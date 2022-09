Google Stadia : les jeux en 1440p arrivent enfin pour les utilisateurs Pro

Si votre moniteur propose une définition entre 1080 p et 4K, vous pourrez très bientôt profiter de vos jeux Stadia en 1440p. L’option a en effet commencé à apparaître chez certains utilisateurs pros de la plateforme, pour qui celle-ci semble donc réservée. Elle consomme 14,4 Go de données par heure, soit légèrement plus que le 1080p.

En théorie, cela fait déjà deux ans que Stadia permet aux joueurs concernés de profiter de leurs jeux en 1440p. La chose se fait automatiquement dès lors que le concerné dispose d’un moniteur à la résolution plus grande que 1080 p, mais inférieure à 4 K. Pour autant, il n’existait encore à ce jour aucune option permettant de configurer la chose soi-même, alors que la plateforme a promis l’ajout de nouvelles définitions il y a de cela 3 ans.

Néanmoins, l’attente semble désormais terminée. Chez certains utilisateurs, le menu Performance affiche depuis quelques jours une option « Jusqu’à 1440 p », suggérant que le déploiement global aura bientôt lieu. Comme pour beaucoup de nouvelles fonctionnalités du service, il semblerait que cette dernière soit réservée aux abonnés Pro. Elle consomme environ 14,4 Go de données par heure de jeu.

Google permet enfin aux utilisateurs Pro de jouer en 1440 p

À titre de comparaison, la définition 1080p consomme 12,6 Go de données par heure, tandis que la définition 4K en consomme 20 par heure. Pour le moment, il semblerait que l’option ne soit disponible que sur PC. Il semblerait toutefois qu’un déploiement pour smartphones soit également prévu dans les prochains mois ou prochaines semaines, comme le suggérait une mise à jour de mai dernier.

Impossible en revanche d’affirmer que l’option sera également disponible du Google TV et Chromecast. Quant aux utilisateurs non Pro, ces derniers devront, sans surprise, se contenter du 1080p. La définition 1440p rejoint ainsi la liste des nombreux avantages offerts par l’abonnement Pro, comme les jeux offerts chaque mois, le son surround 5.1 et la HDR.

Pour l’heure, Google n’a pas encore communiqué sur le sujet. Nous vous tiendrons au courant lorsque l’option sera disponible officiellement.