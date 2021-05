Prime Video : Amazon lance un abonnement totalement gratuit, mais il y a un piège

Amazon Prime Video lance l'abonnement miniTV en Inde : une offre totalement gratuite, mais dont vous ne pourrez profiter que sur l'écran du smartphone. L'offre de contenus est par ailleurs différente de ce qu'on trouve sur Prime Video pour s'adapter au format.

Pour les plateformes de streaming comme Netflix, Amazon prime Video ou Disney+, l'Inde est un marché majeur, mais ses spécificités forcent les plateformes à redoubler d'imagination. On a déjà vu Netflix lancer dans le pays un abonnement à moins de 5 € par mois pour les smartphones et tablettes. Mais il semble que Amazon vient de faire encore plus fort.

La firme vient en effet de lancer un nouvel abonnement totalement gratuit baptisé miniTV. Voici comment Amazon décrit miniTV sur son blog indien : “miniTV est un service de streaming gratuit financé par la publicité, accessible via l'application de shopping Amazon”. De facto Amazon sépare le service de Prime Video. D'ailleurs, on n'y trouvera pas les mêmes contenus.

Amazon lance miniTV, une plateforme de streaming gratuite séparée de Prime Video

“miniTV propose des contenus créés ou rassemblés par des professionnels parmi les meilleures web-séries, spectacles comiques, actualités technologiques, cuisine, beauté, mode et plus encore”, explique Amazon avant de donner une liste de créateurs indiens dont les contenus se retrouveront sur la plateforme. En ce sens, le service rappelle des expériences passées comme par exemple Blackpill.

Pour Amazon cela semble en tout cas un bon coup. Son service de streaming avait déjà la réputation d'être le moins cher du marché. Les clients Amazon Prime oublient en effet souvent qu'ils sont de facto abonnés à Prime Video. Pour rappel, cet abonnement permet, entre autres, la livraison gratuite en un jour ouvré, l'accès à Amazon Musique, ainsi qu'un accès privilégié à des promotions.

En mettant ce nouveau service de streaming gratuit dans l'application de shopping Amazon, la firme a toutes les cartes en main pour pousser ses ventes, et peut utiliser ce produit d'appel pour convaincre plus de clients de devenir abonné Prime. On ne sait pas, pour l'heure, si Amazon a l'intention de déployer ce nouveau service dans d'autres pays, notamment dans ceux d'Europe, dont la France.