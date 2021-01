Amazon Prime Video : prix, abonnement, catalogue et appareils compatibles

Amazon Prime Video est la deuxième plateforme de vidéo à la demande en France d’après le dernier baromètre du CNC. Le service de streaming enrichit continuellement son offre de films et séries qui compte plusieurs productions originales ou exclusives. Abonnement, prix, catalogue, voici tout ce qu’il faut savoir sur le concurrent de Netflix.

Amazon Prime Video évolue dans l’ombre de Netflix depuis plusieurs années. Si théoriquement les deux plateformes sont proches en nombre d'abonnés, il est difficile d'estimer le nombre réel d’utilisateurs de Prime Video sur l’ensemble des abonnés Prime. D’après les derniers chiffres rendus publics par Amazon en janvier 2020, le service Prime compte plus de 150 millions d’abonnés.

Netflix quant à lui comptait 195 millions d’abonnés au troisième trimestre de 2020. En France 24% des foyers sont abonnés à Amazon Prime Video d’après le dernier baromètre du CNC publié le 7 janvier 2021. Netflix est encore loin devant son rival, à 49,6% de part de marché. Si vous aussi souhaitez embarquer dans l’aventure Prime Video, on vous dit tout ce qu’il faut savoir sur l’offre d'Amazon.

Catalogue Amazon Prime Video : quels films et séries y trouve-t-on ?

Chaque mois, de nouvelles séries, des films et documentaires sont ajoutés au catalogue Amazon Prime Video. Si Netflix se distingue par la richesse de son offre de séries, c’est Amazon qui mène la danse en ce qui concerne les films. On y retrouve en effet plus de titres qu'ailleurs : plus de 12 000 films d’après une estimation de la plateforme Reelgood.

Quant à l’aspect qualitatif, le jugement est subjectif et dépend des goûts de chacun. Prime Video propose une large sélection couvrant tous les genres et toutes les générations. Amazon investit également dans de nombreuses séries originales dont certaines figurent parmi les plus populaires du moment. C’est le cas de The Boys qui a été la deuxième série la plus piratée en 2020 derrière The Mandalorian.

En dehors de The Boys, d’autres séries Prime Video séduisent de nombreux abonnés. On peut citer entre autres : La Fabuleuse Mme Maisel, Jack Ryan de Tom Clancy, Carnival Row, Shameless, American Gods ou encore The Expanse dans ses saisons 3 et 4. Plusieurs séries originales sont par ailleurs en préparation chez Amazon, la plus attendue étant la série Le Seigneur des Anneaux qui devrait sortir en 2021.

Enfin, Prime Video héberge également plusieurs séries cultes des années 90 et 2000 : Le Prince de Bel Air, Buffy Contre les Vampires, Malcom, X-Files, Lost, Les Frères Scott ou encore Desperate House Wives pour le plaisir des dames.

Amazon Prime Video prix : combien ça coûte ?

Le prix de Prime Video est inclus dans l’abonnement Amazon Prime. C’est un produit d’appel de l’offre globale qui est facturée 5,99 € par mois ou 49 € par an, ce qui revient à environ 4 € par mois. Ceci en fait la plateforme de streaming la plus abordable. A titre de comparaison, Netflix coûte entre 8 et 16 € par mois. Et Disney+ est pour l’instant facturé 7 € par mois ou 69,99 € avec un engagement d’un an. L'abonnement Prime inclut plusieurs autres avantages.

La livraison gratuite en un jour ouvré sur Amazon

Accès à plusieurs réduction exclusives d'Amazon, notamment pendant le Prime Day

Accès au service de streaming Prime Music (2 millions de titres)

Prime Reading qui vous permet d'accéder à un catalogue varié d'e-books via l' application Kindle

application Kindle Accès à Twitch Prime qui inclut de nombreux avantages pour les amateurs de jeux vidéo

Stockage gratuit et illimité de vos photos sur Amazon Photos et 5 Go d'espace sur Amazon Drive.

Pour les étudiants, l’abonnement est encore plus accessible. Amazon propose une offre Prime Student qui permet de profiter d’un tarif de 24 € par an au lieu de 49 €, soit 2 € par mois. La période d’essai gratuit de 30 jours passe en plus à 90 jours. Attention, Amazon exige des justificatifs pour valider l’abonnement étudiant. Impossible donc de duper le système.

Amazon Prime Video : comment s’abonner ?

Pour s’abonner à Amazon Prime, c’est simple. Si vous n’avez pas encore de compte Amazon, créez-en un en vous rendant sur Amazon.fr. Sur smartphone, cliquez sur le lien Créer un compte juste en dessous du bouton identifiez-vous en page d’accueil. Sur ordinateur, le lien d’inscription se trouve dans le menu déroulant Comptes et liste complètement en haut de page, à côté de la barre de recherche.

Une fois le compte créé, vous avez deux options pour vous abonner à Amazon Prime / Prime Video. Connectez-vous puis cliquez sur la rubrique Prime dans le menu principal d’Amazon. Cliquez ensuite sur Essayer Amazon Prime ou Commencez votre essai gratuit de 30 jours. Dans la nouvelle fenêtre, cliquez sur le bouton continuer après avoir sélectionné un mode de paiement.

La deuxième méthode consiste à passer directement par le site primevideo.com. Si vous n’êtes pas encore un membre Prime, cliquez sur le bouton Commencez votre essai gratuit de 30 jours en page d’accueil.

Les TV et appareils compatibles

Vous êtes désormais un membre du programme Amazon Prime. Pour accéder au catalogue de Prime Video, utilisez l’application officielle qui est disponible sur plusieurs plateformes ou accédez aux films et séries directement depuis le navigateur web sur le site primevideo.com. Voici les appareils compatibles avec l’application Amazon Prime Video :

Fire TV / Fire TV Stick

Appareils Echo dotés d'un écran : Echo Show, Echo Spot

Tablettes Fire

Smartphones et tablettes Android, iPhone, iPad, iPod Touch

Smart TV Samsung, LG (WebOS) ou tout téléviseur équipé d’Android TV (Sony, TLC, Philips, etc.)

Box multimédias : Android TV (Shield TV, Shield TV Pro, etc.), Apple TV, Chromecast (partage d'écran) et Chromecast avec Google TV

Consoles de jeux : PS5, PS4, PS3, Xbox Series X/S, Xbox One

Les lecteurs Blu-Ray LG, Panasonic, Samsung, Sony

Certains décodeurs TV de Free, SFR, Bouygues Telecom et Orange

Amazon Prime Video sur les décodeurs TV Orange, Free, SFR et Bouygues Telecom

Les opérateurs comptent désormais avec les services de streaming pour étoffer leurs offres de divertissement. Vous pouvez accéder à Amazon Prime Video sur plusieurs décodeurs TV compatibles. L’abonnement est parfois inclus dans le forfait sans surcoût. Pour l’heure, c’est le cas uniquement pour les abonnés Freebox Delta qui accèdent à Amazon Prime Video « gratuitement ».

L’application est également accessible depuis la Freebox Pop, la Freebox Mini 4K, mais aussi la Freebox Revolution. Dans les trois cas, le service est disponible en option au prix régulier de 5,99 € par mois ou 49 € par an. Vous êtes facturé directement par Amazon et non par Free contrairement aux abonnés Delta.

Pareil pour les autres opérateurs. L’application Amazon Prime Video est disponible en option chez SFR, Bouygues Telecom et bientôt chez Orange. Voici le récapitulatif des box TV opérateurs compatibles avec Amazon Prime Video.

Free : Freebox Delta, Freebox Pop, Mini 44 et Revolution

SFR : Box 4K, décodeur Plus et décodeur TV 8

Bouygues Telecom : Bbox Miami et Bbox 4

Orange : décodeurs TV 4 et UHD (très bientôt).

En novembre 2020, Orange annonçait l'arrivée d'Amazon Prime Video sur ses dernières générations de décodeurs TV4 et UHD. Nous attendons toujours la disponibilité de l'application incessamment sur les décodeurs TV 4 et UHD.