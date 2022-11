Netflix : la formule avec pubs commence mal, des séries cultes ont disparu !

La formule moins chère avec publicités de Netflix doit débarquer demain en France et dans d'autres pays. Seulement et contrairement à la promesse formulée par le service de streaming, le catalogue est loin d'être complet. Il manque à l'appel de nombreuses séries phares comme Breaking Bad ou The Crown. La cause ? Des négociations toujours en cours avec les ayants-droit.

Comme vous le savez peut-être, Netflix a confirmé vers la mi-octobre 2022 l'arrivée de sa nouvelle formule moins chère avec publicités dans plusieurs pays ce 3 novembre 2022. Cet abonnement doit débarquer en France, aux Etats-Unis et dans 10 autres pays.

Proposé à 5,99 € par mois, il imposera en contrepartie aux spectateurs de regarder des publicités entre 15 et 30 secondes avant et durant la diffusion de leurs contenus sur Netflix. D'après les dires de la plateforme, il faudra compter au total entre 4 à 5 minutes de publicités par heure de contenu visionné.

Par ailleurs, il faudra également se contenter d'une définition en HD 720p seulement, tandis qu'il sera impossible de télécharger les films et séries pour un visionnage hors-ligne. En amont du lancement, Netflix avait provoqué une certaine inquiétude en annonçant que certains films et séries pourraient être absents, faute d'accord avec les ayant-droits.

Des séries cultes absentes de la formule avec pubs de Netflix

Néanmoins, on pouvait avoir l'espoir que les choses seraient réglées d'ici le lancement. Et comme le révèlent nos confrères du Wall Street Journal, c'est loin d'être le cas. Alors que la formule avec pubs de Netflix doit débarquer ce 3 novembre 2022, des séries cultes de la plateforme manquent encore à l'appel.

C'est notamment le cas de Breaking Bad, The Crown, Cobrai Kaï, How Get Away with Murder ou encore Grey's Anatomy. Selon le média américain, Netflix continue de marchander avec plusieurs grands studios pour avoir le droit de diffuser des pubs ou de proposer leurs contenus dans la nouvelle formule. Selon le média américain, la plateforme n'a pas encore conclu d'accord avec cinq acteurs majeurs de l'industrie du 7e art, à savoir Disney, NBC Universal, Sony Pictures, Warner Bros et Lions Gate Entertainment.

En d'autres termes, l'abonnement lancé demain proposera un catalogue amputé de plusieurs séries phares de la plateforme. De quoi décourager de nombreux utilisateurs. D'autant que comme l'a prouvé une étude de l'agence média Omnicom Media Group, la nouvelle formule de Netflix est loin de séduire les foules pour l'instant. En effet, 45% des personnes interrogées sont réfractaires à l'arrivée des publicités sur Netflix.