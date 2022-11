Stadia : Google commence à rembourser tous les joueurs

Alors que les joueurs de Stadia commencent peu à peu à se tourner vers d’autres plateformes, Google a commencé à s’adresser aux joueurs en ce qui concerne les remboursements auxquels ils ont droit pour leurs dépenses sur Stadia.

Le 29 septembre dernier, Google a annoncé une très mauvaise nouvelle pour les joueurs de Stadia, puisque l’entreprise avait dévoilé que son service de cloud gaming fermerait ses portes dès le 18 janvier prochain. Cependant, comme la politique de la plateforme l’annonçait dès son lancement fin 2019, Google s’engageait à rembourser les joueurs.

Stadia a donc toujours été considérée comme une plateforme « sûre », ou il serait possible de récupérer son argent au cas où Google souhaitait ajouter Stadia à son célèbre cimetière de services, qui comprend par exemple Google+ ou encore Hangouts. L’entreprise américaine semble effectivement vouloir tenir ses engagements, puisqu’elle a commencé à contacter les joueurs au sujet des remboursements.

Lire également – Ubisoft annonce le transfert des achats de jeux sur Google Stadia vers votre PC

Comment fonctionnent les remboursements de Google pour Stadia ?

Lors de l’annonce de la mort de Stadia, Google avait affirmé que l’ensemble des achats effectués sur le store de Stadia ainsi que sur le Google Store seraient remboursés d’ici la fermeture en janvier. Cela concerne donc vos jeux, vos extensions, vos abonnements à Stadia Pro ou encore votre matériel, c’est-à-dire les manettes Stadia, les bundles, ou encore les packs Fondateur et Édition Premiere.

Nous savons que ce remboursement sera directement envoyé sur votre moyen de paiement utilisé pendant l’achat. Si votre carte bancaire a expiré depuis, le remboursement aura lieu via le moyen de paiement actuellement actif sur votre compte Google.

Cependant, dans certains cas, Google ne parviendra pas à vous rembourser automatiquement, c’est pourquoi vous serez directement contactés par e-mail avec des instructions. Les personnes qui ont supprimé leur compte Google et n'ont plus accès au moyen de paiement initial devront peut-être contacter l'équipe d'assistance clientèle de Stadia.

On peut également noter que si vous avez effectué 20 transactions ou moins dans la boutique Stadia sur votre compte, vous recevrez un e-mail pour chaque remboursement réussi. Cependant, si vous avez acheté au moins 21 jeux ou extensions, vous recevrez un e-mail récapitulant tous les remboursements effectués. Il ne reste donc plus qu’à surveiller votre boîte de réception ou votre compte bancaire pour en savoir plus.