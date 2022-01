Netflix : comment télécharger des séries et des films sur votre smartphone ou votre PC ?

Fans de Netflix, vous voulez pouvoir regarder les séries et les films du catalogue en mode hors connexion ? Pour ça, il vous suffit de télécharger l'épisode ou le long métrage qui vous tente directement sur le site ou l'application Netflix. On vous explique comment faire. Suivez le guide.

« Si de nombreux abonnés apprécient regarder Netflix chez eux, nous savons qu'ils aiment aussi continuer de regarder le dernier épisode de Stranger Things en avion ou dans d'autres endroits où l'internet mobile est couteux » expliquait Eddy Wu, directeur de l'innovation produit chez Netflix il y a quelques années.

Le constat est pertinent et le besoin effectif pour bien d'utilisateurs de l'application de streaming. Télécharger' du contenu Netflix à regarder plus tard est facile. On vous montre comment procéder.

Avant de télécharger une série ou un film Netflix

Pour télécharger un film ou une série du catalogue Netflix, sachez que la possibilité n'est offerte que sur certains systèmes d'exploitation. Vous n'êtes pas chanceux si vous utilisez un Mac/MacBook ou un système Linux. Il n'y a en effet pas d'application Netflix sur ces plateformes et il n'est pas possible d'enregistrer une vidéo Netflix depuis la version web (depuis un navigateur). Voici les appareils supportés :

Un smartphone ou tablette Android (version 4.4.2 ou plus).

Un iPhone, iPad ou iPod touch sous iOS 9.0 ou version ultérieure.

Une tablette Amazon Fire (Fire OS 4.0 ou version ultérieure).

Un PC sous Windows 10 (version 1709 ou plus) ou Windows 11.

Certains ordinateurs sous Chrome OS.

Attention, tous les contenus ne sont pas proposés au téléchargement. Si ce n'est pas le cas pour un fil ou une série, c'est que l'accord de licence dont dispose Netflix ne lui permet pas de le proposer à l'enregistrement pour visionnage hors ligne. La bonne nouvelle, c'est que toutes les séries et les films originaux produits par Netflix sont téléchargeables.

C'est notamment le cas de Stranger Things, 13 Reasons Why ou Luke Cage. Rappelez-vous aussi que tout ce que vous téléchargez est stocké dans la mémoire interne de votre appareil. N'oubliez donc pas de faire le ménage de temps en temps.

Avant de vous mettre à télécharger, on vous invite à personnaliser les réglages de téléchargement :

Ouvrez l'application Netflix

Rendez-vous dans Paramètres de l'application

Cochez Wi-Fi uniquement (pour éviter de griller l'entièreté de votre data sans raison)

(pour éviter de griller l'entièreté de votre data sans raison) Rendez-vous dans Qualité vidéo et choisissez Standard (si votre êtes un peu juste niveau stockage interne) ou Élevée (si vous voulez profiter de la HD en déplacement).

Comment télécharger les séries et les films du catalogue Netflix sur votre smartphone Android ou iOS ?

Que vous utilisiez un iPhone, un iPad, une tablette ou un smartphone Android, la manœuvre est similaire. Pour télécharger une série ou un film du catalogue, vous allez évidemment avoir besoin d'une connexion internet (oui, c'est logique).

Ouvrez l'application Netflix sur votre smartphone

sur votre smartphone Cliquez sur la série ou le film que vous avez choisi : Pour une série, rendez-vous dans la liste d'épisodes et appuyez sur le logo téléchargement à droite. L'icône va se mettre à tourner pour indiquer que l'épisode est en cours de transfert. Pour un film, rendez-vous sur la fiche du film et appuyez sur le logo téléchargement à droite, juste à côté de partager

Rendez-vous dans la section Téléchargements (Mes Vidéos) en bas sur la droite pour accéder au contenu téléchargé

en bas sur la droite pour accéder au contenu téléchargé Cliquez sur play pour regarder l'épisode ou le film en mode hors connexion !

Comment télécharger les séries et les films du catalogue Netflix sur votre PC ?

Pour l'heure, seuls les ordinateurs sous Windows 10 bénéficient d'une application Netflix et peuvent donc télécharger légalement le contenu du catalogue. Le site web du service de streaming ne propose pas d'option de téléchargement pour le moment.

Ouvrez l'application Netflix sur votre ordinateur

Cliquez sur la série ou le film que vous avez choisi : Pour une série, rendez-vous dans la liste d'épisodes et appuyez sur le logo téléchargement à droite. L'icône va se mettre à tourner pour indiquer que l'épisode est en cours de transfert. Pour un film, rendez-vous sur la fiche du film et appuyez sur le logo téléchargement

Rendez-vous dans la section Téléchargements (Mes Vidéos)

Cliquez sur play pour regarder l'épisode ou le film en mode hors connexion !

Combien de temps ai-je pour regarder les séries et films Netflix que j'ai téléchargé ?

Attention, les films et les séries du catalogue Netflix téléchargés ne sont pas disponibles éternellement ! Chaque mois, des films et des séries disparaissent du catalogue Netflix pour des questions de droits de diffusion. Une fois qu'un contenu que vous avez téléchargé est sur le point de disparaître de vos téléchargements, le service de streaming va vous avertir 7 jours avant.