Apple TV+ est disponible : prix, catalogue et comment obtenir 1 an d’abonnement gratuit

Apple TV+ est disponible dans une centaine de pays dont la France, pour peu que vous disposiez d'un iPhone, iPad, Mac, Apple TV ou autre appareil compatible. Ceux qui ont acheté un iPhone, iPad ou Mac après le 10 septembre 2019 bénéficient d'un accès gratuit pendant un an.

Après Netflix, Amazon Prime Video et Disney+, Apple TV+ est disponible et vient densifier une offre de plateformes de vidéo en streaming de plus en plus vaste – et potentiellement coûteuse.

Apple TV+ : prix du service

Apple TV+ est proposé moins cher que Netflix, à 4,99 € par mois. Une période d'essai gratuit de 7 jours est disponible – à l'issue de laquelle l'abonnement sera automatiquement renouvelé.

Comment s'abonner à Apple TV+

Pour s'abonner à Apple TV+ c'est très simple :

Si l'application TV n'existe pas encore sur votre Mac, iPad, iPod ou iPhone, téléchargez-la à partir de l'App Store ou du Mac App Store

Lancez l'application TV

Suivez les instructions pour vous abonner

Comment résilier Apple TV+

Il suffit pour cela :

Sur votre iPhone ou iPad de vous rendre dans vos paramètres iCloud

Choisissez Apple TV+ puis Se désabonner

Notez que la résiliation du service est immédiate (vous perdez immédiatement l'accès). Surtout ne résiliez donc pas le service au cours de votre période d'essai : il ne vous sera plus possible de profiter de mois gratuits.

Quels appareils sont compatibles avec Apple TV+ ?

A l'origine, le service TV+ était surtout compatible avec les appareils Apple :

iPhone

iPad

iPod

Mac

Apple TV

Mais Apple a récemment porté l'application sur d'autres plateformes, notamment des Smart TV et set-top-boxes de marque tierce :

Smart TV Samsung 2018 et ultérieures

Smart TV LG 2018 et ultérieures

Smart TV VIZIO 2016 et modèles ultérieurs

Roku

Amazon Fire TV

Apple TV+ existe également sur le web, comme Netflix et Prime Video, ce qui permet désormais d'accéder au service depuis n'importe quel PC (Windows/Linux) via le site tv.apple.com. A noter que l'application Apple TV également été repérée dans un test Microsoft Insiders à destination des consoles Xbox One, Series X et Series S. Suggérant une arrivée imminente.

Apple TV+ : comment profiter d'un an d'abonnement gratuit

Les iPhone, iPad, iPod touch, Apple TV et Mac neufs compatibles avec la dernière version d’iOS (13.2), d’iPadOS, de tvOS ou de macOS (Catalina) achetés après le 10 septembre 2019 auprès d’Apple ou d’un revendeur agréé Apple sont éligibles à un an d'abonnement gratuit.

Pour en profiter :

Allumez votre nouvel iPhone, iPad, iPod touch, Apple TV 4K, Apple TV HD ou Mac et connectez-vous avec votre identifiant Apple Ouvrez l’app Apple TV L’offre doit être présentée immédiatement après le lancement de l’app le cas échéant faites défiler l’écran vers le bas jusqu’à ce que l’offre apparaisse Touchez Enjoy 1 Year Free (Profiter de 1 an gratuit)

Vous ne serez pas facturé pendant la période d’essai gratuite d’un an

Apple TV+ : catalogue au lancement

Le service ne mise pas sur la quantité, mais une poignée de contenus qualitatifs :

Amazing Stories : nouvelle série de Steven Spielberg

: nouvelle série de Steven Spielberg The Morning Show : une série autour d'un Talk Show matinal, par Jennifer Aniston, Reese Whiterspoon et Steve Carell

: une série autour d'un Talk Show matinal, par Jennifer Aniston, Reese Whiterspoon et Steve Carell See : nouvelle série avec les acteurs Jason Momoa et Alfree Woodward

: nouvelle série avec les acteurs Jason Momoa et Alfree Woodward Little America : une émission humoristique sur l’immigration, par Kumail Nanjiani

: une émission humoristique sur l’immigration, par Kumail Nanjiani Helpsters : une émission jeunesse pour apprendre aux enfants à coder en s’amusant

: une émission jeunesse pour apprendre aux enfants à coder en s’amusant Little Voice : une comédie romantique par J.J. Abrahms

: une comédie romantique par J.J. Abrahms Toxic Labor, une série sur la santé mentale, par Oprah Winfrey qui prépare aussi un Talk Show présenté comme « le club du livre le plus stimulant au monde »

On peut citer également : Dickinson, For All Mankind, Snoopy dans l'Espace, Ghostwriter, Oprah's Book Club, The Elephant Queen, Servant, Truth be Told, Little America, Hala, Mythic Quest: Raven's Banquet, Visible: out on television, The Banker, Home Before Dark, Home, Here We Are: Notes for Living on Planet Earth, Fraggle Rock, Beastie Boys Story, Defending Jacob, Trying, Central Park, Dads, Greyhound, Little Voice, Greatness Code, The Oprah Conversation, Boys State, Ted Lasso, Long Way Up ou encore Tehran.

Des nouveautés doivent également arriver dans les prochains mois, notamment On the Rocks, Tiny World, Becoming You, Doug Unplugs, Stillwater, The Earth at Night in Color, Mariah Carey Magical Christmas Special ou encore Billie Ellish (documentaire).

Apple TV+ : sous-titres, doublage multilingue, partage familial… les fonctionnalités

Apple TV propose des foncttionalités qualitativement très abouties : selon nos tests, la sélections de langues pour les sous-titres et le doublage est particulièrement vaste – ce qui n'est sans doute pas étonnant pour un service lancé simultanément dans une centaine de pays.

Apple TV+ est également éligible au partage familial d'iCloud (ce qui vous permet de partager votre abonnement avec votre famille ou des amis).