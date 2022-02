Amazon Prime : s’abonner vaut-il le coup ?

Amazon propose un abonnement premium à 49 euros par an baptisé Amazon Prime. Ce forfait inclut un service de livraison express mais pas seulement. Un abonné profite également d’une multitude d’autres avantages : vidéo, musique, jeux vidéo… Des services plus ou moins utiles selon les besoins. Alors, s’abonner à Amazon Prime vaut-il le coup ?

Amazon Prime (autrefois nommé Amazon Premium) est une offre d’abonnement au service e-commerce. Si les services proposés sont nombreux, ils ne sont pas toujours très clairs pour les abonnés. La plupart des abonnés Amazon Prime savent qu’ils bénéficient d’une livraison très rapide et presque gratuite. Mais pour beaucoup, l’offre premium s’arrête là. Or, pour 49 euros par an, Amazon Prime offre beaucoup plus d’avantages. L’ensemble est-il vraiment intéressant et adapté à tous ? Nous avons étudié la question.

Amazon Prime : le meilleur service de e-commerce

Le principe d’abonnement Prime est quelque peu étrange sur le papier. Être abonné à Amazon Prime c’est faire en quelque sorte partie d’un club. L’abonnement est un droit d’entrée dans ce club. On paie 49 euros par an pour en faire partie, et pouvoir acheter à des conditions préférentielles. D’abord, en tant qu’abonné Prime on profite de réductions spéciales.

Par exemple, les abonnés profitent d’une réduction de 2 euros sur tous les jeux vidéo achetés en précommande ou dans les 14 jours qui suivent leur sortie. Les ventes flash Amazon sont également une institution de la plateforme de e-commerce. En tant qu’abonné, on a accès à toutes les ventes flash 30 minutes avant les autres clients. De quoi dénicher les meilleures affaires.

Mais ce qui caractérise surtout l’abonnement Amazon Prime, c’est son service de livraison. Tout abonné a droit à une livraison en France métropolitaine en un jour ouvré et gratuitement sur la grande majorité des produits. Il n’y a pas de montant minimum et il y en a pour tous les goûts : livres, DVD, produits high-tech, courses alimentaires, bijoux etc.

De nouveaux modes de livraison ont vu le jour avec le temps. Prime donne accès par exemple à des réductions sur des livraisons Express. Il est également possible de se faire livrer le soir à Paris, Marseille, Lyon et Aix-en-Provence pour 4,99 euros pour les commandes inférieures à 25 euros (gratuitement pour plus de 25 euros).

L’abonnement Amazon Prime est à 49 euros par an avec un essai gratuit de 30 jours sans engagement. Pour les 18-24 ans, l’abonnement est de 24 euros par an (6 mois gratuits). Autant dire qu’à ce prix, l’offre est déjà intéressante rien que si l’on prend en compte les frais de livraison offerts. Pour les consommateurs qui commandent fréquemment en ligne, il s’agit sans doute de la meilleure offre du marché. Et un abonnement permet de profiter des Prime Day les folles promos d’Amazon avec de grosses remises sur les liseuses Kindle, enceintes Amazon Echo et bien d'autres produits.

Les autres avantages d’Amazon Prime

Amazon Prime n’est pas seulement le meilleur service de e-commerce du marché. Les autres avantages de la plateforme sont nombreux. A tel point qu’il est difficile d’y voir clair. Amazon souhaite séduire tous les profils et propose des services adaptés. On fait le tour de la question.

Pour les gamers : Twitch Prime offert

En plus des 2 euros de réduction offerts sur les jeux vidéo (achetés en pré-commande), Amazon Prime inclut un accès totalement gratuit à l’ancienne offre Twitch Turbo (Amazon a racheté Twitch). Baptisée Twitch Prime, il suffit de connecter son compte Twitch à son compte Amazon. Pour ceux qui ne connaissent pas, Twitch Prime inclut de nombreux avantages pour les amateurs de jeux vidéo :

Accès mensuel à des jeux gratuits

Abonnement gratuit à une chaîne

Lecture de toutes les vidéos sans publicité

A noter que durant l'intégralité du mois de juillet 2018, Twitch Prime nous offre quasiment un jeu vidéo par jour ! En tout ce sont 21 titres qui sont proposés gratuitement durant cette période. Et il y a du bon : Pillars of Eternity Definitive Edition fait notamment partie de la sélection.

Amazon Drive et Prime Photos

C’est sans doute l’avantage le moins connu des abonnés Amazon Prime. Prime Photos et Drive permettent aux abonnés d’avoir accès à 5 Go de stockage en ligne. Le premier est un service de stockage de photos illimité. Le second un service de stockage de documents comparable à Google Drive ou Dropbox. Certes il ne s’agit pas de l’offre la plus complète du marché mais elle a l’avantage d’être gratuite. C’est toujours ça de pris.

Pour les lecteurs : Kindle

Amazon commercialise l’une des meilleures liseuses du marché : la Kindle. Si les livres sont vendus le plus souvent à l’unité ou via un autre service d’abonnement. Toutefois, les abonnés Amazon Prime profitent là encore d’un avantage. Chaque mois il peuvent emprunter un livre dans la bibliothèque Kindle. Pour les lecteurs boulimiques c’est un peu juste, pour les lecteurs occasionnels, cela correspond à 12 livres gratuits dans l’année. Plutôt pas mal.

Pour les fans de films et séries : Amazon Prime Video

Pour concurrencer Netflix, Amazon a lui aussi sorti son service de streaming baptisé Amazon Prime Video. D’abord limité aux Etats-Unis, le services est ensuite arrivé en France. Les abonnés Amazon Prime ont accès à ce service de streaming gratuitement et en illimité. Comme Netflix, la grande force de cette plateforme est son catalogue de séries. Les productions Amazon sont particulièrement réussies. D’ailleurs, certaines ont été primées au Golden Globes. De quoi binger un peu plus.

Pour faire ses courses : Amazon Prime Now

Exclusivement disponible à Paris intra-muros pour le moment, Amazon Prime Now est un service de livraisons rapides de courses alimentaires. Les livraisons se font sur des plages de deux heures. Les courses sont réalisées soit dans la boutique Amazon soit dans les boutiques partenaires. Pour l’utilisateur tout se passe de manière transparente. Les prix sont de manière générale très intéressants, Amazon profitant de sa puissance pour proposer de nombreuses réductions et promotions.

Amazon Music pour les mélomanes

Depuis le 6 juin 2018, Amazon Music est gratuit pour les abonnés Amazon Prime et fait pleinement partie de l'offre. Le service permet d'accéder à un catalogue d'environ 2 millions de titres et vous avez droit à 40h d'écoute par mois. Pour aller plus loin et profiter des 50 millions de chansons et de illimité sans publicité, il faut par contre souscrire à l'offre Amazon Music Unlimited (9,99 euros par mois). Mais certains utilisateurs sauront se satisfaire du Amazon Music standard inclus dans Prime. Amazon Music est compatible avec l'assistant maison Alexa, qui parle désormais français, et est disponible sur les enceintes connectées Amazon Echo, Echo Dot, Echo Spot ainsi que sur smartphone, tablette et PC.

Pour la famille : Amazon Famille

Dernier atout majeur de l’abonnement Amazon Prime : le partage. Un abonné peut partager tous les avantages présentés plus haut avec deux membres de son foyer. Il suffit pour inviter quelqu’un de lui envoyer via votre compte. Il lui suffira ensuite de rentrer la date de naissance de l’abonné pour confirmer l’inscription. Précision importante : le compte Amazon Prime Video ne peut pas être partagé. Seul le détenteur de l’abonnement peut en profiter.

Enfin, Amazon Famille permet de configurer un profil pour un enfant. Il suffit d’entrer son âge pour avoir accès à des promotions ciblées. Par ailleurs, les parents ont droit à une réduction permanente de 20% sur les couches.