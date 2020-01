Quel smartphone Huawei acheter en 2020 ? La question se pose d’autant plus que le constructeur s’est vu retirer sa licence Android. Ses smartphones lancés depuis quelques mois sortent sans le Play Store. Vous souhaitez acquérir un nouveau modèle de la marque, mais ne savez pas à quoi vous attendre ? Pas de panique, on vous éclaire dans notre guide d’achat.

En 2020, Huawei se heurte à un obstacle majeur qu’est l’absence des applications Google sur ses nouveaux smartphones, un motif suffisant pour susciter le doute chez les clients européens. Le fait est que les utilisateurs occidentaux, contrairement aux Chinois, restent encore fortement dépendants des services Google. Alors, la question qui se pose est de savoir si acheter un smartphone Huawei vaut encore le coup en 2020. Tous les modèles de notre guide d’achat sont disponibles en France, y compris le Mate 30 Pro qui est vendu par défaut sans le Play Store, mais il y a moyen de contourner cette restriction.

Huawei Mate 30 Pro

Il a tout du smartphone ultra premium et est sans aucun doute le meilleur haut de gamme Android sur le papier à l’heure actuelle. Le Huawei Mate 30 Pro arbore un design épuré qui reste fidèle à la philosophie de la gamme. On y retrouve notamment un écran en cascade fortement incurvé sur les bords avec des bordures minimalistes. L’écran de technologie AMOLED est d’une diagonale de 6,53″ en définition 2400 x 1176 pixels.

Pour la partie photo, il embarque quatre capteurs arrière : deux de 40 Mpx (ultra grand-angle et grand angle), un téléobjectif de 8 Mpx et enfin un module TOF pour la profondeur de champ. À l’intérieur, on retrouve un SoC HiSilison Kirin 990 compatible 5G. Enfin, sa batterie est d’une capacité de 4500 mAH et le smartphone supporte une recharge rapide de 40W pour la partie filaire et de 27 W pour la recharge sans fil.

Il tourne sous Android Open Source Project (AOSP) et n’est de ce fait pas livré avec les applications et services Google. Si vous tenez néanmoins à l’acheter, il existe une astuce pour installer les applications Google sur le Huawei Mate 30 Pro. Suivez le lien pour tout savoir à ce sujet.

Huawei P30 Lite

Le P30 Lite est le petit frère du P30 et propose une fiche technique revue légèrement à la baisse. Il reste cependant un excellent smartphone avec notamment un appareil photo principal avec triple capteurs développé en partenariat avec Leica. Sa fiche technique détaillée :

Processeur : Kirin 710 Octo-Core (cadencé à 4 x 2.2 GHz + 4 x 1.7 GHz)

: Kirin 710 Octo-Core (cadencé à 4 x 2.2 GHz + 4 x 1.7 GHz) Système : Android 9.0 Pie avec EMUI 9.0.1

: Android 9.0 Pie avec EMUI 9.0.1 Ecran : 6.15″, résolution Full HD+ 1080 x 2312 pixels

: 6.15″, résolution Full HD+ 1080 x 2312 pixels RAM : 4 Go

: 4 Go APN : Triple caméra 48MP f/1.8 + 8MP f/2.4 + 2MP f/2.4, caméra avant 24 MP f/2.0

: Triple caméra 48MP f/1.8 + 8MP f/2.4 + 2MP f/2.4, caméra avant 24 MP f/2.0 Stockage : 128 Go (extensible à 512 Go via carte microSDXC)

: 128 Go (extensible à 512 Go via carte microSDXC) Connectivité : BT 4.2, GPS, GLONASS, Wi-Fi ac/a/b/g/n, USB Type C, lecteur d’empreintes digitales, NFC, reconnaissance faciale

: BT 4.2, GPS, GLONASS, Wi-Fi ac/a/b/g/n, USB Type C, lecteur d’empreintes digitales, NFC, reconnaissance faciale Batterie de 3340 mAh

Dimensions : 152.9 x 72.7 x 7.4 mm pour 159 g

Huawei P30 et P30 Pro

Le Huawei P30 est équipé du Soc Kirin 980, épaulé par 6 Go de mémoire vive et 128 Go de mémoire interne. Le P30 dispose d’une caméra arrière avec triple capteur 40 mp, 16 mp et 8mp ainsi qu’une caméra avant de 32mp. Il embarque une batterie de 3 650 mAh, lui assurant une autonomie très correcte. Le Huawei P30 est doté d’une dalle OLED FHD+ de 6,1 pouces et ratio 19,5:9.

Le Huawei P30 Pro propose lui une batterie de 4200 mAh ce qui d’après Huawei lui confère une autonomie de plus de deux jours. Les deux smartphones intègre le Soc Kirin 980, 8 Go de RAM et se décline en 128 Go ou 256 Go pour la mémoire interne. Il représente le très haut de gamme chez Huawei et se place comme le concurrent direct du Samsung Galaxy S10. Le Huawei P30 Pro embarque un écran OLED de 6,47 pouces affichant 2440 x 1080 pixels.

Les deux smartphones tournent sous Android 9 Pie et la surcouche maison EMUI 9.1. Ils sont équipés d’un lecteur d’empreintes sous l’écran, comme sur le Mate 20 Pro. Ils sont résistants à l’eau et à la poussière : le P30 Pro est certifié IP68 tandis que le P30 se contente de la conformité IP53. Signalons aussi la présence d’un port USB-C ainsi qu’une compatibilité Bluetooth 5.0.

À voir : les meilleures offres pour acheter le Huawei P30 et P30 Pro au prix le moins cher

Huawei P20 Lite

Le Huawei P20 Lite constitue une proposition intéressante pour qui veut s’offrir un smartphone de la gamme P de 2018, dont le design a été particulièrement soigné, sans avoir à investir des centaines d’euros supplémentaires par rapport au P20 classique ou à la version Pro. Son écran de 5,84 pouces IPS LCD est moins imposant que celui du Mate 20 Lite et sa batterie de 3000 mAh plus chiche que celle du P20, mais cela reste suffisant.

Puce Kirin 659 couplée à 4 Go de RAM et 64 Go d’espace de stockage, de bonnes caractéristiques pour un milieu de gamme, mais qui n’en font pas une référence non plus du secteur non plus. Mais relativement à son prix, le P20 Lite fait à peu près tout bien que ce soit en termes de performances, photo ou autonomie, et c’est finalement ce qu’on demande un smartphone généralement. Il convient parfaitement à un utilisateur qui n’en demande pas trop à son appareil.

Huawei P20 et P20 Pro

Le Huawei P20 Pro en 2020 devient plus accessible avec un prix en baisse. C’est certainement le meilleur flagship de 2018. Sa plus grande particularité est son triple photo à l’arrière, qui lui permet d’être encore en 2020 l’un des meilleurs photophones du marché. Le P20 Pro a d’ailleurs obtenu un meilleur score DxOMark que les S9+ et Pixel 2.

Côté fiche technique, le P20 Pro propose un SoC Kirin 970 gérant à merveille l’intelligence artificielle, 6 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage interne. Il est aussi doté d’une batterie de 4000 mAh qui lui permet d’être endurant. Surtout que l’IA aide également en termes d’autonomie. Le P20 Pro nous a bluffés lors de notre test et est une valeur sûre. De son côté, le Huawei P20 est un peu moins costaud, mais reste excellent, et ce même en photo. Il constitue une alternative plus abordable que la version Pro.

À voir : les meilleures offres pour acheter le Huawei P20 ou P20 Pro au prix le moins cher

Huawei Mate 20 Lite

La version la plus allégée du Mate 20 doit forcément faire des concessions par rapport aux deux autres modèles pour proposer un prix plus doux. Côté performances, on retrouve ainsi un SoC Kirin 710 qui convient à largement à la plupart des utilisateurs et qui permet de faire baisser la facture. Pas de triple capteur photo au dos ici, on doit se contenter de deux modules. Si la différence avec les haut de gamme n’est pas si visible que cela en bonne condition, il est un peu moins bon en contre-jour et quand il fait sombre, comme tous les milieux de gamme.

En ce qui concerne l’écran, il faut être amateur des grands formats puisqu’il affiche une diagonale de 6,3 pouces. Pas d’OLED ici, on passe au IPS LCD, avec une définition Full HD+. La batterie de 3750 mAh permet de jouir d’une autonomie suffisante pour une utilisation normale et Android 8.1 Oreo est de la partie. À noter la présence d’un port USB-C qui n’est pas toujours systématique chez les constructeurs sur les modèles qui ne sont pas premium. Un milieu de gamme vraiment solide.

Huawei Mate 20 Lite Forum Achetez-le sur Amazon

Huawei Mate 20 et Mate 20 Pro

Équipé d’un SoC Kirin 980 gravé en 7nm, il a une petite avance en termes de performances sur la concurrence qui embarque des puces encore gravées en 10nm comme les Snapdragon 845 ou Exynos 9810.

Et si on ajoute à cela un triple capteur photo à l’arrière encore amélioré par rapport au P20 Pro, un capteur d’empreintes sous l’écran, la reconnaissance faciale 3D, une recharge rapide nouvelle génération et la recharge sans fil (avec possibilité de recharger des écouteurs compatibles Qi directement avec la batterie du smartphone), on se retrouve avec une proposition polyvalente qui sait absolument tout faire.

À voir : les meilleures offres pour acheter le Huawei Mate 20 Pro au prix le moins cher

Proposé à un prix plus doux, le Mate 20 tire le trait sur quelques fonctionnalités comme le capteur d’empreintes sous l’écran ou encore la reconnaissance faciale 3D, mais fait presque aussi bien sur les secteurs clés que sont les performances et la photo. Côté autonomie, les deux appareils sont extrêmement satisfaisants. Bref, le top du top non pas seulement chez Huawei, mais sur Android en général avec les Mate 20 et Mate 20 Pro.

À voir : les meilleures offres pour acheter le Huawei Mate 20 au prix le moins cher

Huawei P Smart

Le Huawei P Smart 2019 est un appareil proposant un écran FullView de 6,21 pouces de définition Full HD+ 1080 x 2340 px (416 ppi).Il est livré avec Android 9.0 Pie et la surcouche maison Emui 9.0. Coté processeur, on retrouve un HiSilicon Kirin 710 octo-core 4×2.2 GHz & 4×1.7 GHz épaulé par une puce graphique GPU Mali-G51 MP4. Compatible double Nano SIM, il propose un stockage interne de 64 Go extensible via micro SD ainsi que 3 Go de RAM.

La partie photo est assurée par un double capteur principal de 13+2Mp ainsi qu’un appareil frontal de 8 Mpx. Le Bluetooth 4.2 – NFC – Wi-Fi – GPS – Lecteur d’empreintes digitales ainsi qu’une batterie d’une capacité de 3400 mAh sont également de la partie. Côté connectique, on est sur du micro USB.

Huawei P Smart + 2019

Le smartphone est équipé d’un écran FHD+ de 6,21 pouces (avec une résolution de 1080 x 2340 px), du système d’exploitation mobile Android 9 Pie (avec une couche EMUI 9.0.1, du processeur HiSilicon Kirin 710 octo-core, d’une double Nano SIM, de 64 Go d’espace de stockage (extensible jusqu’à 512 Go), de 3 Go de RAM et d’une batterie de 3400 mAh.

Pour la photo, le téléphone possède un triple capteur de 24MP (f/1.8) + 16MP (f/2.2) + 2MP (f/2.4) avec intelligence artificielle et un capteur frontal de 8MP. Enfin, le Bluetooth 4.2, le Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4GHz & 5GHz, le GPS et le lecteur d’empreintes digitales sont de la partie.

Huawei Y6 2019

Le Huawei Y6 20109 est le smartphone le plus abordable de cette sélection et qui ravira les petits budgets. Le design reste classique et est loin d’être immonde pour un mobile de cette gamme de prix. Android 9 Pie est de la partie, il n’est pas non plus dépassé côté logiciel.

Autrement, on retrouve un écran LCD de 6 pouces avec une petite définition 720p. Celui-ci tire peu sur la batterie de 3020 mAh offrant une bonne autonomie au smartphone. Côté performances, on retrouve un SoC MT6761 Helio A22 épaulé par 2 Go de RAM, mieux vaut oublier le multi-tâches. Seulement 32 Go d’espace de stockage sont disponibles, mais un port SD est bien là pour palier ce problème. Pour la partie photo, il embarque un capteur unique de 13 MP à l’arrière et une caméra selfie de 8 MP. Un téléphone destiné aux utilisateurs qui n’en demandent pas trop.

Qui est le constructeur Huawei ?

Six lettres, un nom : Huawei. Le géant chinois à l’origine spécialiste des télécommunications s’est lancé dans la folle aventure du smartphone. Et la marque est ambitieuse. Elle souhaitait en cinq ans se hisser dans le top 3 mondial des vendeurs de smartphones, l’objectif est atteint. Mieux, Huawei est numéro 2 mondial devant Apple depuis 2018 et se rapproche de Samsung, qui perd des parts de marché. Avec peut-être des chances de le dépasser en 2020.

Pour atteindre son objectif, Huawei n’hésite pas à multiplier les modèles, dans différentes gammes. Si vous cherchez à acheter un nouveau smartphone, des médias, des conseillers de vente, des spécialistes vous ont sans doute déjà conseillé des smartphones Huawei.

Pourquoi acheter un smartphone Huawei ?

Huawei propose une multitude de smartphones avec un excellent rapport qualité prix. Si vous accordez de l’importance à la partie photo, sachez que depuis plusieurs le constructeur a conclu un partenariat avec Leica, fabricant allemand réputé d’appareils photographiques et d’optiques. De plus, l’interface maison EMUI fait toujours partie des surcouches les plus agréables à utiliser en 2020. Mais cette année, le constructeur est freiné dans son élan par l’embargo américain qui le vise. Pour cette raison, ses nouveaux smartphones Android sont privés des services Google et le Play Store notamment, mais il existe dans certains cas un moyen de contourner cette restriction.

Concernant les caractéristiques techniques des appareils Huawei, ces dernières rivalisent avec ce que proposent Apple ou Samsung. Les composants utilisés notamment en matière de processeurs permettent de réaliser facilement plusieurs tâches en même temps et même de jouer à des jeux nécessitant des ressources GPU/CPU importantes.

Si vous êtes à la recherche d’un smartphone avec une excellente autonomie, sachez que Huawei est l’un des meilleurs élèves à ce niveau avec des appareils permettant de facilement atteindre une journée et demie en utilisation intensive. Par exemple, le P30 Pro est compatible avec le standard Qi de charge par induction et dispose de la charge inversée afin de fournir un peu d’énergie à un appareil en détresse (écouteurs, montre connectée ou à la rigueur smartphone).

Nos tests des meilleurs smartphones Huawei

parmi les meilleurs smartphones Huawei que nous avons eu l’occasion de tester, on retrouve le porte-étendard du constructeur chinois, à savoir le Huawei P30 Pro, le surdoué en photographie qui a obtenu la note maximale de 5/5. Celles ou ceux ayant un budget un peu plus serré pourront se tourner vers l’excellent Huawei P Smart Plus 2019 qui pour moins de 300 € propose un design élégant, un triple capteur photo efficace et un superbe écran IPS LCD, l’un des meilleurs du marché dans ce segment de prix.