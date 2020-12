Ubisoft+ : les abonnés peuvent désormais accéder à tous les jeux sur Google Stadia

Les abonnés Ubisoft+ n’ont désormais plus besoin d’un PC gamer pour accéder au catalogue de l’éditeur français. Ils peuvent simplement se rendre sur Stadia de Google et jouer en streaming sur une télévision, un smartphone ou un ordinateur plus conventionnel. Ubisoft offre cet accès dans son abonnement à 15 euros. Mais cela n’inclut pas Stadia Pro. Explications.

Cet automne, Ubisoft a présenté sa nouvelle offre de jeu par abonnement. UPlay+ a été remplacé par Ubisoft+, un catalogue de jeux accessibles sur le modèle « all-you-can-play ». Une centaine de jeux, dont tous les titres les plus récents de l’éditeur français (Watchdogs Legion, Assassin’s Creed Valhalla, Immortal Fenyx Rising, etc.), y sont présents, ainsi que tous les DLC et les Season Pass. Le prix de cet abonnement : 15 euros par mois. Si vous finissez deux jeux dans l’année, vous avez d’ores et déjà rentabilisé l’abonnement.

Parallèlement à cette annonce, Ubisoft a annoncé que le catalogue inclus dans l’abonnement serait accessible sur Stadia, le service de jeu en streaming de Google. Une double bonne nouvelle. D’une part pour Stadia qui va certainement gagner de nombreux utilisateurs (et donc, par extension, des abonnés potentiels). Et d’autre part pour les joueurs qui n’avaient pas beaucoup de choix pour profiter de leur abonnement. En effet, Ubisoft+ n’était jusqu’à présent accessible que sur PC.

Un simple smartphone suffit pour accéder à Ubisoft+

Cela veut dire que les joueurs doivent régulièrement changer leur plate-forme pour profiter pleinement des nouveautés. A l’image de Valhalla que que la GeForce RTX 3090 a du mal à faire tourner. Ce n’est désormais plus une fatalité. Car l’accès à Stadia peut se faire par le biais d’un ordinateur plus conventionnel (la seule contrainte est qu’il soit capable de lire un flux vidéo en streaming). En outre, le service est également disponible sur tablette, sur smartphone et sur Chromecast (certains téléviseurs en inclut d’ailleurs un). C’est extrêmement pratique.

C’est aujourd’hui, mardi 15 décembre 2020, que l’accès d’Ubisoft+ est ouvert sur Stadia. Comment cela marche-t-il ? Si vous êtes abonnés Ubisoft+, vous ouvrez un compte gratuit sur Stadia, vous connectez votre compte Ubisoft+ à votre comte Stadia, et les jeux de l’éditeur s’ajouteront dans votre bibliothèque, comme si vous les aviez achetés sur Stadia. Inutile donc de débourser quoi que ce soit de plus. Cependant, si vous souhaitez bénéficier de la meilleure expérience sur Stadia (pas de fil d’attente, affichage en 4K HDR), un abonnement Pro (à 9 euros par mois) est peut-être à envisager. Mais ce n’est pas une nécessité.

Attention, les abonnés Stadia Pro n’ont pas accès gratuitement au catalogue d’Ubisoft+. Pour eux, deux solutions : soit s’abonner au service, soit acheter individuellement les jeux dans la boutique Stadia (avec les remises qui vont bien). Notez que l’avantage de l’achat est qu’il est permanent. Si un abonné Stadia décide d’arrêter son abonnement Ubisoft+, il n’aura plus accès aux jeux.