière plus subtile que sur un Xiaomi 13. Le bouton ON/OFF est même juste affleurant. À côté de la prise jack 3,5 mm, du haut-parleur, du microphone, on est toujours amusé de reconnaitre une minuscule LED infrarouge. Elle transforme votre smartphone en une télécommande universelle grâce à l’app Telecommande Mi préinstallée.

Sur la tranche du bas, on retrouve le tiroir pour la carte SIM. Il dissimule toujours un emplacement pour deux cartes nanoSIM. Mais il y a une différence de taille. Le second emplacement n’est plus « hybride ». En d’autres termes, il ne peut plus accueillir de microSD, mais seulement une SIM. C’est regrettable sur un téléphone bon marché comme ce Redmi Note 12 Pro+ 5G. D’autant plus, qu’il n’existe qu’une seule configuration avec « seulement » 256 Go de mémoire de stockage. Quand on connait le poids des vidéos 4K et photos RAW, il faudra rester vigilant sur la jauge de mémoire…

De manière générale, la construction de ce smartphone respire la qualité. En matière d’étanchéité, le Redmi Note 12 Pro+ 5G fait un peu mieux que le Redmi Note 11 Pro, puisqu’il décroche une « petite » certification IP53. Il ne peut donc pas être immergé dans l’eau. Il supporte seulement la poussière et les éclaboussures de liquide. Pour le « waterproof », passez chez Xiaomi.

Interface

Contrairement au Xiaomi 13, ce Redmi Note 12 Pro+ n’exploite pas Android 13. Il faudra se contenter d’Android 12. Vous disposez cependant de la dernière surcouche logicielle de Xiaomi, MIUI 14. Là encore, la firme chinoise persiste sur la segmentation de ses marques et modèles. Vous souhaitez la dernière version d’Android ? Prenez un Xiaomi. Vous souhaitez une version plus ancienne, mais avec une interface plus récente que votre ancien Redmi ? Optez pour ce Redmi Note 12 Pro+ 5G. Et pourtant, le Poco X5 Pro 5G est propulsé par Android 13 avec MIUI 14…

Avec une version plus ancienne, l’utilisateur lambda n’y verra que du feu. Android 13 propose pourtant quelques nouveautés logicielles. Un des avantages majeurs du Tiramisu (nom de code de cette mouture) réside dans la TARE : The Android Resource Economy (TARE), qui assure notamment une meilleure gestion de la consommation d'énergie. On verra dans la partie Batterie si ce smartphone se débrouille correctement.

Écran

Selon Xiaomi, le Redmi Note 12 Pro+ 5G se distingue de son prédécesseur par son écran. Est-ce vrai ? Ne tournons pas autour du pot : pour un usage ordinaire, la différence est imperceptible. Comme sur un Redmi 11 Pro, la dalle est de technologie AMOLED. Elle supporte une définition de 2400 x 1080 pixels (soit Full HD+) pour une diagonale de 6,67 pouces. Comme sur le Redmi Note 11 Pro, le taux de rafraichissement grimpe à 120 Hz avec un rapport de contraste important de 5 000 000 : 1 (contre 4 500 000 : 1) sur le 11 Pro.

Ce taux de rafraichissement est par défaut dynamique. En d’autres termes, l’appareil détecte le type d’usage et adapte la fréquence en conséquence. Il descendra ainsi à 30 Hz pour visionner une vidéo, mais montra à 120 Hz pour un jeu vidéo rapide. On trouve toutefois une légère amélioration dans la luminosité maximale de l’écran. Elle est désormais de 900 nits (globale) contre 700 nits sur la génération précédente. C’est mieux, mais en plein soleil, la lecture est compliquée, malgré la fonction « soleil » dans MIUI 14.

En outre, le Redmi Note 12 Pro+ perpétue le support d’une grande gamme de couleurs avec la compatibilité DCI-P3 et Dolby Vision. En clair, les vidéos produites avec ces espaces colorimétriques seront mieux restitués sur l’écran de votre smartphone, avec des noirs profonds, des gris intenses et des blancs lumineux. Des caractéristiques aujourd’hui popularisées sur bon nombre de smartphones de moyenne gamme et même d’entrée de gamme.

Performances

Pour animer son smartphone, Xiaomi a intégré une nouvelle puce présentée en octobre 2022. Il s'agit du Dimensity 1080, un SoC conçu par MediaTek et fabriqué par le taiwanais TSMC en 6 nm. Il succède au Dimensity 920 avec lequel il partage l’architecture. Nous retrouvons donc deux cœurs CPU Cortex-A78 palpitant à 2,6 GHz et six cœurs ARM Cortex-A55 grimpant jusqu'à 2 GHz. Sur la partie graphique, on retrouve le GPU Mali-G68 MC4. Ainsi, la fréquence d’horloge augmente légèrement sur le processeur (+0,1 Ghz).

Malgré tout, ce SoC semble intéressant sur le papier puisqu’il supporte les capteurs jusqu’à 200 mégapixels et autorise de filmer jusqu’en 4K HDR. Et ça tombe bien ! Le Redmi Note 12 Pro+ 5G est justement équipé d’un capteur de 200 millions de pixels et filme en 4K HDR… Coïncidence ? Nous ne le pensons pas.

Coté mémoire, le Redmi Note 12 Pro+ 5G exploite 8 Go de RAM LPDDR4X et 256 Go de mémoire interne UFS 2.2. Attention, par défaut, ce smartphone extirpe 3 Go de RAM virtuelle sur l’espace de stockage. C’est devenu une coutume sur les produits de Xiaomi Corporation pour obtenir de meilleures performances à moindre prix. On peut monter cette RAM virtuelle à 5 Go, la descendre à 2 Go, ou la désactiver. Pour cela, rendez vous dans « Paramètres Supplémentaires », puis « Extension de mémoire » du menu de paramétrage.

En réalisant nos tests, nous pestions de ne pouvoir lancer 3DMark et AITutu. Les connexions avec les serveurs échouaient. C'est alors que, le 22 mars à 16h30, une petite pastille rouge nous indiquait une mise à jour de MIUI 14. 821 Mo plus tard, MIUI 14.0.5 passait en 14.0.6. Et miracle, 3DMark et AITutu fonctionnent enfin. Juste à temps !

Sans surprise, ce Redmi Note 12 Pro+ 5G est nettement plus puissant que la génération précédente. Le Mediatek Dimensity 1080 n’est certainement pas le plus rapide des SoC, mais il réalise des scores supérieurs à un Qualcomm Snapdragon 680 ou même 695. Sur Geekbench, ce smartphone est légèrement plus puissant que le Redmi 11 Note Pro et même deux fois plus puissant qu’un Redmi Note 11.

Sa vigueur se confirme en bureautique et jeu vidéo. Le Mediatek Dimensity 1080 est deux fois plus efficient sur Work 3 que le Snapdragon 680 du Redmi Note 11, et plus de 3 fois plus rapide sur Sling Shot Extreme Unlimited OpenGL par rapport au même téléphone. Progrès ne signifie cependant pas puissance extraordinaire : on est très loin des performances d’un Snapdragon 8 Gen 1, presque deux fois plus fort, mais il chauffe peu. En termes de puissance, on se trouve plutôt en concurrence avec le Snapdragon 778G+ d'un Nothing Phone 1, par exemple. La puce Qualcomm domine encore celle de Mediatek. Sur Genshin Impact, le jeu abaisse à Faible le niveau de graphisme par défaut.

Batterie et charge

Comme sur ses prédécesseurs Redmi Note 11 et Redmi Note 11 Pro 5G, ce Redmi Note 12 Pro+ 5G est équipé d’un accumulateur de 5000 mAh. Avec un nouveau SoC plus puissant et surtout plus efficient, on s’attend à une excellente autonomie. Les Redmi ont déjà une bonne réputation en matière d’indépendance énergétique. Ce nouveau modèle ne fait pas exception à la règle : il atteint les 15h31 sur Work 3 Battery Life, en mode équilibré. Sur ce benchmark, simulant une activité bureautique, ce smartphone peut donc tenir 2 jours de travail.

Comme sur d’autres smartphones ou MIUI 14 est implémenté, l’utilisateur a tout loisir de modifier l’exploitation de la batterie pour plus d’autonomie ou plus de performance. Pour un usage ordinaire (web, app bureautiques ou utilitaires, réseaux sociaux, lecture de musiques ou vidéo…), le mode économie suffit amplement. Il permettra de porter l’autonomie maximale de la batterie à 32h22, d’après MIUI 14, contre 26h18 en mode équilibré. On est donc pas loin des 3 jours d’autonomie ! La version Performance pompe un peu plus d’énergie et assure 25h de batterie. Nous aurions pu nous attendre à une différence plus importante.

Pour encore plus d’endurance loin d’un chargeur, le mode économiseur de batterie Ultra est un choix pertinent. Certes, il transforme votre smartphone en téléphone basique, en désactivant tout ce qui consomme de l’électricité, comme le rafraichissement à 120 Hz, le thème claire… Mais l’autonomie atteint les 85h ! Parfait pour les grands bavards oraux ou textuels ! Si, vous ne pouvez pas vous passer de votre jeu préféré ou réseau social favori, l’économiseur de batterie Ultra accepte d’ajouter des apps.

Pendant de la batterie, la charge du Redmi Note 12 Pro+ n’a rien à envier à des téléphones haut de gamme. Elle est même indubitablement supérieure à celles de nombreux smartphones haut de gamme. Par exemple, sur un Xiaomi 13, on doit se contenter d’une puissance de charge de 67W alors que ce smartphone est fourni avec un chargeur 120 W (comme un Xiaomi 13 Pro) ! Rappelons que le Redmi Note 11 n’avait qu’un modeste chargeur 33W et le Redmi Note 11 Pro 5G un 67W. Le gain est incomparable.

Avec chargeur 120 W fourni

batterie totalement déchargée : batterie pratiquement déchargée 0 mn 0% 10% 5 mn 3% 42% 10 mn 35% 53% 15 mn 48% 65% 20 mn 63% 80% 25 mn 79% 98% 30 mn 92% 35 mn 100%

Ainsi, une charge complète nécessite seulement 35 mn. Et encore, nous avons totalement vidé la batterie (ce qui est vivement déconseillé). On divise ainsi le temps de charge par deux par rapport à la génération précédente.

Voici nos mesure lors d'une charge avec un chargeur rapide lambda (25 W) :

5 mn : 5%

10 mn : 15%

25 mn : 43%

40 mn : 70%

50 mn : 90%

57 mn : 100%

La charge avec un chargeur rapide est presque deux fois plus lente qu’avec le chargeur 120W fourni dans la boite.

Audio

Passons maintenant à la partie audio du Redmi Note 12 Pro+ 5G qui profite notamment d'un double haut-parleur symétrique. Autant, il n’y a rien à redire sur la puissance sonore proposée ici par rapport à d'autres smartphones vendus moins de 500 euros. Autant la justesse dans les aigus et les graves laissent à désirer. Le Redmi Note 11 Pro ou même le Redmi Note 11 présentait une meilleure musicalité et ne saturait pas.

Sur cet appareil, au volume maximum les aigus sifflent et les graves saturent. Pourtant, ce smartphone bénéficie d’une double diffusion du son. La première, et plus puissante, provient de la tranche du bas, à droite du port USB-C. La seconde procède de la tranche du haut, à côté du microphone et n’est pas accessoire. C’est appréciable de jouir de haut-parleurs symétriques. Le Xiaomi 13, presque deux fois plus cher, doit se contenter d'une stéréo asymétrique, et donc déséquilibrée.

Mais l’acoustique ne se limite pas qu’aux haut-parleurs. Contrairement à beaucoup d’autres constructeurs, Xiaomi conserve la prise jack 3,5 mm sur sa gamme Redmi. On peut ainsi recycler ses casques filaires tellement vintage. Et jouer sans latence ! Le son y est d'ailleurs très correct. Mais, bien sûr, l’expérience optimale ne s’entendra qu’avec des écouteurs Bluetooth supportant le son HD. Ce Redmi Note 12 Pro+ 5G accepte en effet une ribambelle de codecs audio HD (LHDC de v1 à v4, mais aussi LDAC, Qualcomm aptX, aptx HD, aptx Adaptative…) en plus des traditionnels SBC et AAC. Pour les personnes utilisant leur téléphone comme un baladeur (en streaming ou en stockage interne), c’est très appréciable.

Photo et vidéo

Sans faire de l’ombre à la famille Xiaomi, les Redmi offrent généralement de belles prestations en photo et vidéo. Voyons cela plus en détails. Le Redmi Note 12 Pro+ est doté d'une configuration photo quasiment intégralement recyclée du Xiaomi 12T Pro. Elle est composée par 3 capteurs à l'arrière et d’une caméra faciale. En voici tous les détails :

un capteur principal de 200 mégapixels d’une taille de 1/1.4 pouce, objectif équivalent à un 24 mm en 24×36, ouvrant à f/1.65 et bénéficiant d’une stabilisation optique (OIS) et d'un autofocus à détection de phase.

d’une taille de 1/1.4 pouce, objectif équivalent à un 24 mm en 24×36, ouvrant à f/1.65 et bénéficiant d’une stabilisation optique (OIS) et d'un autofocus à détection de phase. Un capteur ultra grand-angle (0,6x) de 8 mégapixels , objectif équivalent à un 16mm en 24×36 (champ de vision de 119°), ouvrant à f/2.2.

, objectif équivalent à un 16mm en 24×36 (champ de vision de 119°), ouvrant à f/2.2. Un capteur macro de 2 mégapixels , objectif équivalent à un 24mm, ouvrant à f/2.4.

, objectif équivalent à un 24mm, ouvrant à f/2.4. La caméra faciale est composée d’un capteur 16 mégapixels ouvrant à f/2.45.

Pour un smartphone en dessous de la barre des 500 euros, le résultat est globalement satisfaisant, tant que la luminosité est suffisante. Avec un objectif standard (équivalent 24 mm en 24×36), il faudra se contenter d’une interpolation numérique dès que vous voulez vous approcher d'un sujet. Et au-delà de 4x, les images manquent de piqué, le lissage par intelligence artificielle est moyen. Cependant, les couleurs et contrastes sont généralement bien restitués. L’IA reconnait le type de scène (architecture, ciel, visage…) et adapte automatiquement les paramètres.

Xiaomi vantait un capteur 200 mégapixels, doublant la définition de la génération précédente. Nous sommes plus circonspects sur cette spécification. Evidemment, un capteur plus détaillé est généralement le signe d’une image plus précise. Mais la taille du capteur est aussi à entrer en ligne de compte. En l’occurrence le capteur 108 Mp du Redmi Note 11 Pro mesure 1/1,52 pouce, contre 1/1,4 pouce sur le Redmi Note 12 Pro+. Les pixels sont donc beaucoup plus petits ici. Le Redmi Note 12 Pro+ parvient à être légèrement plus lumineux (+0.25 stop), mais seulement grâce à une astuce technologique.

En effet, les constructeurs (Sony et Samsung en tête) ont en effet inventé le pixel binning. Avec plusieurs pixels, ils n’en font qu’un. Magique ! En fait, la moyenne des couleurs et lumières de plusieurs pixels est gardé. Ainsi, sur notre capteur principal composé de 200 millions de pixels, chaque pixel mesure 0,56 micron. Le pixel binning combine 4 pixels pour créer un pixel effectif d’une taille de 1.12 micron de côté qui sera utilisé dans des photos d'une définition de 50 mégapixels. De la même manière, 16 pixels sont utilisés pour créer un pixel effectif de 2.24 microns dans des images de 12 mégapixels.

D'ailleurs, par défaut, ce capteur de 200 mégapixels réalise des photos en 12 mégapixels (4080×3060 ratio 4:3) ou 10 mégapixels (2304×4080 en ratio 16:9). Pour exploiter la qualité 50 mégapixels (8160×6120 pixels), il est nécessaire de basculer en mode Pro. Et attention, il est indiqué « 50 » dans la barre de menu, mais il n’est activé que s’il est coloré. Si ce n'est pas le cas, le mode Pro risque alors de réaliser des clichés en 10 ou 12 Mp. Moyen.

Etrangement, la qualité 200 Mp (16320×12240 pixels) n’existe pas en mode Pro. Il est nécessaire de scroller dans la barre des modes, aller dans la rubrique “Plus” et choisir « Ultra HD ». C’est compliqué. Et l’utilisateur moyen passera à côté. Et même topo que dans le mode Pro : en passant en mode Ultra HD, les photos sont en… 50 Mp ! Il est nécessaire d’activer l’ultra haute définition en tapant « 200 Mp » dans le menu. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?… Heureusement, les autres modes sont plus faciles à utiliser. C'est le cas du mode Macro, ainsi que du mode Portait. Ce dernier ajoute un léger flou de profondeur autour de la zone de mise au point, comme ile se doit.

Bref, les clichés sont recommandables en dessous de 4x. Au-delà, il y a des tendances impressionnistes marquées, essentiellement en basses lumières. Le lissage numérique dégrade rapidement les photos. Pour améliorer le rendu, l'intelligence artificielle identifie correctement les scènes et adapte les paramètres. Le zoom numérique n'est pas important (seulement 10x) mais il se débrouille mieux que sur des zooms numériques 20x ou 30x d'appareils plus onéreux. Un zoom petit optique aurait été idéal mais il est réservé aux modèles supérieurs.

Pour la vidéo, comme nous le présagions dans la rubrique Performances, le Redmi Note 12 Pro+ autorise bien de filmer jusqu’en 4K à une cadence de 30 images par seconde. Pour une fréquence d’images plus importantes (notamment pour des ralentis), il conviendra de passer en Full HD (1920 x 1080) pour atteindre les 60 images par seconde. À l’image du mode photo, le mode vidéo propose une option macro. Même si l’utilisation est extrêmement spécifique, elle permet d’enregistrer à quelques centimètres du sujet et même d’effectuer un léger zoom ou dézoome de 1x. Comme c’est naturellement le capteur macro 2 mégapixels qui est aux commandes, l’enregistrement sera limité à la définition de 1280×720 pixels en 30 images par seconde.