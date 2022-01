Meilleurs smartphones Oppo 2022 : quel modèle acheter ?

Oppo est le quatrième constructeur de smartphones sur le marché européen en volume de ventes. Les iPhone mis de côté, la marque se retrouve dans le top 3 derrière Samsung et Xiaomi. Et sa part de marché ne cesse de grossir au fil des trimestres. Si vous aussi souhaitez donner à cette marque sa chance, on vous aide à voir plus clair dans son catalogue et surtout à faire le choix judicieux.

Notre sélection des meilleurs smartphones Oppo

Oppo n'est pas un nouveau venu sur le marché des smartphones Android, contrairement à Realme, la marque sœur qui fait son petit bonhomme de chemin depuis quelques années. Au troisième trimestre de 2021, la part de marché d'Oppo était de 10% en Europe, contre 4% sur la même période l'année précédente.

La marque propose trois grandes catégories de smartphones : la gamme Find constituée de ses modèles premium, la gamme Reno composée des modèles milieu de gamme et enfin les Oppo de la série A qui sont des smartphones à petit prix. Ces derniers ne sont pas pour autant marginaux en considérant le rapport prix et performances. On a sélectionné pour vous les meilleurs smartphones Oppo que vous pouvez acheter en 2022.

Oppo Find : la gamme supérieure

Oppo Find X3 Pro

Le dernier représentant de la série Find X Pro est bien évidemment le modèle ultime du catalogue d'Oppo. Le Find X 3 Pro a tout du smartphone premium qui n'a aucune raison de trembler face aux meilleurs de la concurrence. Il dispose d'un bloc photo de premier plan, d'un très bel écran, d'un processeur puissant et surtout d'une recharge ultra rapide.

Commençons par l'écran qui est d'une diagonale de 6,7 pouces en définition QHD+ (3216 x 1440 px) et de type AMOLED. Bien sûr, le taux de rafraîchissement de 120 Hz est au rendez-vous et l'écran est bien lumineux et contrasté. Le Find X 3 Pro dispose d'un processeur Snapdragon 888 épaulé par 8 à 16 Go de RAM. La partie photo est gérée par un ensemble de 4 capteurs : un module principal et grand angle de 50 MP, le même en ultra grand angle (50 MP), un téléobjectif de 13 MP avec zoom optique 2x et enfin un capteur microscopique de 3 MP.

L'ensemble permet de réaliser de très belles vues de jour comme de nuit. Sa batterie de 4500 mAh permet tient une journée et demie en usage normal. Mais c'est la recharge rapide Super VOOC qui impressionne vraiment. D'une puissance de 65W, elle permet de charger intégralement le smartphone en 26 minutes. L'Oppo Find X3 Pro dont voici notre test avait été lancé à 1159 €, mais il se trouve actuellement à 949 € sur Amazon.

Les + Les - Le superbe design Une partie audio à perfectionner Bel écran Son prix premium Un smartphone puissant Deux très bons capteurs photo IMX 766 Deux très bons capteurs photo IMX 766 Bonne autonomie et recharge très rapide

Oppo Find X3 Neo

Le Find X3 Neo est une version édulcorée du Find X3 Pro. Pour autant, c'est un smartphone premium qui intègre un processeur Snapdragon 865. C'est le SoC Qualcomm haut de gamme de la génération 2020, mais il reste une excellente plateforme pour ceux qui recherchent de la performance dans toutes les situations d'usage au quotidien, même en 2022. Le processeur est épaulé par 12 Go de mémoire RAM.

L'Oppo Find X3 Neo dispose d'un écran Full HD+ de 6,55 pouces de type AMOLED avec un taux de rafraichissement de 90 Hz. Pour la partie photo, on y retrouve un quadruple capteur dont le même module principal que le Find X3 Pro, à savoir le Sony IMX 766 de 50 MP qui assure de belles prises de jour comme de nuit. Le second module est un capteur ultra grand angle de 16 MP, le troisième un téléobjectif de 13 MP avec zoom optique 2x et enfin un capteur macro de 2 MP.

Le Find X3 Neo dispose d'une batterie de 4500 mAh qui offre une autonomie d'environ une journée et demie. La recharge rapide est une fois encore très performante. D'une puissance de 65W, elle permet de rechargement le smartphone complètement en 35 minutes. Le Find X3 Neo est disponible au meilleur prix à 604 euros sur Amazon.

Les + Les - Design réussi Pas étanche Bonnes performances Absence d'un port microSD et d'une prise Jack Bon capteur photo principal Bonne autonomie et recharge très rapide

Oppo Find X3 Lite

La version Lite de la série Find X3 est un modèle milieu de gamme équipée d'un processeur Snapdragon 765G, un SoC qui était très en vogue en 2020 et 2021 sur les smartphones de cette gamme et notamment sur le Google Pixel 5 et le OnePlus Nord. Vous avez donc un modèle calibré pour assurer de belles prestations dans toutes les situations d'usage et même pour le gaming, même si ses performances n'atteignent pas celles des Snapdragon haut de gamme.

Il s'agit bien sûr d'un SoC 5G et il est épaulé par une mémoire vive de 8 Go. Pour la partie photo, le smartphone embarque un module principal de 64 MP avec ouverture f/1,7. Il est accompagné d'un capteur ultra grand-angle de 8 Mpx (f/2,2), d'un macro 2 MP et enfin d'un capteur ToF de 2 MP.

L'Oppo Find X3 Lite dispose d'une batterie de 4500 mAh qui offre une à deux journées d'autonomie. Mais c'est la recharge rapide qui impressionne le plus puisqu'avec une puissance de 65W, elle permet de recharger intégralement le mobile en 37 minutes. Le smartphone est disponible à 369 € sur Amazon.

Les + Les - Bonne performances Pas étanche Bonne autonomie et recharge très rapide Absence d'un port microSD C'est un smartphone efficace dans l'ensemble

Oppo Reno : des milieux de gamme ambitieux

Oppo Reno6 Pro

Le positionnement de certains smartphones Oppo peut prêter à confusion. Le Reno6 Pro est très proche du Find X3 Neo qui appartient pourtant à la gamme supérieure. Les deux modèles ont un design semblable, mais aussi plusieurs caractéristiques en commun. Ils ont tous deux été lancés au tarif de 799 €, ce qui ne fait pas vraiment du Reno6 Pro un smartphone milieu de gamme. On dirait plutôt qu'il est situé à l'entrée du segment haut de gamme.

Sous le capot, on y retrouve un SoC Snapdragon 870 qui est à mi-chemin entre le Snapdragon 865 et le SD888. Niveau performances, cette puce vous donne l'assurance de profiter d'une puissance confortable dans toutes les conditions, et notamment pour le jeu. D'autant plus que le processeur est épaulé par 12 Go de RAM.

La configuration photo du Reno6 Pro est la même que celle du Find X3 Neo. Il dispose donc d'un capteur principal Sony de 50 MP qui prend des photos de bonne facture de jour comme de nuit. Enfin, la batterie de 4500 mAh offre au moins une journée pleine d'autonomie et le chargeur de 65W permet de la recharger intégralement en 36 minutes à peine. Vous pouvez consulter notre test du Oppo Reno6 Pro pour en savoir plus sur le smartphone. Il est disponible au meilleur prix chez Boulanger à 699 €.

Les + Les - Joli design Autonomie moyenne Bel écran Son prix peu compétitif Solides performances Très bon capteur principal IMX766 Recharge très rapide Double haut-parleur puissant

Oppo Reno6 5G

Le Reno6 non Pro a un positionnement qui se distingue plus facilement de la gamme Find. Il est conçu pour offrir un bon rapport qualité prix et s'adresse donc à ceux qui veulent un smartphone performant sous la barre des 500 €, ce qui le place en concurrent frontal de modèles comme le OnePlus Nord 2 et le Galaxy A52s.

Le smartphone est équipé d'un SoC Dimensity 900 épaulé par 8 Go de RAM. Cette puce est conçue pour offrir des performances confortables. Elle est plus puissante que ne Snapdragon 765G qu'on retrouve sur plusieurs smartphones milieu de gamme qui comptent parmi les meilleurs du marché. Il s'agit évidemment d'une puce 5G et elle est gravée en 6nm.

Son écran Always-on de 6,43 pouces est de type AMOLED et définition Full HD+. Sa fréquence de rafraichissement est de 90 Hz. Pour la partie photo, l'Oppo Reno6 5G dispose de 3 capteurs, dont un module principal de 64 MP, un module ultra grand-angle de 8 MP et un macro de 2 MP. Le capteur principal est de bonne qualité en plein jour. Il dispose également d'un mode nuit qui améliore le rendu des prises nocturnes.

Enfin, la batterie de 4300 mAh de l'Oppo Reno6 5G peut tenir une journée pleine. Et lorsque vous n'avez plus de réserve, il suffit de 28 minutes pour faire le plein grâce à une recharge Super VOOC de 65W. Le smartphone est disponible à 499 € sur Amazon.

Les + Les - Son design Un objectif ultra grand-angle sombre Bel écran AMOLED Pas de port microSD Recharge très rapide Bon capteur selfie

Oppo série A : des smartphones performants à petit prix

Oppo A94 5G

C'est le modèle le plus évolué de la série A d'Oppo. Le A94 5G dispose d'une puce Dimensity 800U 5G gravé en 7nm qui offre de bonnes performances en général. Elle est accompagnée d'une mémoire RAM de 8 Go et un stockage de 128 Go extensible grâce à un port microSDXC. Le smartphone dispose d'un écran AMOLED de 6,43 pouces en définition Full HD+.

La partie photo est gérée par un bloc de 4 capteurs. Le module principal est un capteur grand-angle de 48 MP qui prend de beaux clichés dans les bonnes conditions de luminosité. Le smartphone dispose aussi d'un capteur ultra grand-angle de 8 MP. Les deux autres sont un ToF et un macro de 2 MP. L'Oppo A94 5G a une batterie de 4300 mAh qui lui permet de tenir aisément une journée.

La recharge rapide est d'une puissance de 30W et permet de charger le smartphone intégralement en 47 minutes. À l'heure où ces lignes sont écrites, l'Oppo A94 5G est disponible en promo à 299 € au lieu de 359 €.

Les + Les - Ecran OLED Pas étanche Bonnes performances Bloc photo perfectible Bonne autonomie et recharge très rapide Dos en plastique qui garde les traces de doigts Présence d'un port microSD et d'un port Jack

Oppo A74 5G

Difficile de parler de smartphone d'entrée de gamme de nos jours, tant les performances évoluent au point de scinder le marché en deux grandes catégories : celle des modèles milieu de gamme et haut de gamme. L'Oppo A74 5G se veut être un smartphone milieu de gamme qui est de surcroit compatible 5G. Il dispose d'un SoC Snapdragon 480 épaulé par 6 Go de mémoire vive. L'ensemble offre des performances correctes pour la plupart des usages du quotidien.

Pour la partie photo, l'Oppo A74 5G dispose de 4 capteurs dont un module principal de 48 MP, un capteur ultra grand-angle de 8 MP, un ToF et un macro de 2 MP chacun. Avec le capteur principal, l'utilisateur obtient des photos de bonne facture dans les bonnes conditions de luminosité. Enfin, la batterie de 5000 mAh offre une excellente autonomie, mais la recharge n'est que d'une puissance de 18W. Ce smartphone est disponible au meilleur prix à 299 €.

En alternative, vous avez l'Oppo A54 5G qui dispose quasiment de la même fiche technique que le A74 5G. Ils ont en effet le même processeur Snapdragon 480 et le même bloc photo. On notera juste que le SoC est épaulé par 4 Go de RAM au lieu de 6 Go pour le A74 5G. La charge rapide n'est par ailleurs que d'une puissance de 10W. Quant au prix, il est juste 40 € inférieur, soit de 259 €.

Les + Les - Bonnes finitions Ecran perfectible Excellente autonomie Recharge lente comparativement aux autres modèles Oppo Photos de bonne facture en plein jour

📱Quel smartphone Oppo acheter en 2022 ?

Comme vous pouvez le voir, Oppo propose 3 gammes de smartphones : les Oppo Find haut de gamme, les Oppo Reno milieu de gamme et les Oppo A d'entrée ou de milieu de gamme. Le Find X3 Pro est le meilleur smartphone du catalogue du constructeur chinois. Il est taillé pour lutter contre les meilleurs flagships du marché et on le trouve à un peu moins de 1000 € en ce moment.

Les Find X3 Neo ou Reno6 Pro sont des smartphones moins puissants, mais ils disposent d'une fiche technique très solide. Avec notamment un SoC haut de gamme, un design et une partie photo soignée, sans oublier la recharge rapide Super VOOC qui permet de faire le plein d'énergie en un temps record.

Si vous recherchez un bon modèle milieu de gamme sous la barre des 500 €, voire 400 €, il y a l'Oppo Find X Lite et le Reno6 5G. Enfin, le représentant le plus avancé de la gamme A est l'Oppo A94 5G, un modèle puissant, avec un bloc photo de bonne facture. Et la charge Super VOOC est aussi de la partie.