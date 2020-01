Netflix décroche 24 nominations aux Oscars 2020 grâce à The Irishman et Marriage Story

Netflix est parvenu à décrocher 24 nominations aux Oscars 2020. Le géant du streaming a même réussi à placer deux de ses productions dans la course à l’Oscar du meilleur film : The Irishman de Martin Scorsese et Marriage Story de Noah Baumbach. C’est la première fois que le service de VOD parvient à une telle prouesse.

Ce 13 janvier 2020, la liste des nominations aux Oscars 2020 a finalement été dévoilée. Cette année, Netflix s’est distingué de la concurrence en raflant jusqu’à 24 nominations. Cette performance est surtout due à The Irishman et Marriage Story, deux films disponibles dans le catalogue Netflix depuis quelques mois.

Le films de gangsters réalisé par Martin Scorsese (Le Loup de Wall Street, Les Infiltrés…) est nominé dans 9 catégories (10 nominations au total). Pour rappel, le long métrage raconte la disparition du dirigeant syndicaliste Jimmy Hoffa en 1975. Au casting, on trouve des acteurs de renom comme Al Pacino, Robert De Niro et Joe Pesci. Voici la liste des nominations obtenus par le film :

Meilleur film

Meilleure réalisation

Meilleur acteur dans un second rôle (pour Al Pacino et Joe Pesci)

Meilleur adaptation

Meilleurs décors

Meilleurs costumes

Meilleure photographie

Meilleur montage

Meilleurs effets visuels

De son côté, Marriage Story, le drame poignant du réalisateur Noah Baumbach (The Meyerowitz Stories, De Palma), a récolté 6 nominations. Porté par ses deux acteurs principaux, Adam Driver et Scarlett Johansson, le film raconte la tragique histoire d’un couple qui se déchire et de l’inéluctable divorce. Voici la liste des nominations aux Oscars décrochées par le métrage :

Meilleur film

Meilleur acteur (pour Adam Driver, le Kylo Ren de Star Wars)

Meilleur actrice (pour Scarlett Johansson)

Meilleure actrice dans un second rôle (pour Laura Dern)

Meilleur scénario original

Meilleure bande originale

Netflix récolte deux nominations pour le Meilleur film d’animation

Netflix a aussi réussi à placer deux de ses productions récentes dans la course au Meilleur film d’animation : Klaus, un dessin animé de Noël, et J’ai perdu mon corps, un métrage qui narre les aventures d’une main sectionnée cherchant à retrouver son corps à Paris.

Ce n’est pas tout. Netflix a aussi récolté deux nominations dans la catégorie du Meilleur documentaire grâce à American Factory (dédié à l’ouverture d’une usine chinoise en Ohio) et The Edge of Democracy (une plongée sans concession dans la démocratie brésilienne). Enfin, la firme américaine a aussi décroché 4 nominations pour Les deux Papes, une comédie dramatique où Anthony Hopkins incarne Benoît 16. Netflix va-t-il parvenir à rafler plus de 3 statuettes cette année ? On attend votre avis dans les commentaires.