Canal+ augmente encore ses prix à la rentrée, voici les nouvelles formules

Au détour d'une conférence organisée ce 31 août 2021, Canal+ vient de présenter ses nouvelles offres à destination des nouveaux abonnés. Disponibles dès le 9 septembre, ces offres s'articuleront autour de trois formules, contre cinq actuellement. On fait le point ensemble.

Alors que Netflix vient d'augmenter une nouvelle fois ses tarifs en France, c'est maintenant au tour de Canal+ de présenter ses nouvelles offres à destination des nouveaux abonnés. Ces offres inédites rentreront en vigueur dès le 9 septembre 2021 et s'articuleront autour de trois formules distinctes comme cinq actuellement.

En effet, l'offre Canal + se compose aujourd'hui de 5 bouquets :

Canal+ à 21,99 € ou 10,99 € pour les – 26 ans

Canal+ et le pack Canal+ à 25,99 € ou 20,99 € pour les – 26 ans

Canal+ et le pack Ciné Series+ à 40,99 € ou 28,99 € pour les – 26 ans

Canal + et le pack Famille + à 25,99 € ou 20,99 € pour les – 26 ans

Canal+ et le pack Sport+ à 40,99 € ou à 30,99 € pour les – 26 ans

Voici les offres en vigueur dès le 9 septembre :

Canal+ classique à 24,99 € par mois

Canal+ Cine Series à 40,99 € par mois

Canal+ Sport à 45,99 € par mois

Le contenu des nouvelles offres Canal+

Vous en conviendrez, l'offre était plus complexe et les clients pouvaient rapidement se perdre entre les différents tarifs, le contenu des bouquets, etc. Voilà pourquoi Canal+ a choisi de “simplifier” son offre. La chaîne cryptée opte cette fois-ci pour trois formules : Canal+, Canal+ Ciné Séries et Canal+ Sport. Quels sont les changements apportés me demanderez-vous ?

Concernant l'offre de base Canal+, son prix passe donc de 21,99 € par mois à 24,99 € par mois. Si vous choisissez de vous engager pour deux ans, le prix sera fixé à 20,99 € par mois durant la première année. Pour justifier cette hausse, Canal+ explique avoir gonflé le contenu de cette formule. Il est vrai qu'on passe de deux chaînes (Canal+ et Canal+ Décalé) à cinq chaînes parmi Canal+, Canal+ Décalé, Canal+ Séries, Canal+ Docs et Canal+ Kids. La seconde formule se veut être la plus intéressante. En effet, l'offre Canal+ Ciné Séries inclut :

Canal+

Ciné+

Disney+

Netflix

OCS

Starzplay

Pour profiter de cette offre, il faudra débourser 40,99 € par mois (ou 30,99 € par mois la première année lors d'un engagement sur deux ans). Et bien entendu, la dernière offre se destinera avant tout aux amateurs de sports. Pour 45,99 € par mois (34,99 € la première année), l'offre Canal+ Sport intègre les chaînes Canal+ Sport, beIN Sports et Eurosport. Notez que Canal+ compte lancer également une offre limitée incluant seulement BeIN Sport pour 35,99 € par mois (25,99 € la première année), à l'occasion du retour de la Ligue des Champions sur son antenne.

Et si jamais vous préférez ne rien rater de ce que peut vous offrir Canal+, la chaîne vous réserve une toute dernière formule baptisée Canal+ Friends & Family. Pour la coquette somme de 79,99 € par mois (64,99 € par mois la première année), ce bouquet réunit l'ensemble de tous les chaînes et services précédemment cités. Pour conclure, notez que les étudiants âgés de moins de 26 ans pourront prétendre à une réduction de 50% sur le prix de l'abonnement de leur choix. Les tarifs passeront donc respectivement à 12,49 €, 20,49 € et 22,99 € pour les offres Canal+, Canal+ Ciné Séries et Canal+ Sport.