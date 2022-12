Stadia : Ubisoft offre aux joueurs des copies de leurs jeux sur PC, voici comment les télécharger

Ubisoft, un des développeurs qui a le plus œuvré pour le succès de Stadia, permet enfin aux joueurs de télécharger des copies sur PC de leurs jeux qu’ils possédaient sur la plateforme de cloud gaming de Google.

Au mois de septembre dernier, Google annonçait la mauvaise nouvelle aux joueurs : Stadia va fermer ses portes dès le début de l’année prochaine. Cependant, pas de panique pour tous ceux qui avaient investi de l’argent sur la plateforme, puisque le géant américain s’était engagé dès le lancement de son service de cloud gaming à rembourser l’intégralité des achats en cas de fermeture.

Cela fait maintenant quelques semaines que Google a débuté les remboursements, et la plupart des joueurs devraient désormais les avoir reçus pour leurs jeux, mais aussi pour le matériel acheté sur la boutique officielle, comme les Chromecast ou encore les manettes. Cependant, en dehors de l’investissement financier, les joueurs avaient également donné beaucoup de leurs temps à la plateforme, et s’inquiétaient de ne pas pouvoir conserver leurs sauvegardes.

Ubisoft transfère les jeux Stadia vers vos PC

Peu de temps après l’annonce de la fermeture de Stadia, Ubisoft avait annoncé le transfert des achats de jeux sur Google Stadia vers votre PC. Après plusieurs mois de travail, le studio a enfin annoncé la possibilité de télécharger les jeux que vous aviez achetés sur la plateforme directement sur votre PC.

Tout se passe automatiquement grâce à Ubisoft Connect. Pour accéder à vos jeux, il suffit vraisemblablement de synchroniser vos Ubisoft et Stadia dans les paramètres de votre compte Ubisoft sur le site officiel. Sur votre profil, vous devriez apercevoir en faisant défiler la page principale une section dédiée aux comptes liés.

Vous devrez donc localiser Stadia parmi les autres plateformes, et vous assurer que ce compte est bien connecté en cliquant sur « Link ». J’avais personnellement acheté Assassin’s Creed Valhalla, The Division 2 et The Crew 2 sur Stadia, et ceux-ci sont bien désormais disponibles en téléchargement sur PC grâce à Ubisoft Connect. La bonne nouvelle, c’est que les sauvegardes sont également conservées. Le transfert des jeux a donc été beaucoup plus simple que certains joueurs ne pouvaient l’espérer, et Ubisoft n’a heureusement pas eu à distribuer des codes pour chaque jeu.