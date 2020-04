Netflix permet de verrouiller l’écran de votre smartphone pendant la lecture d’une série ou d’un film

Netflix permet désormais de verrouiller l’écran de votre smartphone pendant le visionnage d’un film ou d’une série afin d’éviter les clics involontaires. Une option « verrouillage » vient en effet d’apparaître sur le lecteur de la version Android et iOS de l’application de streaming. On vous explique comment l’activer.

Si vous regardez souvent des séries ou des films du catalogue Netflix sur votre smartphone, vous avez sûrement déjà rencontré cette situation agaçante : en pleine lecture, vous touchez par inadvertance l’écran, ce qui met automatiquement en pause le contenu visionné. Parfois, vous déplacez même par mégarde le curseur de la séquence, au risque de se faire spoiler les scènes à venir, ou vous lancez un autre épisode.

Comment verrouiller l’écran du smartphone quand on regarde une série ou un film sur Netflix ?

Pour éviter tous les clics accidentels à l’avenir, Netflix a déployé une nouvelle option sur l’application Android et iOS. Cette nouvelle fonctionnalité permet aux abonnés de verrouiller l’écran de leur smartphone lorsqu’ils regardent une série, un documentaire ou un film. Une fois le verrouillage enclenché, il n’est plus possible de contrôler les commandes tactiles du smartphone, et donc de mettre sur pause par mégarde. L’icône de verrouillage est directement accessible dans le lecteur de l’application, à droite de la section « épisodes ». Voici comment activer le verrouillage :

Lancez la lecture d’une série, d’un film ou d’un documentaire sur l’application Netflix

Appuyez sur Verrouiller , une option située en bas à gauche de l’interface

, une option située en bas à gauche de l’interface Pour déverrouiller, et accéder à nouveaux aux commandes, appuyez sur Déverrouiller

Confirmez en cliquant sur Déverrouiller l’écran ?

Cette nouveauté est actuellement en cours de déploiement dans le monde. L’option est déjà disponible sur les smartphones Android et sur les iPhone que nous avons en notre possession. Que pensez-vous de cette option ? On attend votre avis dans les commentaires.