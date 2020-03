Voici notre top 10 des meilleures séries Netflix ! Si vous venez de vous abonner au service de VOD, ou si vous vous apprêtez à tomber à court d’épisodes de votre série fétiche, on vous a concocté un top 10 des meilleures séries du moment disponibles sur Netflix. Et oui, c’est le moment de binge-watcher des saisons entières de Umbrella Academy, You, Black Mirror ou encore de Sabrina, l’apprentie sorcière !

La liste ci-dessous ne se cantonne pas aux séries originales produites par Netflix mais propose plutôt un panorama non-exhaustif des meilleurs programmes du moment. Si les séries ce n’est décidément pas votre délire, on vous conseille de découvrir notre sélection des meilleurs films sur Netflix. Pour les plus jeunes, on vous encourage à jeter un oeil sur les meilleurs dessins animés sur Netflix.

Régulièrement, des films et des séries disparaissent de Netflix pour des raisons de droits de diffusion. Chaque mois, le catalogue Netflix fait aussi le plein de nouveautés, alors si vous avez d’autres suggestions, n’hésitez pas à les partager avec la communauté dans les commentaires. Si vous n’avez toujours pas trouvé votre bonheur, jetez un oeil au catalogue Amazon Prime Vidéo.

The Witcher

Le sorceleur Geralt (Henri Cavill), un chasseur de monstres, parcourt le monde à recherche de créatures démoniaques et perfides. Dans sa quête, il va vite se rendre compte que les êtres humains soient bien souvent plus cruels que les bêtes qu’il a juré d’exterminer. Réaliste, complexe et sombre, la série ambitionne de remplacer Game of Thrones, le show culte de HBO. La saison 1 de la série The Witcher est composée de huit épisodes d’une durée allant de 47-67 minutes. Pour rappel, la série est l’adaptation de 8 livres publiés par le romancier polonais Andrzej Sapkowski. Aux dernières nouvelles, 7 saisons sont d’ores et déjà dans les cartons.

A réserver aux : fans d’Heroic Fantasy et de Game of Thrones

Elite

Après une catastrophe naturelle, trois élèves des quartiers populaires de Madrid obtiennent une bourse pour étudier dans un lycée privé huppé. Entre eux et les élèves riches et bourgeois, une dangereuse lutte des classes se profile. Bien vite, la situation dérape et un élève est assassiné…La troisième saison de la série vient d’arriver sur Netflix.

A réserver aux : fans de Skins et de teen drama

Locke and Key

Suite au meurtre brutal de leur père, 3 enfants sont contraints d'emménager dans une vieille maison isolée accompagnés de leur mère alcoolique. Bien vite, le trio va se rendre compte que leur nouvelle demeure cache de lourds secrets. Les clés de la maison, ayant appartenu à leurs ancêtres, permettent par exemple de voyager dans des dimensions parallèles et à l’intérieur de sa propre tête…Inspiré d’une bande dessinée américaine signée Joe Hill (le fils du romancier Stephen King), cette première saison pose les jalons d’un vaste univers, aussi effrayant que fascinant. Un must.

A réserver aux : fans de fantastique

Les nouvelles aventures de Sabrina

Dans ce remake osé de la série culte des années 90, la jeune Sabrina n’évolue plus dans un environnement coloré ou naïf. En lieu et place des boutades enthousiastes de Salem le chat, on découvre un univers sombre, glauque et terriblement fascinant. Avant de commencer « Les nouvelles aventures de Sabrina » sur Netflix, on vous conseille d’oublier tout ce que vous connaissez sur Sabrina. C’est la grosse surprise du catalogue. Mention spéciale à la saison 3, qui va vraiment au bout de ses idées !

A réserver aux : fans de films de sorcellerie et d’horreur

13 Reasons Why

Audacieuse et criante de réalisme, 13 Reasons Why s’ouvre sur le suicide d’Hannah Baker, une adolescente de 16 ans. Dans les 13 épisodes de la saison 1, la série s’est attardée sur les 13 raisons qui ont poussé la jeune fille à mettre fin à ses jours. Particulièrement déstabilisante, 13 Reasons Why vise toujours très juste et parviendra sûrement à vous décrocher quelques larmes. La saison 2 ne démérite pas, notamment grâce à son arc narratif particulièrement bien construit. La saison 3 s’articule autour de la question suivante : qui a tué Bryce Walker, le personnage le plus détestable de la série ? La série reviendra pour une ultime saison en 2021.

Á déconseiller aux âmes sensibles

Stranger Things

Vibrant hommage aux films de science-fiction des années 80, comme l’incontournable E.T de Spielberg, Stranger Things nous raconte la disparition de Will Meyers, un jeune garçon de 12 ans, et des efforts de ses amis pour le retrouver. Dans leur quête vers une autre dimension, ils seront rejoints par Eleven, une mystérieuse jeune fille dotée de pouvoirs surnaturels. La série compte actuellement trois saisons et a été renouvelée pour une 4ème partie.

Á réserver aux : amateurs de fantastique

Lucifer

Lucifer, le Seigneur des enfers, décide de prendre des vacances sur terre. Il débarque donc à Los Angeles avec la ferme intention de profiter de la vie loin de son père, Dieu. Par un étrange hasard, il va croiser la route d’une inspectrice de police immunisée à son charme diabolique. Aussi drôle que déjantée, la série culte vient de faire son grand retour sur Netflix pour une saison 4 endiablée et pleine de mystères. Le service de VOD a confirmé le retour de la série pour une dernière saison de 16 épisodes dans les mois à venir.

A réserver aux : fans de cop show et d’histoires de démons

The Umbrella Academy

Un beau jour, 43 femmes qui ne sont pas enceintes ont accouché d’un bébé. Sir Reginald Hargreeves, u mystérieux milliardaire, a adopté 7 de ces enfants inattendus. Avec le temps, ils vont développer des pouvoirs et des aptitudes particulières. Devenus adultes, ils quittent le manoir pour vivre chacun de leur côté. A la mort de leur père adoptif, les 7 enfants prodiges reviennent au bercail…pour empêcher la fin du monde. Malheureusement, c’est (beaucoup) plus compliqué que ça ! On vous conseille vraiment de regarder The Umbrella Academy, que ce soit pour son scénario bien ficelé, ses personnages étonnants ou son casting 4 étoiles. La série a été renouvelée pour une saison 2, dont la date de sortie est encore inconnue.

A réserver aux : fans d’univers décalé et de fantastique

Dark

Véritable casse tête métaphysique, Dark propose l’un des scénarios les plus ambitieux du catalogue Netflix. En mélangeant avec brio le passé, le présent et le futur, la série d’origine allemande relate la mystérieuse disparition de plusieurs enfants à proximité d’une inquiétante centrale nucléaire. Si vous adorez échafauder des théories et débattre avec votre entourage, Dark est fait pour vous. Encore plus réussie, la saison 2 est disponible depuis plusieurs mois. Une saison 3 est prévue pour 2021.

Á réserver aux : amateurs de voyage dans le temps

La Casa de Papel

Véritable phénomène inattendu en 2018, la Casa de Papel raconte l’histoire d’une bande joyeux braqueurs qui assiègent la Maison Royale de la Monnaie d’Espagne à Madrid. Les 8 braqueurs, dirigés par leur mentor, baptisé El Profesor, vont devoir faire face à de nombreuses péripéties. La Casa de Papel est un programme qui a été diffusé à la TV espagnole. Véritable phénomène sur les terres ibériques, Netflix a flairé le bon coup et racheté les droits de diffusion. A l’origine le programme était diffusé en une seule fois. La saison 4 sera disponible le 3 avril 2020 sur Netflix. On vous invite à découvrir le teaser de cette quatrième partie ci-dessus.

A réserver aux : à tout le monde

