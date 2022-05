Test OnePlus Nord 2T 5G : c’est dans les vieux pots qu’on fait les meilleures soupes

OnePlus revient avec un nouveau smartphone de milieu de gamme : le Nord 2T 5G. Il s’agit d’une version améliorée du Nord 2 sorti en 2021. Avec ce produit, le constructeur veut offrir une expérience premium en dessous des 500 euros. Pari réussi ?

En 2020, OnePlus a lancé le Nord, smartphone signant son grand retour sur le segment des produits de milieu de gamme. Une vraie bouffée d’air frais après de nombreuses années à se concentrer sur le haut de gamme. Deux ans plus tard, les terminaux Nord se sont multipliés. Le dernier venu se nomme le OnePlus Nord 2T 5G, c’est celui-ci que nous testons aujourd’hui.

Le Nord 2T est une version améliorée du Nord 2, produit phare de la gamme en 2021. Il en reprend donc les grandes lignes. Avec ce terminal, le constructeur veut se rapprocher le plus possible d’une expérience premium, tout en ayant un tarif plus abordable. Ce Nord 2T mise sur plusieurs éléments pour séduire. Sur sa recharge rapide de 80 Watts, héritée du 10 Pro, sur son processeur MediaTek Dimensity 1300, qui se veut puissant, mais aussi sur son design très soigné. Pour le reste, OnePlus peut compter sur ce qui a fait le succès du Nord 2.

Nous allons nous demander si ce Nord 2T est un bon smartphone, mais aussi ce qu’il vaut par rapport aux concurrents sur son segment de prix. On pense bien entendu au Galaxy A53, la star de chez Samsung. Le Nord 2 était un produit déjà très réussi, est-ce le cas pour cette version améliorée ?

Prix et disponibilité

Le OnePlus Nord 2T est disponible à partir du 24 mai sur le site de OnePlus, mais aussi chez Orange, Bouygues, la Fnac, Amazon et Leclerc. Le terminal est vendu en deux versions. La première dispose de 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage (c’est notre version de test) et elle est à 429 euros. La deuxième est équipée de 12 Go de RAM et de 256 Go de stockage. Elle dépasse le prix psychologique des 500 euros puisqu’elle est affichée à 529 euros.

Il s’agit d’un placement tarifaire que l’on pourrait vulgairement appeler « moyenne gamme plus ». A titre de comparaison, le Nord 2 était vendu à 399 euros et 499 euros selon les modèles à sa sortie. Le 2T est donc à 30 euros de plus pour la même configuration, mais apporte des améliorations techniques notables.

Une fiche technique au goût de déjà-vu

Le OnePlus Nord 2T reprend en grande partie la fiche technique du Nord 2. Cependant, il y apporte quelques changements intéressants. On peut ainsi évoquer l’arrivée de la recharge rapide SuperVOOC d’Oppo à 80 Watts, qui avait fait ses débuts avec le OnePlus 10 Pro. Le nouveau processeur embarqué est également un peu meilleur sur le papier, puisque nous avons un MediaTek Dimensity 1300 compatible 5G, contre un Dimensity 1200 auparavant.

OnePlus Nord 2T Ecran 6,44"

AMOLED

90 Hz

2400 x 1080 pixels

20:9 ratio

Gorilla Glass 5 Chipset MediaTek Dimensity 1300 OS Android 12 + OxygenOS 12.1 RAM 8/ 12 Go Stockage 128/256 Go microSD non Capteur principal Principal : 50 Mp

Ultra grand angle : 8 Mp

Monochrome : 2 Mp Capteur selfie 32 MP Batterie 4500 mAh

Recharge 80W 5G Oui Biométrie Scanner d’empreinte sous l'écran Résistance à l'eau Non

Pour le reste, c’est du grand classique. Nous avons un écran AMOLED de 6,4 pouces avec un taux de rafraichissement de 90 Hz et une partie photo composée de 3 capteurs, dont un principal de 50 mégapixels. A part la recharge rapide et le processeur, nous avons un produit qui est similaire au Nord 2 et qui est cohérent avec son placement tarifaire.

Un design digne d’un téléphone haut de gamme

Le OnePlus Nord 2T reprend les codes de design instaurés avec le OnePlus 9. Nous avons ici un smartphone qui pourrait aisément passer pour un produit premium visuellement parlant, mais un peu moins au niveau de ses matériaux. Le châssis est en plastique, mais l’illusion est là.

La coque arrière est esthétique et donne une certaine allure au terminal. En regardant vite, nous avons presque l’impression de voir un OnePlus 9. Le Nord 2T est disponible en deux couleurs : jade (notre modèle de test) ainsi que gris, plus sobre.

On apprécie les bords légèrement incurvés de la coque arrière qui donnent un côté aérien au châssis. Le module photo, quant à lui, se matérialise sous la forme d’un rectangle qui dépasse du téléphone de quelques millimètres. Posé sur le dos, le OnePlus Nord 2T est donc très bancal. Ce n’est pas le seul smartphone dans ce cas, mais c’est toujours un peu pénible.

Toujours sur le module photo, celui-ci est composé de deux énormes cercles noirs un peu curieux à première vue (le fameux effet “plaque de cuisson”). Le supérieur accueille le capteur de 50 mégapixels tandis que le deuxième héberge les autres. Visuellement, c’est une réussite.

En ce qui concerne les tranches, nous sommes sur du OnePlus pur jus. A gauche, nous avons le bouton de volume et à droite, le bouton d’alimentation ainsi que celui dédié au silencieux. Ce bouton, spécifique au constructeur, permet de passer du mode silencieux au mode sonnerie en passant par le vibreur. Même pas besoin de déverrouiller le téléphone. Toujours appréciable.

Pour le reste, nous restons dans du grand classique avec un port USB Type-C sur la tranche inférieure ainsi qu’un capot pour la SIM. Pas de port Jack 3.5mm en revanche ni de port microSD.

En ce qui concerne la partie écran, nous avons une belle dalle plate de 6,4 pouces avec des bords assez discrets, ce qui n’est pas pour déplaire. Le ratio écran façade frôle donc les 90%, c'est élevé. A l’instar du Nord 2, nous trouvons un capteur d’empreintes sous la dalle. S’il est placé un peu bas (il faut vraiment aller le chercher avec le pouce), il fonctionne à la perfection. Rien à signaler de ce côté-là.

Enfin, la caméra frontale est matérialisée sous la forme d’un poinçon très discret en haut à gauche de l’affichage. Il s’intègre parfaitement au paysage et sait se faire oublier. Du beau travail.

Visuellement, ce OnePlus Nord 2T est donc une réussite. Beau, il aurait presque pu être un haut de gamme en termes de design ! Cette bonne impression se confirme lorsqu’on le prend en main. Bien équilibré malgré ses 194 grammes, il se montre agréable à la manipulation. Seul regret, sa façade arrière qui est énormément sujette aux traces de doigt, et pour cause : elle adopte l’effet « miroir » du OnePlus 9. De quoi agacer les plus maniaques ! Une coque sera donc obligatoire pour ces derniers.

Ça tombe bien, puisque dans la boîte, nous trouvons justement une coque en caoutchouc. Si celle-ci n’est pas vraiment esthétique, elle protégera efficacement le smartphone. OnePlus en vend tout de même des plus jolies sur son site officiel.

A de rares exceptions, OnePlus nous a toujours proposé des smartphones avec un visuel et un niveau de finition impeccables. Ce Nord 2T ne déroge pas à la règle, malgré quelques concessions logiques au niveau des matériaux. Un beau produit, tout simplement.

Un écran correct, mais limité à 90 Hz

Le OnePlus Nord 2T est équipé d’un écran AMOLED de 6,44 pouces en Full HD+ (ratio 20 :9). Il dispose d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz, ce qui apporte un confort supplémentaire par rapport au 60 Hz. La dalle est exactement la même que celle du Nord 2, ce qui est logique. On aurait aimé que le constructeur y apporte un taux de rafraichissement de 120 Hz. Après tout, la concurrence (Xiaomi, Samsung) le propose sur ses terminaux au même prix. Dommage.

Nous avons analysé la dalle à l’aide de notre sonde et les résultats sont, sans surprise, identiques à ceux obtenus sur le Nord 2 lors de notre test de l’époque. La luminosité maximale dépasse très légèrement les 500 cd/m², ce qui permet une bonne visibilité à l’extérieur, même par jour de grand soleil. Le contraste est aussi infini, AMOLED oblige. Les noirs sont donc profonds et les blancs éclatants. Cela est particulièrement agréable en visionnage de vidéos, où les scènes sombres sont parfaitement lisibles. La température des couleurs est elle un peu élevée, dépassant les 7000K. Sur un affichage blanc, le Nord 2T tire donc vers le bleu, mais rien de dramatique non plus.

Comme beaucoup de constructeurs, OnePlus propose deux modes de couleurs dans les options : Vif et Naturels. En ce qui concerne le premier, nous avons des couleurs fluos, rendues ainsi pour donner plus d’impact à l’image, mais tout en restant dans le domaine du raisonnable. Le Delta E moyen s’élève à 3,8 (en dessous de 3 étant excellent), mais on note que les verts, les jaunes et les bleus ne sont pas réellement respectés. Cela se voit à l’œil nu, puisque le rouge est orange fluo sur l’écran du Nord 2T.

Le mode Naturel propose lui des couleurs plus fidèles (Delta E moyen en dessous de 3). Mis à part le bleu ciel, toutes les nuances sont respectées. C’est celui-ci qu’il faudra choisir pour avoir une image se rapprochant de la réalité, ce qui est utile pour regarder des photos, par exemple. Dans l’ensemble, nous avons donc un écran bien calibré, mais loin d’être parfait. La température aurait pu être plus juste (même s’il est possible de la modifier dans les paramètres) et l’ajout du 120 Hz n’aurait pas été de trop. On reste donc sur notre faim.

La partie audio du Nord 2T est passable, sans pour autant être catastrophique. On note une certaine puissance, mais gâchée par une distorsion bien audible à haut volume. Si l’audio manque d’équilibre (avec des bas médiums peu présents), le résultat final est acceptable. Quant à elle, la stéréo est bien présente. C’est une nette amélioration par rapport au Nord 2, qui était complètement raté sur ce point. Le constructeur a donc revu sa copie et livre une partie audio correcte compte tenu du format.

L’un des smartphones les plus puissants sur son segment de prix

Le OnePlus Nord 2T est équipé d’un processeur MediaTek Dimensity 1300 gravé en 6 nm. Deux configurations sont disponibles, une avec 8 Go de RAM et 128 Go de mémoire (comme notre modèle de test) et une avec 12 Go de RAM et 256 Go de mémoire. Le smartphone est évidemment compatible 5G.

Il faut savoir que le Nord 2 classique était lui doté d’un SoC Dimensity 1200, ce qui en faisait déjà l’un des smartphones les plus puissants de son segment de prix. Après notre séance de benchmarks, nous avons constaté que ce Nord 2T était très légèrement au-dessus. A hauteur de 10%, ce n’est pas beaucoup, mais tout de même. La conclusion est vite faite : ce nouveau modèle est toujours une référence en termes de performances pures sur les terminaux à moins de 500 euros.

Dans la vie de tous les jours, nous avons un terminal rapide, fluide, qui ne toussote jamais, même lorsque beaucoup d’applications sont lancées en même temps. Lors de notre semaine de test, nous n’avons jamais constaté de ralentissements ni de plantage.

A lire aussi – Test OnePlus 10 Pro : le smartphone le plus abouti de la marque

Cette puissance est utile si l’utilisateur est un adepte des jeux mobiles. Notre titre de référence, à savoir Genshin Impact, tourne à 50 images par seconde en moyenne avec les graphismes en « high », ce qui est très bon, surtout pour un terminal de ce prix. La chauffe est qui plus est maîtrisée. Elle est concentrée au niveau de la tranche supérieure, ce qui peut légèrement gêner le jouer au bout d’un certain temps, mais rien de bien alarmant.

En définitive, le Nord 2T est une réussite sur ce point. Encore une fois, OnePlus livre un terminal puissant pour sa gamme qui en fait un produit très intéressant pour les joueurs. Les non gamers peuvent sans souci se tourner vers un Nord 2 classique : ils économiseront une trentaine d’euros sans pour autant perdre beaucoup en performances.

Une surcouche toujours aussi plaisante

Le OnePlus Nord 2T est équipé d’Android 12 avec Oxygen OS 12.1, sa surcouche historique. Appréciée des utilisateurs pour sa flexibilité et sa facilité d’utilisation, elle est toujours aussi efficace. Il faut savoir qu'Oxygen OS a failli disparaître il y a peu, Oppo souhaitant développer une surcouche unique pour ses smartphones et pour ceux de OnePlus. Mais la marque est finalement revenue sur sa décision. Oxygen OS continuera d’exister, mais partage désormais le même noyau que Color OS (elle est même développée par la même équipe). Il n’est donc pas étonnant de retrouver des choses semblables d’une surcouche à l’autre.

Ceux qui connaissent Oxygen OS ne seront pas dépaysés. Nous avons toujours un logiciel qui permet une personnalisation très poussée, que ce soit au niveau des couleurs, de l’AOD, de la forme des icones, de l’animation des notifications, de l’empreinte… Bref, tout est là, comme d’habitude, pour notre plus grand plaisir. Votre Nord 2T ne ressemblera pas à celui du voisin.

Plus encore, Oxygen OS apporte quelques utilisations intéressantes, comme le Shelf (désactivable), menu déroulant qui permet d’avoir un résumé de votre journée ou encore le Zen Mode. Cerise sur le gâteau, OnePlus est très à l’écoute de sa communauté et modifie constamment son OS en fonction des retours. Bref, nous avons toujours l’une des meilleures surcouches du marché, tout simplement.

Enfin, il faut signaler que OnePlus promet deux ans de mises à jour Android sur le Nord 2T. Cela signifie qu’il embarquera toujours la dernière version de l’OS en 2024. C’est une petite déception, car on aurait aimé plus. Samsung, par exemple, promet lui quatre ans de MàJ sur ses Galaxy A.

Une bonne autonomie et une recharge rapide vraiment rapide

Le OnePlus Nord 2T dispose d’une batterie de 4500 mAh. Sur ce point il est en tout point similaire au smartphone dont il s’inspire (le Nord 2, pour ceux qui suivent). Sans surprise, les conclusions sont donc similaires.

Avec l’écran réglé à 90 Hz et en l’utilisant de manière classique (navigation Internet, GPS, réseaux sociaux, conversations téléphoniques, un peu de jeu…) le terminal peut aisément tenir deux jours. Lors de notre semaine de test, nous avons ainsi constaté qu’à 100% le matin, le Nord 2T disposait encore entre 50% et 60% de batterie au moment du coucher.

Mais la grande innovation de ce Nord 2T concerne la recharge rapide. Il est compatible avec la recharge SuperVOOC de 80 Watts. Une innovation qui avait fait ses débuts chez la marque avec le OnePlus 10 Pro, sorti peu de temps avant. Nous trouvons le chargeur dédié dans la boîte du smartphone. Un fait à signaler, de plus en plus de constructeurs préférant ne pas l’inclure.

Nous avons mesuré une charge rapide… vraiment rapide. En 31 minutes seulement, le Nord 2T se réalimente de 2 à 100 %, c’est excellent ! Plus encore, en simplement dix minutes de charge, il récupère 50% de batterie, soit une journée d’utilisation ! Une telle rapidité peut toutefois semer le doute sur la fiabilité du smartphone dans le temps. OnePlus assure avoir pensé à la question en incluant en réalité deux batteries dans son produit. Plus encore, ce dernier dispose de détecteurs de chauffe qui ralentissent la charge si la température monte anormalement. Malheureusement, nous ne pouvons affirmer que cela contribuera à garder la batterie intacte au fil du temps. Il faudra le constater au bout de quelques mois d’utilisation.

Une partie photo perfectible, mais correcte

Le OnePlus Nord 2T reprend point par point le module photo du OnePlus Nord 2. Nous avons donc trois capteurs. Le principal est un IMX766 conçu par Sony et de 50 mégapixels (f/1.8). Il est accompagné d’un ultra grand angle de 8 mégapixels (f/2.3) ainsi que de l’éternel capteur monochrome de 2 mégapixels (f/2.4). A noter que le constructeur communique beaucoup sur sa collaboration avec Hasselblad, mais que cela ne concerne que les hauts de gamme, donc pas ce Nord 2T.

OnePlus promet tout de même des améliorations logicielles pour ce Nord 2T par rapport au Nord 2. Si améliorations il y a, elles sont tellement discrètes que nous ne les avons pas vu. Dans l’ensemble, nos conclusions sont donc les mêmes que pour le premier terminal : nous avons une bonne partie photo, mais perfectible. Le capteur principal prend de bons clichés, même si nous notons quelques faiblesses au niveau des contrastes et du respect des couleurs (certaines sont saturées). Le mode IA, qui permet d’améliorer un cliché en temps réel, fait son retour et se montre toujours appréciable pour gérer la lumière sur le vif.

L’ultra grand angle fait le travail, mais comme souvent, il est le point faible du smartphone. Notons la présence d’un zoom optique X2, efficace, et d’un zoom numérique X10, qui lui donne des résultats inexploitables.

Le Nord 2T est étonnamment bon en mode macro. C’est idéal pour prendre des détails d’un objet ou encore de la nourriture, par exemple. Parfait pour votre Instagram.

On apprécie également la réactivité du capteur, ce qui est idéal pour les sujets en mouvement, comme les enfants, les animaux ou les jets d'eau.

Enfin, le mode nuit donne des résultats un peu étranges. Il a tendance à augmenter artificiellement la luminosité, ce qui donne des clichés peu fidèles à ce qu’on a devant les yeux.

En ce qui concerne la partie vidéo, OnePlus fait dans le classique avec une caméra capable de filmer en 4K 30FPS au maximum. On apprécie l’IA qui encore une fois améliore la luminosité en temps réel.