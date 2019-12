Netflix : top 10 des meilleurs films du catalogue

Voici notre top 10 des meilleurs films du catalogue Netflix ! On s’imagine souvent à tort que le service de VOD se concentre surtout sur les séries. Comme vous allez le découvrir dans la liste ci-dessous, le catalogue Netflix fourmille aussi de passionnants long métrages. Que vous soyez plutôt amateur de films d’actions, de comédies à l’eau de rose ou d’épopées futuristes, Netflix a ce qu’il vous faut.

Chaque mois, le catalogue Netflix fait le plein de nouveautés, alors si vous avez d’autres suggestions, n’hésitez pas à les partager avec la communauté dans les commentaires. Si les films ce n’est décidément pas votre truc, on vous propose de jeter un oeil à notre top 10 des meilleures séries du catalogue Netflix. Pour les plus jeunes, on vous conseillera de découvrir notre top 10 des meilleurs dessins animés Netflix.

La liste ci-dessous ne se base pas uniquement sur les productions Netflix mais sur tous les films du catalogue. On rappellera aussi que n’importe quel film et série peut disparaître du catalogue Netflix. Si vous ne trouvez pas un titre de la liste, il a sûrement été effacé du catalogue pour des raisons de droits de diffusion. Pour accéder à des catégories de films précis comme « films de guerre » ou « drame », on vous invite à découvrir la liste des codes secrets pour accéder aux catégories cachées de Netflix.

The Irishman

Frank Sheeran, un homme de main en fin de carrière (Robert De Niro), se remémore le rôle qu’il a joué dans la disparition du patron du syndicat des camionneurs Jimmy Hoffa (Al Pacino) en 1975. Inspirée de faits réels, l’histoire du film s’étale sur une quarantaine d’années et dresse un portrait sombre et sans concession des Etats-Unis. Puissant, complexe et inspiré, The Irishman s’impose comme une des meilleurs films de Scorseses. Déjà culte.

The Laundromat : L’affaire des Panama Papers

Deux avocats véreux (Gary Oldman et Antonio Banderas) empochent des milliers de dollars en profitant des failles du système financier. Un beau jour, une veuve (Meryl Streep) découvre l’existence de cette fraude à l’assurance d’une incroyable complexité. Cette comédie noire au casting bien fourni relate avec inventivité, humour et intelligence le scandale des Panama Papers, qui a secoué le monde politico financier en 2016. Drôle, original et intelligent, le long métrage vaut largement le coup d’oeil.

Le Roi

Dans ce film historique produit par Netflix, Timothée Chalamet incarne Henri V, roi d’Angleterre malgré lui. Ce rebelle dans l’âme a la lourde tâche de poursuivre la guerre sans fil initiée par son père entre son pays et la France, menée par Louis (Robert Pattinson), un des fils du roi de France Charles VI. Le long métrage propose une nouvelle version des pièces « Henry IV Partie 1 », « Henry IV Partie 2 » et « Henry V », de William Shakespeare. Aussi épique que tragique. A voir.

The Highwaymen

Dans ce film policier un brin old school, deux policiers retraités se lancent à la poursuite de Bonnie et Clyde, les deux célèbres braqueurs de banque des années 30. Pour rendre justice, ils vont devoir se salir les mains. Le métrage vaut surtout pour son casting 4 étoiles, composé de Kevin Costner et Woody Harrelson, et sa réalisation efficace.

Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile

Dans ce long métrage signé Netflix, Zac Efron, l’ancien joli coeur de High School Musical, interprète le tueur en série Ted Bundy. Le film retrace la vie du tueur et s’intéresse surtout à sa relation avec sa petite-amie, Elizabeth Kloepfer. Présenté comme une étrange histoire d’amour, Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile est aussi déstabilisant que glaçant.

The Dirt

Vous êtes fans de Mötley Crüe, le groupe de hard rock culte des années 80/90 ? On vous conseille alors de regarder tout de suite The Dirt, l’autobiographie officielle produite par les quatre membres du groupe. Déjanté, provocateur et résolument rock’n roll, le film retrace le parcours de la bande, de ses débuts difficiles à ses succès sur scène en passant par les déboires personnelles des musiciens. Efficace, le film fait preuve de beaucoup d’originalité. Cerise sur le gâteau : l’apparition d’Ozzy Osbourne, le prince des ténèbres.

SoS Fantômes

Dans ce film culte des années 80, Peter Venkman, Ray Stantz et Egon Spengler forment les Ghostbusters, une équipe de chasseurs de fantômes. Bien vite, les compères vont affronter un démon venu de l’Antiquité et bien décidé à envahir New York. Drôle, original et divertissant, le métrage a laissé une empreinte forte dans la culture populaire.

Interstellar

Dans ce chef d’oeuvre réalisé par Christopher Nolan, une groupe d’astronautes franchit une faille spatio-temporel dans l’espoir fou de découvrir une planète habitable pour sauver l’humanité. La Terre est en effet devenue inhospitalière et aride. Perdus au coeur de la galaxie, ils vont expérimenter les effets du voyage dans le temps et se perdre dans une autre dimension…Aussi complexe que prenant, Interstellar est un film métaphysique impressionnant qui ravira les amateurs de science-fiction.

Bird Box

Dans un monde apocalyptique, les êtres humains sont décimés par des créatures étranges. Les monstres sont capables de tuer au moindre regard. Pour échapper à leurs ennemis, les hommes se bandent les yeux et vivent dans le noir le plus complet. Le film suit le périple de Malorie Hayes (Sandra Bullock) et de ses deux enfants jusqu’à un camp de survivants. Un thriller efficace et surprenant. Pour rappel, le métrage a inspiré le Bird Box Challenge, qui a fait fureur sur les réseaux sociaux.

The Dark Knight

Même si les films de super-héros ce n’est pas trop votre truc, vous allez adorer The Dark Knight. Pour les fans, c’est tout simplement le meilleur film Batman jamais réalisé. Signé Christopher Nolan (Memento, Insomnia, Inception,…), le film brille par son réalisme, son excellent scénario et son casting 4 étoiles. Cerise sur le gâteau : l’interprétation oscarisée d’Heath Ledger dans le rôle du Joker, le pire ennemi de Batman.