Netflix : le son des films et séries passe en “qualité studio” sur Android

Netflix adopte le nouveau codec xHE-AAC pour délivrer une qualité audio “studio” sur les smartphones et tablettes Android. Le nouveau standard permet également de mieux adapter la qualité en fonction de la couverture réseau et/ou du débit disponible.

Vous trouvez que le son des vidéos s'est amélioré sur Netflix ? Après avoir amélioré la qualité d'image avec le codec vidéo AV1 la plateforme de Los Gatos vient en effet de mettre à jour son application sur Android. Et comme la firme nous l'apprend sur son blog Medium, la principale nouveauté c'est l'arrivée du codec audio xHE-AAC.

L'un des principaux apports du codec, c'est la présence de metadata MPEG-D DRC. Cela permet d'emblée un contrôle de la reproduction sonore plus avancé que les codecs antérieurs. Il devient possible par exemple d'adapter le volume et le rang dynamique pour éviter que vous ne ressentiez le besoin de changer le niveau sonore en permanence.

Avec son nouveau codec, Netflix égalise mieux le son des films et séries

“Le but de la gestion du volume est de jouer tous les titres à volume constant. Lorsque cela fonctionne, une fois que vous sélectionnez un niveau sonore confortable, vous n'aurez jamais plus à le changer, même si vous passez d'un film à un documentaire, puis à un concert. Netflix a pour objectif de jouer tous les dialogues au même niveau”, explique la firme de Reed Hastings.

Ces données sont mesurées avant l'encodage et intégrées au contenu, ce qui permet au codec sur votre smartphone de reproduire la meilleure expérience sonore possible sur le matériel sans vraiment consommer plus de ressources. Par exemple, l'appareil peut réduire le rang dynamique sonore, c'est à dire la différence entre les sons forts et les sons les plus ténus, pour donner toujours autant cette perception de profondeur, mais en tirant le maximum des limitations du matériel de votre appareil.

Pour l'heure, ce nouveau codec est disponible sur les smartphones Android 9 et ultérieurs, mais à terme Netflix aimerait déployer ce codec sur le plus de plateformes possible, “de sorte que la prochaine fois que vous regardez The Crown, vous puissiez être immergé dans la série sans devoir allez changer de volume ou mettre vos écouteurs”.