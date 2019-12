Google Stadia : date de lancement, prix de l’abonnement et jeux

Stadia est une plateforme streaming de jeux vidéo à la demande dans le cloud. Présenté par Google en marge du Game Developer Conférence 2019, le service permet de jouer à des jeux vidéo AAA sur toutes sortes d’appareils, comme un ordinateur ou un Chromecast. Pour cela, le jeu est exécuté sur des serveurs distants – le flux vidéo est ainsi la seule chose qui est retransmise en streaming sur le terminal choisi par l’utilisateur, en plus des données issues de la manette. Le service a été lancé en novembre 2019 dans 14 pays, dont la France. Voici tout ce qu’il faut savoir sur Stadia.

Vous aviez entendu parler de Project Stream, ce test permettant à une poignée de joueurs de lancer Assassin’s Creed en streaming directement dans leur navigateur internet Google Chrome ? Le géant de Mountain View a finalement dévoilé son prolongement grand public – Stadia. Un nom qui évoque les stades, ces édifices qui rassemblent les foules autour de jeux depuis l’antiquité. Et surtout un service qui, s’il tient ses promesses, risque de complètement rebattre les cartes de l’industrie du jeu vidéo – rien que ça !

Qu’est-ce que Stadia ?

Stadia est une plateforme de jeux vidéo à la demande en streaming dans le cloud (oui, on sait, ça fait beaucoup de mots côte à côte). Elle sert principalement deux types d’utilisateurs. D’un côté les éditeurs et les créateurs de contenus qui peuvent mettre leurs jeux sur Stadia. Ces derniers ont pour cela des outils mis à disposition par Google, et peuvent miser sur le service pour simplifier radicalement leurs canaux de diffusion et de promotion (un lien suffit à lancer un jeu, Stadia est donc de facto intégré à tous les réseaux sociaux, en plus d’être parfaitement intégré aux autres services de Google comme YouTube).

En plus de cela, avec Stadia, les éditeurs profitent d’instances dotées d’une puissance de calcul inédite. Et peuvent par exemple optimiser leurs jeux pour des architectures multi-GPU pour des rendus graphiques ahurissants. De l’autre, il y a les joueurs : ces derniers peuvent accéder à un jeu Stadia via un simple lien, quelle que soit la machine sur laquelle ils le consultent, du moment où celle-ci dispose de Google Chrome. Ce terminal destinataire n’a pas besoin d’être puissant : il suffit qu’il puisse se connecter à internet et jouisse d’un débit suffisant.

On peut ainsi jouer pratiquement dans les mêmes conditions à un jeu AAA sur smartphone, tablette, ordinateur, et même sur la télévision si celle-ci est équipée d’un Chromecast Ultra. L’autre gros avantage pour l’utilisateur, c’est qu’il peut consommer un jeu en quelques secondes, sans temps d’installation, de mise à jour, ou de lancement. Tout du moins sur le papier.

Stadia est disponible en France depuis le mois de novembre. Deux formules sont proposées : la première, Stadia Base, est gratuite. La seconde, Stadia Pro, est commercialisée au prix de 9,99 € par mois.

Stadia Base permet d’accéder au service, mais il faut payer dès que vous souhaitez jouer. Le prix des jeux varie en fonction, entre autres, de leur date de sortie. La qualité du stream est bridée à 1080p. Cette offre gratuite sera disponible dans le courant de l’année 2020. Aucun jeu ne sera offert avec cette formule. Stadia Pro permet, pour 9,99 € par mois de profiter d’un accès jusqu’à 4K HDR 60 FPS et avec un son 5.1 surround. L’offre permet de bénéficier régulièrement de jeux gratuits à la manière du PlayStation Plus et du Xbox Live Gold. Destiny 2 sera disponible au lancement. Tout le reste du catalogue est par contre payant. Ce sera la seule option disponible lors du lancement du service en France en novembre.

En marche de ces offres, Google a proposé de pré-réserver un pack nommé Google Stadia Founder’s Edition. Celui-ci est proposé à 129 € et inclut une manette Stadia Controller (édition limitée Night Blue), un Chromecast Ultra et 3 mois d’abonnement. Si vous avez opté pour cette option, vous avez dû recevoir un email avant le lancement de Stadia pour que vous puissiez choisir et réserver votre pseudo avant tout le monde. Si le pack Edition Fondateur a rapidement été en rupture de stock, il a vite été remplacé par un pack Premiere Edition disponible au même prix. Il donne également droit à 3 mois d’abonnement gratuit.

Si la livraison des packs a démarré le 19 novembre, certaines précommandes Founders Edition ont été tout bonnement annulées sans raison. Il était néanmoins possible de repasser commande jusqu’au 16 décembre pour recevoir un nouveau pack. Et ce n’est pas la seule mauvaise nouvelle pour l’instant : Google donne tous les signes d’un lancement de Stadia raté.

Tout n’est peut-être pas encore gravé dans le marbre, en particulier sur le versant des offres gratuites. On s’attend par exemple à ce qu’un système soit proposé pour pouvoir tester les jeux de Stadia gratuitement.

Quels sont les jeux vidéo disponibles sur Stadia ?

Google Stadia propose 22 jeux à son lancement, les voici :

Assassin’s Creed Odyssey – 35 € au lieu de 69,99 € (offre Stadia pro)

Attack on Titan: Final Battle 2 – 69,99 €

Destiny 2: The Collection (gratuit via Stadia Pro)

Farming Simulator 2019 – 29,99 €

Final Fantasy XV – 29,99€ au lieu de 39,99€ (offre Stadia pro)

Football Manager 2020 – 54,99 €

Grid 2019 – 69,99 €

Gylt – 29,99 €

Just Dance 2020 – 49,99 €

Kine – 19,99 €

Metro Exodus – 20 € au lieu de 39,99 € (offre Stadia pro)

Mortal Kombat 11 – 62,99 € au lieu de 89,99 € (offre Stadia pro)

NBA 2K20 – 25 € au lieu de 49,99 € (offre Stadia pro)

Rage 2 – 59.99 €

Rise of the Tomb Raider – 29,99 €

Red Dead Redemption 2 – 59,99 €

Samurai Shodown (gratuit via Stadia Pro)

Shadow of the Tomb Raider – 59,99 €

Thumper – 19,99 €

Tomb Raider : Definitive Edition – 10 € au lieu de 19,99 € (offre Stadia pro)

Trials Rising – 24,99 €

Wolfenstein: Youngblood – 29,99 €

Notez qu’il faudra sortir son porte-monnaie pour jouer à tous ces titres – nous vous avons d’ailleurs précisé le prix des jeux Stadia. Seuls celles et ceux qui ont précommandé la Founder’s Edition ou la Premiere Edition profitent de Destiny 2 gratuitement. Les abonnés Stadia Pro ont néanmoins aussi droit à deux jeux gratuit en décembre.

Stadia connaît d’autres limitations : il n’y a ni Stream Connect, ni Crowd Play. Vous pouvez consulter la liste des fonctionnalités qui ont manqué au lancement Stadia ici. Heureusement, que ce soit pour la liste des jeux ou des fonctionnalités, cela devrait rapidement évoluer : 14 jeux supplémentaires devraient ainsi être accessibles d’ici la fin d’année. Par ailleurs Google active petit à petit les fonctionnalités manquantes, à l’image du Stadia Store désormais disponible sur le web via Google Chrome.

Les abonnés à Stadia Pro doivent savoir qu’ils ont encore accès aux jeux qu’ils sont acheté après l’annulation de leur abonnement, mais pas à ceux qu’ils ont obtenu gratuitement. Ils pourront de nouveau lancer ces derniers quand ils reprendront leur abonnement. Il n’est pas possible de récupérer les jeux gratuits offerts avant sa souscription et qu’on aurait raté. Par ailleurs, il ne sera pas possible de moder les titres. Mais Google explique qu’une telle fonctionnalité pourrait voir le jour à l’avenir.

Quels sont les manettes et Chromecast compatibles ?

Il est pratiquement certain que vous possédez déjà un ou plusieurs appareils compatibles avec Stadia. En effet, selon Google, il suffit que votre ordinateur, smartphone ou tablette puisse lancer le navigateur Chrome. À terme la firme a annoncé son intention de proposer le support d’autres navigateurs. Pour les téléviseurs il faut obligatoirement passer par un Chromecast Ultra pour le moment. Une mise à jour des Chromecast Ultra est d’ailleurs disponible pour les rendre compatibles avec Stadia. Attention néanmoins, car ces Chromecast Ultra ont tendance à chauffer.

Par ailleurs il faut obligatoirement acheter une manette sans fil, le Stadia Controller. La manette Google Stadia est disponible seule, mais ne permet pas d’accéder à la plateforme dès le début. Pour cela, il faut acheter l’Édition Fondateur qui comprend la manette, un Chromecast Ultra et trois mois d’abonnement à Stadia Pro. La manette Stadia est aussi dotée d’un port USB-C pour jouer en filaire sur PC, tablette ou smartphone. D’ailleurs, il faut dans un premier temps obligatoirement brancher le Stadia Controller pour jouer sur PC et smartphone.

Actuellement, le service n’est pas accessible à l’ensemble des smartphones, mais via une application uniquement disponible sur les Pixel 3/XL et 3a/XL. En revanche, il est possible de jouer sur macOS, Windows, ou Linux. Depuis peu, il est même envisageable d’acheter des jeux Stadia sur PC ou Mac, sans passer par l’application. On ne sait pas si les restrictions visant les appareils mobiles s’appliquent ou non aux tablettes. « Nous visons plus de périphériques pris en charge l’année prochaine. Je souhaite vraiment que Stadia soit jouable sur tous les appareils mobiles, Android et iOS, à un moment donné », a expliqué Andrey Doronichev, directeur produit, lors d’une séance de questions et réponses concernant Google Stadia sur Reddit.

Et ce n’est pas la seule fonctionnalité promise par Google qui reste indisponible depuis le lancement de Stadia : la manette Stadia Controller vient par exemple tout juste d’activer le bouton Google Assistant. Notez que cette manette, le Stadia Controller n’est pas spécialement conçue pour être réparée puis qu’il est impossible de l’ouvrir sans la détruire.

Quel débit minimum ? Testez votre connexion pour le savoir !

Envie de savoir si et dans quelles conditions vous pourrez utiliser Stadia ? Google sait que la vitesse et la qualité de votre connexion comptent énormément dans l’expérience utilisateur du service. C’est pourquoi la firme a mis en ligne un test de connexion :

Pour vous donner une idée, une connexion autour de 10 MB/s permet d’accéder au service en 1080p. Pour du 4K HDR 60 FPS il faut autour de 35 MB/s minimum. Un test indépendant montre par ailleurs que Stadia consomme plus de 7 Go par heure dans Red Dead Redemption 2 en 1080p60.

Et pour éviter tout problème de latence, Google va utiliser des technologies prédictives inédites, si bien que la firme est confiante dans le fait que ses jeux seront plus réactifs que sur n’importe quel PC. Attention néanmoins : contrairement à ce qu’avait indiqué Google, certains jeux Stadia vous demandent tout de même de télécharger des données.

Pour fonctionner, Stadia s’appuie sur l’expertise en matière de cloud computing à fort trafic de Google. Inutile de s’appesantir sur le fait que Google est déjà leader dans de très nombreux domaines fondés sur cette compétence, en particulier son moteur de recherche et YouTube. Google Cloud Platform est également la troisième plus grosse infrastructure du genre, derrière Amazon Web Services et Microsoft Azure.

Et si on parle de ces plateformes de cloud, c’est que justement elles mettent déjà à disposition des internautes des instances dans des datacenter – ce qui est pour faire très simple est aussi ce en quoi consiste Stadia, même si l’utilisateur ne pourra, dans ce dernier cas, pas faire autre chose que de jouer aux jeux disponibles dans les conditions définies par Google. Ainsi lorsqu’un utilisateur clique sur le bouton Jouer, Stadia lance une instance dans des datacenter Google, avec un certain nombre de cœurs CPU, quantité de RAM, de stockage et processeur(s) graphique(s).

Le jeu est donc exécuté dans cette instance distante, et le flux vidéo est retransmis en streaming dans l’onglet de Google Chrome ouvert sur le jeu, sur la machine du joueur. Les commandes issues de la manette sont les seules choses – avec éventuellement le flux audio d’un micro – à être renvoyées du terminal du joueur vers l’instance ouverte sur les serveurs de Google. Vous pouvez vous donner une idée de l’interface de Stadia sur divers supports en cliquant sur ce lien.

Qu’est-ce qu’une instance ?

On a déjà employé plusieurs fois le terme d’instance dans les paragraphes précédents. Puisque l’on parle de service dans le cloud, et de la fiche technique disponible pour tel ou tel jeu, vous risquez de revoir ce terme à de nombreuses reprises. Alors qu’est-ce qu’une instance ? Normalement, ce mot est surtout utilisé par des développeurs lorsqu’ils codent avec un langage informatique orienté objet. L’idée, c’est qu’à chaque fois que vous lancez un jeu, un espace dédié est créé sur des serveurs distants avec des caractéristiques précises, et éventuellement des données personnalisées comme vos sauvegardes de jeux.

C’est ce que l’on appelle l’instanciation, autrement dit la création d’une instance (pour simplifier, vous pouvez considérer qu’il s’agit d’une sorte de machine virtuelle dans un datacenter) à partir d’un modèle prédéfini. Ainsi, par instanciation, il est possible de réserver à la demande une quantité de ressources dans un datacenter – nombre de processeurs, quantité de RAM, GPU, etc. – nécessaire à l’exécution d’une tâche (dans le cas de Stadia, un jeu).

La fiche technique de Stadia est monstrueuse

La fiche technique de chaque instance pourra être adaptée aux besoins de chaque jeu. Néanmoins, Google a donné cette configuration type lors de la présentation du service :

GPU AMD 10.7 Teraflops avec 56 unités de calcul et mémoire HBM2

CPU adapté x86 @2,7 GHz avec hyperthreading, AVX 2 et 9,5 Mo de cache L2+L3

16 Go de RAM avec des vitesses de transfert de 484 GB/s

Selon Google, il est possible de jouer en 4K HDR à 60 images par secondes. Mais Stadia se prépare déjà à streamer des jeux en 8K à plus de 120 images par secondes. Quoi qu’il en soit, avec 10,7 Teraflops de calcul disponibles, rien que cette instance de Stadia a plus de muscle qu’une Xbox One X (6 TFLOPS) et une PS4 Pro (4,2 TFLOPS) mises ensemble.

Certains s’inquiètent néanmoins de l’impact écologique de Stadia lorsque le service montera en puissance.

Pour se lancer dans l’aventure Stadia, il suffit de se rendre sur le site officiel de Google et d’acquérir le pack Premiere Edition de Stadia (essentiellement pour la manette et le Chromecast Ultra si vous n’en avez pas). Aux 129 euros que coûte ce pack, il faudra également ajouter le prix de l’abonnement de 9,99 euros/mois, mais notez que vous bénéficiez des trois premiers gratuits. Vous aurez également d’acheter chaque jeu indépendamment du pack Premiere Edition, même ceux que vous possédez peut-être déjà.

Comme évoqué plus haut, Stadia proposera en 2020 une offre gratuite, mais limitée à du 1080p. On ignore encore la date de lancement exacte de cette offre.

Quelles sont les alternatives à Stadia ?

Croyez-le ou non, Stadia n’est pas totalement révolutionnaire. Shadow par exemple rappelle qu’il est sur le même filon depuis 2 ans. Le service, déjà disponible en France, permet de profiter d’une machine ultra-puissante sur des serveurs distants et d’en profiter en streaming. Avec des limites de bande passante inférieures à celles proposées par Google pour se frayer une place jusque dans les foyers avec une connexion internet dans la moyenne.

C’est hélas, pour le moment, la seule solution plus ou moins équivalente. Bien que certains objecteront qu’il est possible avec un peu de bidouillage de créer ce genre de chose dans une instance Google Cloud Platform, Amazon Web Services ou Microsoft Azure. Relevons aussi au passage Microsoft xCloud, annoncé il y a un an, et dont les premiers tests publics vont commencer cette année.