Apple TV+ : la période d’essai gratuite est réduite à 3 mois dès le 1er juillet 2021

Apple s'apprête à réduire la période d'essai d'Apple TV+. Dès le 1er juillet 2021, les personnes qui achètent un nouveau produit de la marque (iPhone, iPad, Mac…) n'obtiendront plus que trois mois gratuits. Jusqu'ici, le géant de Cupertino permettait d'accéder à son catalogue de séries et de films pendant une année complète.

Depuis son lancement en septembre 2019, Apple TV+ est disponible gratuitement pendant une période d'un an pour tout achat d'un iPhone, iPad, iPod touch, Apple TV et Mac auprès d’Apple ou d’un revendeur agréé de la marque. Pour peu que vous changiez d'iPhone tous les ans, le service de streaming vous revenait à 0 euros.

Malheureusement, Apple s'apprête à réduire la durée de cette période d'essai. Comme l'explique la marque sur son site web, tous les appareils qui seront achetés après la date butoir du 1er juillet 2021 ne pourront pas profiter d'un an gratuit. L'annonce survient quelques mois avant la mise en ligne d'une kyrielle de séries attendues, dont la saison 2 de See avec Jason Momoa.

Apple TV+ abandonne l'année offerte à l'achat d'un appareil

“Les appareils éligibles activés le 1er juillet 2021 ou plus tard bénéficieront d'une offre de 3 mois d'Apple TV+ gratuits, tandis que ceux activés le 30 juin 2021 ou avant seront éligibles pour un an d'Apple TV+ gratuit” explique Apple.

Sans surprise, ces trois mois gratuits ne pourront pas être cumulés avec l'année et le trimestre gratuit obtenu à l'achat d'un autre appareil de la marque. Si vous investissez tour à tour dans un iPad ou un iPhone, vous ne pourrez pas étendre la durée de votre offre. De même, vous ne pouvez cumuler les offres entre les membres d'une même famille. Et évidemment, l'offre ne concerne pas les abonnés à Apple One, le pack qui comprend plusieurs services Apple.

Pour activer cette période d'essai gratuite, vous devez impérativement la réclamer dans les 3 mois suivant la première configuration de votre appareil via l'application Apple TV. Une fois cette période révolue, vous devrez débourser 4,99 €/mois. Si vous êtes déjà client de plusieurs services Apple, dont Arcade, iCloud ou Apple Music, on vous conseillera d'opter pour un pack Apple One afin de réduire la note mensuelle finale.