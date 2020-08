Netflix : prix, catalogue, contenus HD, HDR et Dolby Vision, tout savoir

Netflix est rapidement devenu LE service de vidéo à la demande par excellence en France, imposant son rythme à la concurrence ! L’offre segmentée en trois forfaits donne accès à des millions de films, séries et documentaires directement depuis le web, ou depuis les smartphones, tablettes, et smartTV compatibles. Netflix donne également accès à des contenus de qualité HD, HDR et Dolby Vision sur une sélection d’appareils. Dans ce dossier, on vous dit tout ce qu’il faut savoir sur Netflix !

Netflix n’est pas une chaîne de télévision, mais un service de vidéo à la demande. Créé en 1997 autour de la location de DVD par correspondance, c’est en 2007 que l’entreprise s’est réinventée en devenant une plate-forme de vidéo à la demande illimité. C’est aujourd’hui une véritable institution en France où Netflix a très rapidement pris sa place de leader des services de SVOD. Aujourd’hui, Netflix a dégagé pas moins de 69% de parts de marché dans l’hexagone selon la dernière étude du CNC (Centre national du cinéma et de l’image animée) et revendique plus de 6 millions d’abonnés en France.

Qu’est-ce qui explique le succès de Netflix ?

Une des clés du succès repose sur le système d’abonnement et l’accès à des milliers de contenus pour un prix raisonnable. Pour 7,99 euros par mois, tout le catalogue de films et de séries est disponible sans aucune limite. De quoi rendre totalement obsolète la location au film ou à l’épisode, même pour quelques euros. De plus, l’offre légale est restée limitée avant l’arrivée de Netflix. Hadopi expliquait alors dans un rapport quels étaient ses points faibles : offre difficile à trouver, contenus trop anciens et de mauvaise qualité et prix trop élevé. Autant de défauts que Netflix a su brillamment exploiter.

Le système d’abonnement illimité a fait date. Il avait déjà fait le succès de Spotify et Deezer pour ne citer qu’eux, mais pourtant, aucun acteur hexagonal n’en proposait d’équivalent en vidéo. Avant l’arrivée de Netflix, le leader du marché était Canal Play (alors 400 000 abonnés). Aujourd’hui il n’est plus que le 5e acteur, derrière Netflix, Orange, Amazon Prime Vidéo et MyTF1 (selon la même étude CNC-CSA). Enfin il y a la qualité de l’interface. Aussi bien sur le web que sur les applications mobile, tout est extrêmement bien pensé. Une intelligence artificielle apprend vos goûts, et sait vous proposer avec le temps les contenus que vous serez sûr d’apprécier.

Catalogue Netflix : quels films, séries et documentaires trouve-t-on sur la plateforme ?

Le catalogue de contenus de Netflix se renouvelle sans cesse avec des milliers de films, séries, documentaires, dessins animés etc. Netflix produit lui-même des films comme Okja et séries, comme les excellents Stranger Things, 13 Reasons Why, Dark, The OA, et bien d’autres, dont tous les épisodes sont proposés en même temps sur la plate-forme. De quoi engloutir vos séries préférées et ne pas avoir à attendre une semaine pour voir l’épisode suivant.

Produire ce genre de série est également un moyen de proposer du contenu inédit face à la concurrence et encourager les abonnés à rester pour découvrir les saisons suivantes. Ces productions sont également là pour masquer l’absence de certains gros films récents dans le catalogue Netflix – le but du service n’est pas, en soit, d’être exhaustif, mais de proposer des contenus qui valent la peine de s’abonner. Il serait très difficile pour Netflix de fonctionner autrement avec ce modèle économique : en France, il faut par exemple attendre 3 ans après une sortie au cinéma pour que le film se retrouve sur une plateforme de SVOD.

Du coup Netflix investit des sommes complètement folles pour produire des films et séries de très haute qualité : rien que pour l’année 2018, le budget était de 8 milliards de dollars pour produire pas moins de 700 films et séries !

Abonnement Netflix : à quel prix ?

Le prix des abonnements Netflix en France ont augmenté pour la dernière fois en juin 2019. Il se décompose comme suit en trois offres allant de l’entrée de gamme au premium :

7,99 € pour un accès illimité sur 1 écran en qualité standard

pour un accès illimité sur 1 écran en qualité standard 11,99 € pour un accès illimité sur 2 écrans en HD

pour un accès illimité sur 2 écrans en HD 15,99 € pour un accès illimité sur 4 écrans, en HD, Ultra HD, HDR10 et Dolby Vision

Depuis peu, Netflix n’offre plus le premier d’abonnement gratuitement. Par contre, Netflix rembourse votre essai de 7 jours si vous n’êtes pas satisfait. Pour l’heure, le service de streaming plusieurs formules pour appâter les abonnés. Dans certains cas, Netflix rembourse en effet les 30 jours d’essai.

Les smartphones, tablettes et smart TV les plus récentes sont compatibles avec de nouveaux types de contenus. On ne parle pas ici du HD que l’on retrouve sur une majorité d’appareils. Mais plus du HDR et Dolby Vision. Ces formats reposent sur des algorithmes pour améliorer les couleurs et le contraste, pour un résultat époustouflant. HDR signifie High Dynamic Range. Initialement ce terme faisait référence à une technique de photographie assistée par ordinateur : en prenant en photo une scène plusieurs fois avec des expositions différentes, il devient possible de capturer davantage de détails, même dans les zones les plus sombres et les plus claires de l’image.

Un algorithme assemble ensuite les différentes prises de vues pour créer une image finale avec un niveau de détail et des contrastes beaucoup plus élevés. Plusieurs efforts ont été réalisés depuis les années 1990 pour implémenter cette technique dans les vidéos. Netflix propose à ses abonnés des contenus HDR10 et Dolby Vision. La première différence entre les deux, c’est que le HDR10 est ouvert, alors que Dolby Vision est une technologie propriétaire. La raison d’être du Dolby Vision est en fait de pouvoir ajouter à chaque image des données métadata dynamiques qui donnent des instructions sur l’exposition et le rang dynamique plus précises. Ces informations sont ensuite comparées par rapport aux capacités techniques de l’appareil, la colorimétrie et les contrastes sont corrigés pour s’afficher sur tous les écrans compatibles de la même manière.

En d’autres termes, le HDR10 est déjà très bon, mais le Dolby Vision peut encore fournir des gains en termes de qualité de l’image. Pour profiter de contenus HDR et Dolby Vision sur un smartphone, il faut bénéficier d’une connexion internet rapide, à minima de 25 Mb/s descendants. Cliquez ici pour consulter la liste des smartphones compatibles HD, HDR et Dolby Vision.

Netflix vs cinéma vs TV : concurrence déloyale ?

La réglementation française vielle à protéger les chaines nationales à l’arrivée du géant américain. Netflix n’est donc pas autorisé à diffuser des films qui sont sortis en salle il y a moins de 36 mois. Ne vous attendez donc pas à profiter de films trop récents à la demande. Dans le même temps, les chaines françaises commencent déjà à adopter les mêmes méthodes que le géant américain pour diffuser les séries, à savoir proposer l’intégralité des épisodes de la série d’un seul coup en vidéo à la demande dès le premier épisode diffusé. De quoi contenter les accros aux séries qui veulent les regarder à leu rythme.

Pour se protéger face à la montée en puissance de Netflix, certaines chaines voudraient lancer une plateforme de SVOD concurrente appelée Salto. Mais le projet Salto paraît malheureusement sous-doté en budget. En terme de fiscalité, Netflix est également avantagé par rapport à ces dernières grâce à l'emplacement de son siège européen au Luxembourg, pays connu pour sa fiscalité avantageuse.

La question de la participation au financement de la création audiovisuelle se pose aussi puisque, toutes les chaînes de télévision y participent. L’entreprise américaine a toujours affirmé vouloir investir dans des séries françaises. On a seulement vu Marseille, une fiction sur la vie politique de la cité phocéenne avec Gérard Depardieu, Osmosis, une dystopie sur l’avenir des applis de rencontre, ou encore . Reste à savoir si Netflix continuera ces efforts, et saura nous surprendre, après la réception pour le moins mitigée de sa première production dans le pays.