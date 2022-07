FIFA 23 arrive le 30 septembre 2022 sur Stadia avec des modes dédiés au football féminin

Electronic Arts vient officiellement de lever le voile sur FIFA 23. Il sera lancé sur Google Stadia aux côtés de versions PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S et Xbox One en septembre prochain.

La société a dévoilé la première bande-annonce et les détails de gameplay de FIFA 23. Entre autres changements, le jeu va mettre l’accent cette année sur le football féminin, qui était apparu pour la première fois dans FIFA 16. Cette édition comprendra l’ajout d'équipes de club féminines issues des meilleurs championnats d'Angleterre et de France. FIFA 23 présentera également les deux éditions de la coupe du monde qui seront ajoutées gratuitement avec une mise à jour : celle des hommes en 2022 au Qatar et celle des femmes, qui suivra en 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Au lancement, seuls deux championnats seront inclus : la FA Women's Super League et la Division 1 Féminine française. EA a également révélé mardi que, pour la toute première fois, la couverture du jeu présentera un joueur et une joueuse, Sam Kerr de Chelsea rejoignant Kylian Mbappé du PSG.

FIFA débarque sur Stadia avec le cross-play

Avec la sortie de FIFA 23, le multijoueur multiplateforme fait enfin son apparition. EA a confirmé que les joueurs de Google Stadia pourront jouer avec des joueurs Xbox, PlayStation et PC. La liste de FIFA 23 sur la boutique Stadia mentionne également des « fonctionnalités de jeu croisé », de sorte que les joueurs de la plateforme de cloud gaming de Google ne se sentent pas exclus. L’arrivée de FIFA 23 sur Stadia n’était pas totalement une surprise, puisque le service avait déjà accueilli FIFA 22 l’année dernière.

Le jeu arrivera le 30 septembre prochain sur toutes les plateformes, mais les joueurs qui opteront pour l’Ultimate Edition, environ 20 euros plus chers, bénéficieront d’un accès anticipé de trois jours. Parmi les nouvelles fonctionnalités de FIFA 23, on peut citer HyperMotion 2, une extension du style d'animation remanié du jeu. On aurait visiblement droit à une expérience toujours plus réaliste, et un meilleur système de dribble.

FIFA 23 va surtout rentrer dans l’histoire parce qu’il sera le dernier jeu portant ce titre emblématique d'EA Sports. À partir de 2023, EA sera contraint d’abandonner le label FIFA pour une nouvelle franchise baptisée EA Sports FC.