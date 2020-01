Meilleurs smartphones entre 300 € et 400 €

Notre guide d’achat des meilleurs smartphones entre 300 euros et 400 euros répertorie des modèles plutôt premium, offrant souvent un rapport qualité prix nettement au dessus de la concurrence. Des smartphones récents sortis cette année offrant de bonnes performances, un écran de qualité et un appareil photo au top… mais aussi quelques surprises !

Voici notre sélection des meilleurs smartphones entre 300 euros et 400 euros. Pour ce tarif, vous trouverez soit des modèles haut de gamme proposant un rapport qualité prix exemplaire ou des smartphones intermédiaires proposant une fiche technique à mi-chemin entre le haut de gamme et le milieu de gamme. Cette catégorie est très concurrentielle et plusieurs constructeurs s’y affrontent alors que de plus en plus d’utilisateurs se tournent vers ce segment au détriment des smartphones premium récents dont le prix oscille désormais entre 800 € et plus de 1000 euros.

Dans notre sélection, vous trouverez des modèles triés sur le volet offrant à la fois un écran de qualité, de bonnes performances, un appareil photo de bonne facture ainsi qu’une autonomie correcte. Des téléphones fiables qui bénéficient également d’une excellente qualité de fabrication et sont toujours pris en charge par leur constructeur pour ce qui est des mises à jour système. Bref seulement les meilleurs, compris entre 300 et 400 euros.

Samsung Galaxy A51

Le Galaxy A51 est le successeur du très bon A50/A50s, l’un des best-seller de Samsung en 2019. Il maintient les bases ayant fait le succès de son prédécesseurs, à savoir un capteur d'empreinte sous l’écran et des performances assez confortable. Il est équipé d’un Soc SoC Exynos 9611 épaulé par 4 ou 6 Go de RAM avec des capacités de stockage de 64 ou 128 Go (extensibles jusqu’à 512 Go via microSD). L’appareil dispose également d’un quadruple capteur photo (48 MP f/2.0 + 12 MP f/2.2, 5 MP f/2.4 + 5 MP f/2.2). Le capteur frontal en ce qui le concerne est un module de 32 MP. (f/2.2).

Enfin, l’écran Infinity-O Super AMOLED du Galaxy A51 est d’une diagonale de 6,5 pouces pour une définition FHD+ (2400 x 1080 pixels). Pour couronner le tout, le smartphone propose une batterie de 4000 mAh, une capacité plus que confortable. Avec tous ces arguments, il est l’un des meilleurs rapport qualité prix du moment.

Xiaomi Mi 9T Pro

Le Xiaomi Mi 9T Pro est un smartphone haut de gamme vendu au prix d’un milieu de gamme. Il arbore un écran AMOLED de 6,39 pouces avec définition FHD+ et format 19,5:9 sans trou ni encoche grâce au capteur photo frontal pop-up à la Vivo Nex. Coté hardware on retrouve le processeur Qualcomm Snapdragon 855, soit celui qui équipe tous les haut de gamme de la génération précédente. Le SoC est accompagné d’une mémoire vive de 6 Go. La partie photo quant à elle est assurée par un capteur Sony IMX582 de 48 MP associé à un capteur ultra grand-angle de 13 MP avec un champ de vision de 124,8 degrés et à un téléobjectif de 8 MP.

Enfin, la batterie de 4 000 mAh compatible recharge rapide 22w lui assure une excellente autonomie. Le MI 9T Pro est disponible sous la barre des 400 € chez de nombreux marchands. A ce prix là, vous profitez d’un mobile haut de gamme avec des performances satisfaisantes et un design sans encoche.

Honor 20

Le Honor 20, smartphone sorti en juin 2019, se positionne comme un smartphone milieu de gamme et propose des atouts convaincants. Il arbore un écran de 6,26 pouces All View Display avec une définition Full HD+, un processeur Kirin 980 Octo-Core cadencé à 2.6 GHz, 6 Go de RAM et un espace de stockage de 128 Go. Coté photo, le Honor 20 embarque un triple capteurs de 16+2+2 MP et d’un module de 32 MP pour les selfies, de quoi assurer des photos de bonne facture.

Enfin, avec une batterie embarquée de 3750 mAh, vous bénéficierez de toute l’autonomie nécessaire pour savourer chaque instant avec le Honor 20 dans votre main. Le smartphone supporte une recharge rapide de 22 W qui lui permet de gagner 50% d’autonomie en à peine 24 minutes.

Google Pixel 3a

Excellent compromis au Google Pixel 3, le Google Pixel 3a, commercialisé pour 349 € est un smartphone avec un écran 5,6 pouces OLED FHD+ 2220 x 1080 pixels. Il est alimenté par le SoC Snapdragon 670 couplé à 4 Go de RAM. La partie photo est excellente puisqu’on retrouve un capteur principal de 12,2 MP f/1.8 Dual-Pixel Sony IMX 363, autofocus à détection de phase, stabilisation optique et électronique, 28 mm et un capteur frontal de 8MP f/2.0, mode portrait.

Lancé sous Android Pie 9.0, le smartphone est l’un des premiers à être passé sous Android 10. Un excellent smartphone avec une bonne qualité de construction, des performances confortables pour la plupart des usage et surtout une partie photo maîtrisée, comme Google en a le secret.

Honor View 20

Le smartphone Honor View 20 est équipé d’un écran IPS LCD de 6,4 pouces avec définition FHD+ 2310 x 1080 pixels (398 ppp). La dalle propose un ratio de 19,25:9 et un ratio corps-écran de 85,7%, le rapprochant du tout borderless. On a bien sûr affaire au SoC Kirin 980 gravé en 7 nm déjà présent sur le Huawei Mate 20.

Il est couplé à 6 ou 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go d’espace de stockage (extensible via microSD) selon les variantes. On retrouve également une batterie de 4000 mAh avec technologie de recharge rapide 22,5w. Le GPU Turbo 2.0 est de la partie, tout comme le système de refroidissement The Nine pour assurer de grosses performances en jeu sans que le mobile ne chauffe trop.

Sony Xperia 10 Plus

Le Xperia 10 Plus bénéficie d’une finition de qualité digne de Sony et arbore un écran au format 21:9 cinéma comme les derniers Xperia 1 et 5 haut de gamme. La dalle (IPS) est d’une diagonale de 6,4″ pour une définition Full HD+ (2520 x 1080 pixels). La fiche technique du smartphone est légèrement édulcorée pour offrir une alternative moins onéreuse aux flagships de la marque. On y retourne ainsi un SoC milieu de gamme Snapdragon 636 à 8 cœurs qui offre des performances confortables pour la plupart des usages. Il est épaulé par 4 Go de mémoire vive.

Le Xperia 10 embarque une batterie d’une capacité assez limitée de 2870 mAh. Pour la mémoire interne, il se cantonne à 64 Go de stockage mais est dotés d’un port microSD, qui va jusqu’à 512 Go, de quoi compenser la marge restreinte pour les gros consommateurs de données. Côté photo, le Xperia 10 est pourvu d’un double capteur de 12+8 mégapixels et d’un module de 8 MP pour les selfies. Petit bonus pour les fans, on y retrouve également un port Jack 3,5 mm, ce qui est devenu assez rare pour être souligné.

Huawei Mate 20

Le Huawei Mate 20 embarque le Soc Kirin 980 Octo-Core (cadencé à 2 x 2.6 GHz + 2 x 1.9 GHz + 4 x 1.8 GHz) couplé à 4 Go de mémoire vive. Il arbore un écran de 6.53″ pouces FullView, définition Full HD+ 1080 x 2244 pixels (381 ppi), avec un ratio 18.7:9. La partie photo est assurée par un triple capteur photo conçu avec Leica, AF 12MP f/1.8 + 16MP f/2.2 + 8MP f/2.4, et une caméra avant de 24 MP f/2.0.

Le stockage interne de 128 Go est extensible jusqu’à 256 Go via nano SD. Il faut compter sur une excellente autonomie grâce à notamment sa batterie d’une capacité de 4 000 mAh, comptatible charge rapide. Ses dimensions sont de 158.2 x 77.2 x 8.3 mm pour 188 grammes. Le tout tourne sous Android 9.0 Pie avec EMUI 9.0 mais le smartphone est éligible à la mise à jour EMUI 10 avec Android 10.

Pocophone F1



Le Pocophone F1 est tout simplement – et de loin – ce que vous trouverez de plus puissant ur le marché à ce prix. Derrière son écran IPS LCD 6,18″ (1080 x 2246), se cache en effet un Snapdragon 845 – vous avez bien lu, c’est le même que l’on trouve sur des smartphones flirtant avec les 1000 euros ! Cette puissance est épaulée par 6Go de RAM pour 64Go ou 128Go de stockage ou 8 Go de RAM pour 256Go.

En prime on a un capteur photo principal double 12 + 5 Mpx, un capteur selfie de 20 Mpx, et une généreuse batterie 4000 mAh. Avec bien sûr une connectique en USB type C (USB 1.1). Comment est-ce possible ? En ne faisant pas de chichis : on a une conception en plastique, un verre Gorilla Glass dont la version est inconnue, pas de recharge sans fil et pas de résistance à l’eau. Geekbench lui donne un score de 2467 en single core et 9081 en multi core, et Antutu un 256 805 qui met la barre très haut.

Xiaomi Mi Mix 3

Suivre l’évolution du Xiaomi Mi Mix est toujours un plaisir : le Xiaomi Mi Mix 3 passe au borderless sur les trois côtés pour laisser place à un magnifique smartphone écran sans encoche. Ses capteurs photos, déjà plutôt bons sur le 2S sont désormais logés dans un tiroir à actionnement mécanique. Une nouvelle astuce maligne pour une marque dont on en attendait pas moins.

Particulièrement complet, grâce à l’ajout de la recharge sans fil QI et de la comptabilité avec toutes les fréquences 4G, le smartphone déçoit par la disparition de la prise jack. Vendu à un prix de départ de 419€, on le retrouve facilement à moins de 400 € depuis plusieurs mois. Le Xiaomi Mi Mix 3 s’impose comme un excellent appareil haut de gamme.

Xiaomi Mi 9 SE

Le Xiaomi Mi 9 SE est la version allégée du Xiaomi Mi 9, il se place sur le haut du milieu de gamme, toujours à un bon rapport qualité prix. Il est doté d’un écran OLED de 5,97 pouces, d’un lecteur d'empreintes sous la dalle, d’un processeur Snapdragon 712, de 64 Go de stockage, de 6 Go de RAM et d’une batterie de 3070 mAh.

Pour la partir photo, vous bénéficiez d’un triple capteur de 48 MP + 8 MP + 13 MP à l’arrière et un de 20 MP à l’avant pour les selfies. Un très bon modèle si vous recherchez un smartphone aux performances décentes pour moins de 400 €.

BlackBerry KEY2 LE

Envie de retrouver les sensations d’un clavier physique sans débourser le premium demandé par BlackBerry sur le haut de gamme ? Le BlackBerry KEY2 LE est sans doute fait pour vous. Ce smartphone LCD IPS reprend le même design et les mêmes fonctionnalités que les modèles les plus chers. Avec néanmoisn quelques compromis : il embarque par exemple un Snapdragon 636 suffisant, sans battre des records de puissance, et est disponible en en deux déclinaisons dotées de 4 Go de RAM (32/64 Go de stockage) et trois nouveaux coloris Gris (Slate), Champagne et Rouge (Atomic).

Quels constructeurs proposent les meilleurs smartphones ?

Dans cette gamme de prix, la majorité des constructeurs proposent des smartphones avec un excellent rapport qualité prix. Que ce soit Xiaomi avec son Mi 9T Pro, Samsung, avec son Galaxy A51, Honor avec son View 20 ou bien encore Huawei avec le Mate 20, tous ont de sérieux arguments à faire valoir et se disputent une bataille acharné pour proposer le meilleur smartphone.

Google est également présent dans ce segment avec son Goolgle Pixel 3a qui s’avère être un excellent photophone et qui offre de nombreuses caractéristiques souvent réservées à des modèles bien plus chers.

Que puis-je faire avec un smartphone dans cette gamme de prix ?

Pratiquement tous ce qu vous souhaitez. De la photo au jeu, en passant par le multitâches, les smartphones entre 300 et 400 euros tiennent généralement leur promesse. Certaines fonctionnalités sont cependant absentes, ou alors elles ne sont pas toutes présentes. Par exemple, si la recharge sans fil est de la partie, il se puisse fort bien que la certification IP soit aux abonnés absents.