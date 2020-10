Netflix atteint 200 millions d’abonnés, mais ça se complique à cause de Disney+ et Prime Video

Netflix a présenté ses résultats trimestriels. Sans surprise, ils sont très bons, puisque la firme a profité de l’effet coronavirus dans la première moitié de 2020. Il a toutefois connu une baisse de progression du nombre de nouveaux utilisateurs ces derniers mois. Mais le service devrait dépasser les 200 millions d’abonnés avant la fin de l’année.

Comme chaque trimestre, Netflix a présenté ses résultats trimestriels. Ce bilan est, sans surprise, très bon, malgré des chiffres en baisse. En effet, le service n’a gagné “que” 2,2 millions d’abonnés ces trois derniers mois, alors que ses projections misaient sur 2,5 millions. Un ralentissement normal, pour le service qui a connu un pic lors du confinement.

En effet, Netflix se targue d’avoir engrangé près de 28,1 millions d’abonnés depuis le début de l’année 2020. A titre de comparaison, 27,8 millions de nouveaux utilisateurs avaient été décomptés sur la totalité de l’année 2019. Bien entendu, le coronavirus a bien aidé le service, les utilisateurs étant cloîtrés chez eux. Il a aussi pu compter sur du contenu fédérateur, comme Tiger King, The Old Guard ou encore Umbrella Academy.

La baisse d’abonnés au dernier trimestre a diminué pour plusieurs raisons, indique Netflix. L’arrivée de l’été, tout d’abord, mais également des données plus concrètes comme la fin du de l’offre d’essai ou encore le manque de séries exclusives fortes à cette période.

Disney + en embuscade

Netflix espère gagner 6 millions de nouveaux abonnés avant la fin de l’année 2020, ce qui lui ferait dépasser la barre symbolique des 200 millions d’utilisateurs. Une excellente performance, même en temps de coronavirus, qui devrait consolider sa place face aux petits nouveaux aux dents longues. La concurrence fait en effet rage entre les différents services. Amazon Prime a par exemple frappé très fort à la rentrée avec The Boys et Disney + compte sur ses deux mastodontes pour la fin de l’année : la saison 2 de The Mandalorian ainsi que la première série Marvel Studio, Wandavision.

Quoiqu’il en soit, Netflix reste le leader incontesté des plateformes de streaming. Cependant, Disney + compte bien lui ravir la couronne un moment ou un autre, surtout que la firme de Mickey a annoncé il y a peu une nouvelle stratégie. Désormais, l’accent sera mis sur le streaming et plus forcément sur les films classiques avec une exploitation en salle comme ces dernières années. Un revirement qui a pour conséquence le coronavirus, bien évidemment.

Reste à savoir si cette stratégie suffira à menacer le roi des services.