HBO Max : date de sortie en France, prix de l’abonnement, catalogue, tout ce qu’il faut savoir

HBO Max s’est enfin lancé, et on se demande désormais quand sortira la plateforme de SVOD en France, pour quel prix, avec quel catalogue, et quels sont les programmes originaux proposés. Vous trouverez les réponses à toutes ces questions dans notre dossier complet.

HBO Max est disponible aux États-Unis depuis le 27 mai 2020. Un nouveau concurrent dans un secteur très concurrentiel de la vidéo à la demande qui compte déjà sur Netflix, Amazon Prime Video, Hulu, Disney+ et bien d’autres encore. Mais ce service a des arguments à faire valoir pour sortir de la masse, reposant notamment sur la puissance et le respect qu’inspire la marque HBO, gage de qualité pour bien des passionnés de télévision. Éventuelle sortie française, tarif premium, catalogue : nous revenons point par point sur ce qu’il faut savoir sur HBO Max.

Quand HBO Max va-t-il sortir en France ?

Pour l’heure, HBO n’a pas officialisé de lancement en France pour son nouveau service de SVOD. D’ailleurs, celui-ci n’est actuellement disponible que dans un pays : les États-Unis. Même les nations anglophones en sont privées à ce jour. Mais si le succès est au rendez-vous outre-Atlantique, il est probable que HBO Max débarque sur d’autres territoires. A d’ailleurs été évoquée une sortie dans certains pays d’Europe et d’Amérique du Sud pour l’année 2021.

Mais cela ne veut pas dire que tout le monde va être logé à la même enseigne. Les Espagnols par exemple peuvent être optimistes et espérer une arrivée de HBO Max dès 2021. De l’autre côté des Pyrénées, le service HBO España existe déjà depuis des années. Au regard des droits de diffusion, la filiale de WarnerMedia y a plutôt les mains libres pour lancer également HBO Max. Au contraire, on voit mal débarquer la plateforme prochainement au Royaume-Uni, où HBO et Sky ont signé un contrat donnant à cette dernière les droits exclusifs de diffusion pour les contenus HBO, dont certains sont même diffusés en « direct », au même moment qu’aux États-Unis.

Le cas français est semblable à la situation britannique. HBO est lié à Orange, qui détient OCS. Le bouquet de chaînes possède comme Sky une exclusivité sur les programmes HBO. On se souvient qu’OCS avait même diffusé les dernières saisons de Game of Thrones en simultané avec les États-Unis, et ce même si chaque épisode était diffusé à partir de 3h du matin chez nous. Le contrat entre Orange (OCS) et HBO se termine à la fin de l’année 2021. Reste à savoir quelle sera la stratégie de la société américaine à ce moment : continuer avec son partenaire ou tenter sa chance en solo (ou avec l’aide d’un distributeur local, comme a fait Disney+ avec Canal). N’oublions pas non plus que de nombreux films Warner sont disponibles sur Amazon Prime Video en France, tout ne se joue pas qu’avec OCS et HBO. Reste qu’avec les éléments que nous avons à notre disposition, il semble impossible de voir débarquer HBO Max dans l’hexagone avant 2022 au plus tôt.

Quel est le prix de l’abonnement HBO Max ?

Aux États-Unis, HBO Max coûte 14,99 dollars par mois, soit l’équivalent d’un peu plus de 13 euros. HBO vise sur le premium autant sur les programmes qu’il diffuse que sur ses prix et compte sur sa bonne image auprès du grand public pour convaincre les consommateurs. Une stratégie qui reste risquée alors que la plateforme repose pour l’instant sur des contenus que l’on connaît déjà, que Netflix fait office de mastodonte du secteur et que Disney+ vient de se lancer pour deux fois moins cher.

Reste à estimer quel serait l’éventuel prix de HBO Max en France. Pour cela, on peut regarder ce qu’il se fait chez la concurrence au niveau des conversions. Aux États-Unis, les différentes formules Netflix sont commercialisées à 8,99, 12,99 et 15,99 dollars par mois. En France, les tarifs sont de 7,99, 11,99 et 15,99 euros par mois. On a donc des prix à peu près similaires sur les deux premières offres et un tarif plus élevé en France qu’aux USA pour l’abonnement le plus haut de gamme (l’euro étant plus fort que le dollar). Chez Disney+, l’abonnement est facturé 6,99 dollars mensuels ou 69,99 dollars par an dans le pays de l’oncle Sam, contre 6,99 euros et 69,99 euros annuels dans l’hexagone, où le service est donc plus coûteux. En se basant sur ces exemples, on peut miser sans prendre trop de risque que si HBO Max arrive en France, il faille s’attendre à un prix de 14,99 euros par mois.

Quels films et quelles séries comprend le catalogue HBO Max ?

Le catalogue de HBO Max est bien fourni, avec plus de 10 000 heures de programmes disponibles au lancement. WarnerMedia a mis un terme à ses collaborations avec Netflix et d’autres services de streaming vidéo afin de récupérer les droits de ses licences, dont certaines se retrouvent ainsi exclusivement sur HBO Max, aux USA tout du moins. Si HBO Max débarque chez nous, le catalogue sera sans doute différent pour les programmes provenant de producteurs tiers au groupe WarnerMedia. Et pour les contenus de ce dernier, il faudra récupérer les droits qui sont attribués aujourd’hui entre Netflix, Amazon Prime Video (longs-métrages Warner) et OCS (catalogue de la chaîne HBO).

Côté séries, sont bien sûr inclus les show diffusés par la chaîne HBO et qui ont contribué à bâtir sa réputation : on a par exemple Game of Thrones et Westworld parmi les contenus récents, ou encore Les Sopranos, The Wire, Sex and the City ou Six Feet Under si on remonte un peu plus loin. On retrouve également des programmes comme Watchmen, Veep ou Silicon Valley. Comme vous pouvez le constater, ce n’est pas la qualité qui manque.

HBO Max a aussi mis la main sur des séries extrêmement populaires qui ne sont pas l’oeuvre de HBO. On peut citer Friends, The Big Bang Theory, Rick et Morty, Le Prince de Bel-Air, Pretty Little Liars ainsi que South Park. Pour son lancement américain, HBO Max avait même prévu de réunir le cast de Friends le temps d’une émission, ce qui aurait constitué un produit d’appel fort pour le service. Malheureusement, l’épidémie de COVID-19 est passée par là et ses plans sont tombés à l’eau.

Pour les films, HBO Max se repose essentiellement sur le catalogue de sa maison-mère, la Warner. Et là encore, on est gâté. Parmi les centaines de films proposés, on retrouve :

Les production DC : tous les Batman, La Ligue des Justiciers, Man of Steel, Aquaman, Watchmen : Les Gardiens, Suicide Squad, Wonder Woman, l’acclamé Joker…

La trilogie Matrix

La saga Harry Potter

La trilogie Le Seigneur des Anneaux

La trilogie Le Hobbit

Blade Runner: The Final Cut (disponible depuis peu sur Netflix en France)

Films Criterion Collection

Films de Studio Ghibli

Des classiques : Casablanca, 2001, l’Odyssée de l’espace, Un Américain à Paris, Les Aventures de Robin des Bois, Citizen Kane, King Kong, Ben-Hur, Bonnie and Clyde, Le Magicien d’Oz…

Et bien d’autres encore…

Rappelons également que HBO Max a prévu de diffuser en 2021 la Snyder Cut du film Justice League, un film très critiqué à sa sortie et dont le premier réalisateur, Zach Snyder, a été écarté au profit de Joss Whedon , qui n’a réutilisé que très peu du travail accompli par Snyder. Déçus, les fans avaient appelé pendant longtemps à la sortie d’une nouvelle version du film dont le montage serait sous la supervision de Snyder. Leur vœu a été exaucé par HBO Max.

Quelles productions originales sur HBO Max ?

Si comme aperçu un peu plus haut, le catalogue de HBO Max est assez complet et contient de nombreuses productions cultes, on peut tout de même lui reprocher quelque chose : c’est généralement du vu et revu. Il n’y a que six programmes originaux au lancement, onze autres étant attendus pour l’été 2020, et il y a assez peu de nouveautés à se mettre sous la dent.

Pour le moment en tout cas, car la plateforme a des ambitions en la matière. Elle a d’ores et déjà annoncé ambitionner de lancer 30 contenus estampillés HBO Originals d’ici la fin de l’année 2020, et le double en 2021. Au-delà de la réunion des acteurs de Friends et de la Snyder Cut de Justice League dont on parlait plus tôt, sont dans les cartons entre autres : un reboot de la série Gossip Girl (première saison de 10 épisodes confirmée), une série sur Green Lantern (qui ne peut pas être moins bien réussie que le film), la série de science-fiction Raised by Wolves (avec Ridley Scott aux manettes, la première saison proposera 10 épisodes), un nouveau film musical Grease ou encore du nouveau concernant Tom et Jerry.

Il y en aura pour tous les goûts, ce qui constitue une force par rapport à un Disney+ très concentré sur des licences et genres bien particuliers.

Réception de HBO Max aux États-Unis

Au moment auquel ces lignes sont écrites, HBO Max est disponible depuis très peu de temps aux États-Unis. Aucun chiffre d’abonnés n’a été communiqué, mais la presse spécialisée américaine a testé et jugé la plateforme. En ce qui concerne l’interface, de nombreux observateurs estiment qu’elle gagnerait à s’améliorer en clarté, avec une mise en avant des contenus et une navigation qui sont loin d’être optimales. HBO Max a du mal à bien présenter ses nombreux contenus pour que l’utilisateur s’y retrouve plus facilement. La comparaison est notamment faite avec Disney+, qui a mieux réussi à gérer à séparer ses contenus provenant d’univers différents (Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic), là où HBO Max est moins bien organisé.

Quant aux contenus eux-mêmes, tout le monde s’accorde à dire qu’ils sont de qualité, mais les médias soulignent le manque de programmes originaux. Pour l’instant, c’est très pauvre, même si cela devrait s’améliorer par la suite. On sait que Netflix s’est démarqué de la concurrence avec ses Originals (House of Cards, Orange is the New Black, Stranger Things, 13 Reasons Why, plus récemment The Witcher…), c’est ce qui attire et fidélise les utilisateurs (The Mandalorian a ce rôle pour Disney+ par exemple).

Enfin, le prix fait grincer des dents. 15 dollars pour un service de SVOD, c’est beaucoup, même pour les États-Unis. Seul le forfait le plus cher de Netflix affiche un tarif plus élevé. Et ce alors que la concurrence est plus féroce outre-Atlantique sur ce secteur qu’en France. En plus de Netflix et Amazon Prime Video, Hulu y est aussi extrêmement populaire et Apple TV+ a été mieux adopté que chez nous. Être le plus cher alors que ses concurrents sont déjà installés, plus abordables, riches en contenu, et avec plus de programmes originaux ne va pas aider la plateforme à grappiller des abonnés.