Nous avons sélectionné les meilleurs smartphones entre 200 € et 300 €. Des modèles performants qui proposent un bon appareil photo et un bon écran, la plupart du temps dans un design premium, tout en conservant un rapport qualité prix imbattable.

Notre guide d’achat des meilleurs smartphones compris entre 200 euros et 300 euros. Des modèles plus chers que ceux proposés dans notre guide des meilleurs smartphones à moins de 200 € mais qui conservent un super rapport qualité-prix. Ces smartphones qui offrent à la fois un écran de qualité, un appareil photo digne de ce nom et des performances suffisamment élevées pour accomplir la plupart des tâches courantes.

Ces modèles conviendront donc à tous ceux qui cherchent un smartphone de qualité offrant des performances proches voire équivalentes à celles d’un haut de gamme mais sans forcément se ruiner.

Huawei P30 Lite

Le P30 Lite est le petit frère du P30 et propose une fiche technique revue légèrement à la baisse. Il reste cependant un excellent smartphone avec notamment un appareil photo principal avec triple capteurs développé en partenariat avec Leica. Sa fiche technique détaillée :

Processeur : Kirin 710 Octo-Core (cadencé à 4 x 2.2 GHz + 4 x 1.7 GHz)

: Kirin 710 Octo-Core (cadencé à 4 x 2.2 GHz + 4 x 1.7 GHz) Système : Android 9.0 Pie avec EMUI 9.0.1

: Android 9.0 Pie avec EMUI 9.0.1 Ecran : 6.15″, résolution Full HD+ 1080 x 2312 pixels

: 6.15″, résolution Full HD+ 1080 x 2312 pixels RAM : 4 Go

: 4 Go APN : Triple caméra 48MP f/1.8 + 8MP f/2.4 + 2MP f/2.4, caméra avant 24 MP f/2.0

: Triple caméra 48MP f/1.8 + 8MP f/2.4 + 2MP f/2.4, caméra avant 24 MP f/2.0 Stockage : 128 Go (extensible à 512 Go via carte microSDXC)

: 128 Go (extensible à 512 Go via carte microSDXC) Connectivité : BT 4.2, GPS, GLONASS, Wi-Fi ac/a/b/g/n, USB Type C, lecteur d'empreintes digitales, NFC, reconnaissance faciale

: BT 4.2, GPS, GLONASS, Wi-Fi ac/a/b/g/n, USB Type C, lecteur d'empreintes digitales, NFC, reconnaissance faciale Batterie : 3340 mAh

: 3340 mAh Dimensions : 152.9 x 72.7 x 7.4 mm pour 159 g

Xiaomi Redmi Note 8 Pro

Le SoC Helio G90T permet au Redmi Note 8 Pro de proposer un capteur photo de 64 MP fourni par Samsung. C’est officiellement le premier smartphone à embarquer ce capteur photo. Ce dernier est accompagné de trois autres capteurs : un module ultra-grand-angle de 8MP, un capteur de profondeur de 2 MP et un capteur macro de 2 MP. Pour le reste, le smartphone est équipé d’un écran LCD FHD+ de 6,53 pouces qui occupe 91,4% de la façade. De ce côté là, la filiation avec les précédents modèles de la gamme sonne comme une évidence.

La caméra selfie de 20 MP est logée dans une encoche sous la forme d’une goutte d’eau. Le SoC est épaulé par 6/8 Go de RAM et 64/128 Go de stockage interne extensible jusqu’à 256 Go supplémentaires. Sa batterie de 4500 mAh est compatible avec la recharge rapide QuickCharge 4+ et livré avec un charger 18 W. Pas de capteur d'empreintes digitales sous l’écran, il est situé à l’arrière, milieu de gamme oblige. Découvrez les meilleures offres pour acheter le Xiaomi Redmi Note 8 Pro au prix le moins cher.

Xiaomi Mi 9 Lite



Le Xiaomi Mi 9 Lite embarque notamment un processeur Qualcomm Snapdragon 710, un écran AMOLED Full HD+ de 6,39 pouces, 6 Go de RAM, 64 Go d’espace de stockage et une batterie de 4300 mAh. À propos de la photo, on retrouve une triple caméra avec IA de 48 MP + 8 MP + 2 MP et une caméra frontale de 32 MP.

Samsung Galaxy A40



Compact et abordable, le Galaxy A40 embarque une dalle Super AMOLED de 5,9 pouces avec définition Full HD+ (2340 x 1080 pixels) soit une configuration grand luxe pour un smartphone à ce prix.Samsung équipe son smartphone d’un processeur Exynos 7885, accompagné de 4GB de RAM et 64 Go de stockage (extensible par microSD jusqu’à 512 Go). Le Galaxy A40 embarque une batterie de 3100 mAh relativement confortable au regard de sa taille d’écran (5,9 pouces) et de ses composants.

Honor 9X

Le Honor 9X est équipé d’un écran de 6,6 pouces (résolution 2340 x 1080 pixels), du processeur Hilicon Kirin 710F 4 x Cortex A73 2.2 GHz + 4 x Cortex A53 1.7 GHz et du système d’exploitation Android 9.0 Pie. Il dispose de 128 Go d’espace de stockage (extensible jusqu’à 512 Go), de 4 Go de mémoire RAM, d’une batterie de 4000 mAh, d’une triple caméra de 48 MP + 8 MP + 2 MP et d’une caméra frontale de 48 MP.

Enfin, le téléphone est fourni avec un chargeur-secteur USB, un câble USB Type C, un kit mains-libres, un guide d’utilisation et une coque.

Huawei P Smart Z

Le Huawei P Smart Z constitue une proposition intéressante pour qui veut s’offrir un smartphone de la gamme P de 2019, dont le design a été particulièrement soigné, sans avoir à investir des centaines d’euros supplémentaires. Sur la face arrière, on trouve un double capteur photo 16 MP f/1.8 + 2 MP f/2.4 dopé à l’intelligence artificielle. Le constructeur chinois assure que le smartphone peut reconnaître 500 scènes différentes classées en 22 catégories.

A l’intérieur du terminal, on trouve un SoC Kirin 710F gravé en 12 nm, un processeur réservé au milieu de gamme, couplé à 4 Go de mémoire vive. Le P Smart Z est alimenté par une grosse batterie de 4000 mAh ce qui procure une autonomie de deux à trois jours, selon l’intensité de l’utilisation du smartphone. Enfin, on trouve toujours un duo de capteurs photo, mais cette fois ci de 16 et 2 mégapixels, qui réalisent des clichés de qualité, surtout en plein jour.

Quels constructeurs proposent des smartphones entre 200 € et 300 € et laquelle choisir ?

Pratiquement tous les constructeurs (mis à part Apple) proposent des smartphones dans cette gamme de prix. Xiaomi, Samsung, Honor. ou bien encore Huawei sont dans le top des marques qui pour un prix inférieur à 300 euros, ont dans leurs cartons des smartphones milieu de gamme avec un excellent rapport qualité prix. LE smartphone du moment est sans conteste le Xiaomi Redmi Note 8 Pro qui pour 249 € offre des fonctionnalités très intéressantes.

Que puis-je faire avec un smartphone dans cette gamme de prix ?

Dans cette gamme de prix, on commence à trouver des smartphones très performants avec la recharge sans fil (Xiaomi Mi 9), recharge rapide et capteurs d'empreintes ou avec des écrans OLED. Cela dit, ne vous attendez pas à trouver un smartphone qui les englobe toutes, il faudra faire quelques concessions.

Dans ce segment milieu de gamme, les constructeurs mettent souvent l’accent sur un point et ne peuvent, faute de coût de production, proposer un smartphone performant à tous les niveaux et doivent donc faire des sacrifices sur certains points. Il est donc judicieux de vous tourner vers un smartphone adapté à vos besoins, répondants au mieux à ces derniers.