Soldes été 2022 : date, boutiques participantes, toutes les infos

Les soldes d'été 2022 démarrent bientôt et se dérouleront sur une période de 4 semaines. Pour vous aider à vous préparer au mieux, nous vous proposons ici quelques conseils pour profiter des meilleurs bons plans.

📅Soldes d'été 2022 : à quelle date les enseignes y participent ?

Cette année, les soldes d'été se dérouleront du mercredi 22 juin à 8h au mardi 19 juillet 2022 à 23h59. Pendant 4 semaines, toutes les boutiques en ligne ainsi que les magasins physiques proposeront des réductions importantes sur une large gamme de produits. Dans la droite ligne de ce qu'on peut voir lors des Black Friday et Cyber Monday, vous pourrez faire de belles économies sur toutes sortes d'articles.

Chez Phonandroid, nous vous préparons comme chaque année des sélections incontournables sur les produits high-tech. Parmi les enseignes spécialisées dans la vente de produits “high-tech”, on peut citer les suivantes :

❓Comment ne rien rater des meilleurs bons plans soldes d'été 2022 ?

Le jour J et les jours qui suivront, l'équipe bons plans de Phonandroid relaiera les meilleures offres de promotion. Vous retrouverez chez nous tous les bons plans high-tech incontournables des soldes. Comme pour la plupart des autres grands événements shopping de l'année, les stocks de produits proposés en promotion sont souvent limités.

Il faut donc faire preuve de réactivité pour acquérir l'article tant convoité. Enfin, une règle essentielle consiste à se limiter aux produits dont vous avez réellement besoin et se fixer un budget à ne pas dépasser pour éviter les achats compulsifs.

🔎Quelles sont les définitions et caractéristiques des soldes ?

Les soldes en France sont des ventes réglementées. Ils ont des caractéristiques bien particulières. Les voici en détails ci-dessous :

Ils sont accompagnés ou précédés de publicité

Ils concourent à l'écoulement accéléré de produits en stock dont des exemplaires ont été proposés à la vente et payés depuis au moins un mois à la date de début de la période de soldes considérée

Ils intègrent une annonce de réduction de prix (pouvant aller jusqu'à une revente à perte) dans la limite du stock à écouler

Ils sont pratiqués pendant des périodes fixes de quatre semaines (soldes d'été et d'hiver). Hormis pour les ventes à distance, des dates différentes sont prévues dans certains départements afin de tenir compte d’une forte saisonnalité des ventes ou d’opérations commerciales menées dans des régions frontalières.

Les commerçants sont autorisés à organiser des opérations commerciales afin de déstocker en dehors des périodes légales de soldes. Ils ne peuvent cependant pas utiliser le mot “soldes” et doivent respecter la législation en vigueur interdisant la revente à perte.

👍Quels types de produits à suivre de près pendant les soldes 2022 d'été ?

Pratiquement tous les produits high-tech font l'objet de réductions pendant les soldes. Les smartphones sont très recherchés durant cette période, il est possible de trouver des bons plans permettant d'acquérir des modèles haut de gamme à moindre coût.

Le secteur des jeux vidéo est également concerné par cette opération commerciale. Par contre, peu de chances de voir les consoles next-gen telles que la PlayStation 5 et Xbox Séries X, puisque ces dernières sont régulièrement victime de ruptures de stock depuis leur sortie.

L'informatique est aussi bien évidemment mise à l'honneur avec des promotions permettant d'acquérir un PC, accessoires et divers périphériques à prix cassés. Autre tendance également, les objets connectés, qui, depuis plusieurs années déjà, font partie du quotidien d'un grand nombre de français qui les ont adoptés.

Les téléviseurs n'échappent pas non plus au grand déstockage des soldes qui donne l'occasion de s'équiper à petit prix. Quelques références des constructeurs Samsung, LG, Panasonic, Philips et autres deviennent ainsi plus accessibles durant cette période propice aux bonnes affaires.

Enfin, pour le plus grand bonheur des audiophiles, il est également possible de dénicher des bons plans sur l'audio. Pendant les soldes, les casques audio, écouteurs intra-auriculaire, enceintes sans fil Bluetooth font l'objet de réductions très intéressantes permettant de les acquérir à des prix intéressants.