Xiaomi 12T et 12T Pro pas cher : où les acheter au meilleur prix ?

Des performances de haut vol, une partie photo qualitative et une batterie endurante qui se charge à la vitesse éclair. Les Xiaomi 12T et 12T Pro ont tout pour rivaliser avec les meilleurs smartphones du marché. Pour autant, leurs prix sont très loin de la catégorie tarifaire des ténors du segment. Vous découvrirez sur cette page les boutiques où les acheter au meilleur prix.

Comme chaque année à l'automne, Xiaomi propose une nouvelle version de ses modèles haut de gamme lancés au printemps. Les Xiaomi 12T et 12T Pro ne prennent pas la succession des Xiaomi 12 et 12 Pro à proprement parler, mais représentent des alternatives intéressantes, notamment au niveau tarifaire.

Si vous recherchez un smartphone haut de gamme offrant de belles performances, une autonomie solide et une partie photo de bonne facture, Xiaomi 12T dispose de tous ces atouts pour un prix contenu. Il est disponible au prix de départ de 649 €, ce qui le place en concurrence frontale avec le Pixel 6 de Google.

Le Xiaomi 12T Pro en ce qui le concerne est encore plus performant, mais est proposé à un tarif bien loin des 1000 € minimums de ses concurrents directs.

💰Xiaomi 12T et 12T Pro : sur quelles boutiques les acheter au meilleur prix ?

Le Xiaomi 12T est pour le moment en précommande sur toutes les boutiques partenaires au prix conseillé de 649 €. Le Xiaomi 12T Pro en ce qui le concerne est proposé au prix de 799 €. Ils seront disponibles le 16 octobre 2022. Leurs tarifs devraient baisser chez certains marchands dans les semaines à venir. Les prix seront automatiquement mis à jour dans cet article pour vous permettre de profiter du meilleur tarif possible.

Xiaomi 12T au meilleur prix Fnac 649€ Découvrir l'offre

SFR 649€ Découvrir l'offre

Darty 649€ Découvrir l'offre

Boulanger 649€ Découvrir l'offre

Vous avez trois coloris au choix pour les deux modèles. Les Xiaomi 12T et 12T Pro sont tous disponibles en noir, argent et bleu. Leurs designs sont d'ailleurs les mêmes. Toutes les différences se trouvent sous le capot.

Xiaomi 12T Pro au meilleur prix Cdiscount 782.2€ Découvrir l'offre

Fnac 799€ Découvrir l'offre

SFR 799€ Découvrir l'offre

Darty 799€ Découvrir l'offre

Boulanger 799€ Découvrir l'offre

📱Quelles sont les caractéristiques des Xiaomi 12T et 12T Pro ?

Commençons par le plus puissant des deux : le Xiaomi 12T Pro. Ce modèle est plus puissant que le Xiaomi 12 Pro puisqu'il embarque la toute dernière version des puces haut de gamme de Qualcomm : le Snapdragon 8+ Gen 1. Ce dernier est légèrement plus performant que le Snapdragon 8 Gen 1. La puce est ici épaulée par 8 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage.

Xiaomi fait également la part belle à un capteur principal de 200 MP pour la partie photo. Il s’agit du module Samsung ISOCELL H1 ouvrant à f/1.6 qui devrait assurer de belles prises même si une résolution élevée ne fait pas tout. Le Xiaomi 12T Pro dispose de3 capteurs en tout à l'arrière : les deux autres sont un module ultra grand-angle de 8 MP et un macro de 2 MP.

La batterie est d'une capacité de 5000 mAh et elle est compatible avec une charge rapide de 120W. Celle-ci permet de charger le smartphone intégralement en moins d'une vingtaine de minutes. C'est un atout très important qui devrait en séduire plus d'un.

Enfin, le Xiaomi 12T Pro dispose d'un écran AMOLED de 6,67 pouces avec une définition de 2712 x 1220 pixels. Le taux de rafraichissement maximal est de 120Hz et il est bien sûr variable, avec un minimum de 30 Hz.

Venons-en maintenant au Xiaomi 12T standard qui partage la plupart des caractéristiques de la version Pro. Il dispose du même écran, de la même batterie et de la même puissance de charge. La partie photo est quasiment identique, sauf qu'ici le capteur principal est remplacé par un module de 108 MP (f/1.7). Enfin, son SoC est un *MediaTek Dimensity 8100 Ultra qui offre des performances proches du Snapdragon 888.