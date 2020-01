Quel smartphone OnePlus acheter en 2020 ?

En 2020, les smartphones OnePlus sont une excellente alternative aux smartphones Samsung, Apple ou Google. Ils se placent directement dans la tranche des appareils haut de gamme avec un prix contenu n’excédant pas les 800 €. Nous vous proposons dans ce guide d’achat un concentré des meilleurs smartphones du constructeur chinois qui valent le détour.

OnePlus 7T Pro

Si vous êtes à la recherche du meilleur de ce qui se fait à l’heure actuelle chez OnePlus, le 7T Pro est le smartphone le plus haut de gamme de la firme et donc logiquement celui que nous vous recommandons. Ce dernier arbore un superbe écran incurvé de 6.67 pouces avec définition QHD+ (3120 x 1440 pixels) compatible HDR 10+. L’écran du OnePlus 7T Pro s’impose une fois encore comme une référence en la matière. Il tient aisément la comparaison avec l’iPhone 11 Pro Max d’Apple ou le Galaxy Note 10+ de Samsung.

Coté hardware, le smartphone peut se targuer de proposer l’un des plus puissants processeur du moment, à savoir le Qaulcomm Snapdragon 855+, épaulé par 8 Go de mémoire RAM et pas moins de 256 Go de mémoire de stockage interne. Sur le plan de l’autonomie, le OnePlus 7T Pro est très endurant, notamment grâce à sa batterie d’une capacité de 4085 mAh. Couplée à la technologie de charge rapide Warp Charge 30T, assurant un gain de 1 à 70% en 30 minutes et de 1 à 100% en 60 minutes, il est très rapide à recharger.

Pour ce qui est de l’audio, le smartphone propose deux haut-parleurs stéréo disposés comme sur le 7T. Le module photo est composé de trois capteurs qui se répartissent de la sorte : un capteur grand-angle, un téléobjectif 3x et un capteur ultra grand-angle (117°). Le capteur frontal quant à lui se situe dans un module rétractable.

OnePlus 7T

Variante légèrement améliorée du OnePlus 7, le OnePlus 7T affiche quelques différences par rapport au OnePlus 7T Pro. La capacité de la mémoire de stockage interne est moindre, étant de 128 Go contre 256 Go pour le second modèle. On retrouve le même processeur, à savoir le Snapdragon 855+ ainsi que 8 Go de mémoire RAM.

L’écran est identique, un poil plus petit puisqu’il est de 6.55 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz contre 6.67 pouces pour le OnePlus 7T Pro. La batterie de 3800 mAh est compatible recharge ultra-rapide Warp charge 30T avec une puissance de 30W. Le tout tourne sous Andoid 10 avec l’interface Oxygen OS.

OnePlus 7 Pro

Sorti en mai 2019, le OnePlus 7 Pro est un excellent smartphone. Ce dernier propose une fiche technique musclée avec le processeur Qualcomm Snapdragon 855 couplé à 6, 8 ou 12 Go de mémoire RAM et décliné en trois couleurs : Dark Gray, Nebula Blue et Almond (édition limitée).

Le OnePlus 7 Pro arbore un écran Fluid AMOLED QHD+ (3120 x 1440 pixels – 516 ppi) de 6,67 pouces (ratio taille-écran de 88,6%) et un taux de rafraîchissement de l’écran de 90Hz. La marque équipe son 7 Pro de haut-parleurs stéréo certifiés Dolby Atmos. Elle propose trois modes d’écoute adaptés aux besoins :

Dynamique : optimise le son en fonction des contenus

Film : son surround et dialogues plus clairs

Musique : son plus équilibré

Le OnePlus 7 Pro est le premier smartphone de la firme intégrant à l’avant, un module rétractable qui abrite un capteur de 16 mégapixels ainsi qu’un triple capteur photo à l’arrière se déclinant de la sorte : un capteur principal Sony IMX 586 de 48 MP (26mm), un capteur téléphoto de 8 MP (78mm) et un capteur ultra grand-angle de 16 MP (17mm). Sa batterie est d’une capacité confortable de 4000 mAh. Le smartphone se bénéficie d’une recharge rapide de 30W.

OnePlus 7

Le OnePlus 7 reste en 2020 un excellent choix et une alternative crédible au Samsung Galaxy S10, Huawei P30, et autre Google Pixel 4. Ce smartphone intègre un processeur Qualcomm Snapdragon 855, du stockage ultra-rapide UFS 3.0, des hauts parleurs stéréo, un double capteur photo 48 Mpx + 5 Mpx, et une batterie 3700 mAh.

Si la partie hardware s’est vu améliorée, notamment en ce qui concerne la partie photo par rapport au OnePlus 6T, le design reste quasi identique que celui que l’on retrouvait sur le OnePlus 6T. On retrouve le même écran AMOLED sur toute la face avant avec une petite encoche en forme de goutte, et les mêmes lignes sur le reste du boîtier. Si vous êtes joueur sur smartphone, sachez que le OnePlus 7 hérite du mode gaming que nous avons testé sur le 7 Pro.

Il participe à une expérience de jeu optimale. L’interface repose donc sur une version quasi pure de l’OS de Google, puisqu’on retrouve Oxygen OS 9.5.2 basé sur Android 9 Pie en attendant le passage à Android 10. Sa recharge rapide est d’une capacité de 20W.

OnePlus 6T

Le OnePlus 6T, version améliorée du OnePlus 6 reprend en grande partie les mêmes caractéristiques techniques et le même design de ce dernier à quelques différences près. Sorti il y a presque 2 ans, il reste un très bon choix pour ceux qui recherchent un smartphone performant et pas cher d’autant que son prix à fortement chuté depuis. Le OnePlus 6T est équipé du processeur Qualcomm Snapdragon 845 épaulé par 6 ou 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go d’espace de stockage interne.

L’écran est tout simplement sublime, et OnePlus a intégré en lieu et place de l’encoche que l’on retrouvait sur le OnePlus 6, la « goutte d’eau », permettant d’avoir un ratio taille écran encore plus impressionnant. On retrouve la technologie AMOLED et une diagonale de 6,41 pouces au ratio 19,5:9 de définition FHD+ 2340 x 1080 pixels.

Son autonomie est assurée par une batterie d’une capacité de 3750 mAh, compatible recharge rapide (20W) grâce à la technologie Dash Charge. Si vous recherchez un smartphone avec recharge sans fil, il faudra passez votre tour, ce modèle n’étant pas compatible. Cependant, le OnePlus 6T est le premier modèle de la marque embarquant un capteur d'empreintes sous l’écran. Si en 2018 cela pouvait paraître comme une évolution, cette fonctionnalité tend à se démocratiser sur tous les smartphones récents.

Concernant la partie photo, on a droit à un double capteur 16 MP ouverture f/1,7 + 20 MP f/1,7 avec dual LED Flash. À l’avant, on retrouve un module de 16 MP et ouverture f/2,0 pour les selfies. Le tout tourne sous la version Android 9 Pie, avec la surcouche maison OxygenOS.

Qui est le constructeur OnePlus ?

Crée en décembre 2013, OnePlus est une firme chinoise basée à Shenzhen dans la province du Guangdong. En 2014, la marque son premier smartphone, le OnePlus One, proposant des spécificités techniques poussées à un prix contenu. Depuis, OnePlus continue à fabriquer des « flagship killers » de haute qualité, et c’est le consommateur qui est le plus ravi. Grâce à des acteurs tels que OnePlus, les prix baissent, les caractéristiques techniques montent en régime, la qualité augmente et au final, les smartphones n’en finissent plus de se démocratiser.

Pourquoi acheter un smartphone OnePlus ?

A l’instar du constructeur chinois Xiaomi, Oneplus proposent des smartphones haut de gamme avec un excellent rapport qualité prix. Le suivi des mises à jour ainsi que leur déploiement rapide sur les terminaux de la marque sont également un gage de qualité pour les personnes voulant un smartphone avec les dernières nouveautés et fonctionnalités Android, sans parler des mises à jour de sécurité du système de Google.

De plus, OnePlus est réputé très proche de sa communauté. Ainsi, la marque demande régulièrement à ses utilisateurs ce qu’ils pensent de sa surcouche OxygenOS et sur quels points elle pourrait l’améliorer.

Nos tests des meilleurs smartphones OnePlus

Pour en savoir plus sur les smartphones OnePlus avant de faire votre choix, nous vous invitons à lire nos tests complets sur ces smartphones présentant sans doute l’un des meilleurs rapport qualité prix du marché. Le dernier OnePlus 7T nous a séduit en obtenant une excellente note de 4.5 / 5. Si votre budget est sous la barre des 500 €, vous pouvez vous tourner vers le OnePlus 6T qui n’a rien à envier aux derniers smartphones du marché, si ce n’est l’absence de la recharge sans fil. Enfin, le OnePlus 7 Pro reste également un excellent choix puisqu’il s’impose comme une référence absolue dans de nombreux domaines. Les performances, le design et l’écran restent indéniablement ses plus gros points forts.