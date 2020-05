Série Le Seigneur des Anneaux : date de sortie, histoire, tout ce qu’il faut savoir

Le Seigneur des Anneaux va devenir une série sur Amazon Prime Video. La plateforme de streaming du géant du web a signé un contrat de plus de 250 millions de dollars pour lancer la production de cette série dont le but est d’attirer plus de clients. L’affaire s’est en effet soldée au nez et à la barbe de Netflix et HBO qui convoitaient eux aussi les droits de cette série qui comportera au moins 5 saisons. Amazon serait désormais prêt à investir 1 milliard de dollars pour la produire. Date de sortie, acteurs, histoire, on vous dit tout ce que l’on sait sur cette série événement !

Le Seigneur des Anneaux, la série. Amazon a en effet signé un contrat historique avec les ayants-droit de JRR Tolkien, l’éditeur HarpersCollins et les studios New Line. Le montant serait de 250 millions de dollars pour les droits. Selon ce contrat, Amazon s’engage à produire au moins 5 saisons autour de cette série inspirée de l’oeuvre de JRR Tolkien, 19 ans après le succès planétaire de l’adaptation cinématographique de Peter Jackson.

Amazon n’a pas confirmé officiellement la date de sortie de la série, mais au rythme où va la production, nous pouvons tabler pour une diffusion dans le courant de l’année 2021.

La série a été annoncée en novembre 2017. Une équipe d’auteurs s’est remué les méninges pendant deux ans et le tournage a finalement débuté au début de l’année en Nouvelle-Zélande. Cependant, l’épidémie de coronavirus a logiquement mis en pause la production. Elle a finalement repris début mai.

Pourquoi la série le Seigneur des Anneaux sera sur Amazon Prime Video (et pas sur Netflix)

Plus que la série en elle-même, ce qui surprend, c’est que ce soit Amazon qui ait raflé la mise. Netflix et HBO convoitaient en effet eux aussi ce monument de la littérature. C’est qu’Amazon a mis son gros carnet de chèques sur la table : le groupe de Jeff Bezos consacrera un énorme budget de 1 milliard de dollars – le plus gros budget de l’Histoire pour une série.

Pour Amazon, cette série est une chance d’attirer beaucoup plus de monde sur sa plateforme de streaming Amazon Prime Video, à condition bien sûr que la série ait du succès. Le modèle économique de la firme lui permet d’investir à tour de bras, en espérant créer des synergies. C’est ainsi que Jeff Bezos avait déclaré : « nous parvenons à monétiser (Prime Video) d’une manière très inhabituelle. Quand nous remportons un Golden Globe, cela nous aide à vendre plus de chaussures« .

Outre le Seigneur des Anneaux, Amazon accélère ses investissements pour étoffer l’offre de Prime Video. Amazon a déboursé déjà 4,5 milliards de dollars en 2017, contre 3 milliards en 2016. Des chiffres qui sont encore loin des 8 milliards de dollars investis par Netflix pour produire ses contenus originaux. Mais en la matière, ce n’est pas la quantité qui compte, mais la qualité. Et il ne suffit pas de payer pour obtenir des résultats. Néanmoins le projet d’Amazon donne de plus en plus de signaux extrêmement positifs.

Qui réalise la série ?

Toute série doit avoir ses showrunners. C’est J.D Payne et Patrick McKay qui rempliront ce rôle pour le Seigneur des Anneaux. Ces deux scénaristes, qui travaillent ensemble depuis plus de vingt ans, ne sont pas très connus du grand public, étant donné qu’ils n’ont pas encore été crédités sur de gros projets. Ils ont signé les scénarios des prochains Star Trek, Godzilla Vs Kong ou encore Jungle Cruise. Amazon a fait le choix de miser sur ces deux inconnus, ce qui n’est pas sans rappeler le pari qu’avait fait HBO à la fin des années 2000. La chaîne avait donné sa confiance à deux inconnus David Benioff et DB Weiss, pour sa série Game of Thrones, avec le succès qu’on connait. Cette nouvelle création centrée sur la Terre du Milieu connaîtra-t-elle le même destin ?

Il faut noter Peter Jackson, réalisateur des trilogies Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit, n’est pas impliqué dans le projet.

Meet our Fellowship. pic.twitter.com/Npouu6ZlRt — The Lord of the Rings on Prime (@LOTRonPrime) July 27, 2019

JA Bayona, réalisateur espagnol surtout connu du grand public pour Jurassic World Fallen Kingdom, sera producteur exécutif et réalisateur des deux premiers épisodes. Surla première saison, Amazon a également réuni une fine équipe de scénaristes, dont beaucoup ont travaillé sur des projets prestigieux comme Breaking Bad, Stranger Things ou Toy Story 4.

Verra-t-on des acteurs connus à l’écran ?

À l’écran, Amazon a fait le choix de miser sur un casting sans aucune tête d’affiche. Au total, ce sont quinze acteurs qui ont été annoncés. Le rôle phare (Beldor, personnage créé spécialement pour l’occasion) sera tenu par Robert Aramayo, que l’on a déjà vu brièvement dans Game of Thrones. C’est en effet lui qui jouait Ned Stark jeune (joué dans sa version plus âgée par un acteur star de la trilogie du Seigneur des Anneaux : Sean Bean).

Galadrielle sera également présente en version plus jeune, jouée par Morfydd Clark (Cate Blanchett dans les films).

A grand journey is defined by its travelers. Meet the first members of our fellowship. #LOTRonPrime. A THREAD. — The Lord of the Rings on Prime (@LOTRonPrime) January 14, 2020

À noter que Ian McKellen, qui jouait Gandalf dans les deux trilogies, a exprimé son souhait de revenir dans le rôle du magicien Si son personnage est un immortel (Istari), son apparition à l’écran est compliquée, puisqu’il est censé arriver en Terre du Milieu bien après les événements qui seront décrits dans la première saison.

Quelle sera l’histoire de la série ?

L’intrigue se déroulera pendant le deuxième âge de la Terre du Milieu, soit des milliers d’années avant les films de Peter Jackson (qui se passent à la fin du troisième âge). Une rumeur voulait à un moment que l’histoire soit centrée sur un jeune Aragorn, mais finalement, Amazon est parti dans une tout autre direction.

En mars 2019, le compte Twitter officiel de la série dévoile une carte de la Terre du Milieu. Spécificité par rapport à la carte tirée des films : elle comporte l’île de Nùmenor, ce qui parle énormément aux fans de Tolkien.

One Ring to rule them all, One Ring to find them, One Ring to bring them all, and in the darkness bind them, In the Land of Mordor where the Shadows lie. #LOTRonPrime pic.twitter.com/7TuQh7gRPD — The Lord of the Rings on Prime (@LOTRonPrime) March 7, 2019

Équivalent de l’Atlantide pour Tolkien, Nùmenor est une île où vit une race d’hommes nommés Nùménoréens, dotés d’une vie plus longue que la normale. Aragorn est un descendant de cette lignée, tandis que la bouche de Sauron, que l’on voit à la fin du Retour du Roi, est un Nùménoréen perverti par le seigneur des ténèbres et rendu immortel.

Le tweet qui présente la carte est accompagné d’un texte bien connu :

Un Anneau pour les gouverner tous

Un Anneau pour les trouver

Un Anneau pour les amener tous,

Et dans les ténèbres les lier

Au pays de Mordor où s’étendent les ombres.

Ainsi, beaucoup imaginent déjà que la série pourrait traiter de la création des anneaux de pouvoir et de l’anneau unique, qui conduit à la première défaite de Sauron (il y en aura bien d’autres). Une histoire qui trouverait son inspiration dans Les contes et légendes inachevés de Tolkien. Notons que la guerre de la dernière alliance, qui sert d’introduction au film La Communauté de l’Anneau, se déroule bien après ces événements (presque 2000 ans). Les scénaristes ont donc une vaste liberté pour construire leur histoire propre, sans avoir à se rattacher aux films.

Il n’est pas impossible d’ailleurs que la série prenne le parti de l’anthologie, c’est-à-dire de raconter une histoire différente avec de nouveaux acteurs à chaque saison. La Terre du Milieu se prêterait parfaitement à cet exercice. C’est un univers extrêmement fourni, qui s’étend sur plus de douze mille ans et qui comprend des centaines d’histoires.

Bien sûr, nous sommes encore relativement loin de la sortie de la série. Mais nous mettrons régulièrement à jour ce dossier avec toutes les informations dont nous disposons sur le Seigneur des Anneaux la série. Que pensez-vous de la participation d’Amazon à ce projet ? Êtes-vous intéressés par une histoire se déroulant bien avant les films ? Partagez votre avis dans les commentaires !