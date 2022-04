Google Stadia Pro : voici la liste des jeux offerts en mai 2022

Google vient d’annoncer quels seront les nouveaux jeux offerts aux abonnés Stadia Pro au mois de mai 2022. Ils seront au nombre de 3, et nous retrouverons notamment le célèbre titre Outriders de Square Enix.

Après avoir offert 5 jeux aux abonnés à la formule Stadia Pro à 9,99 euros par mois en avril 2022, les joueurs recevront au mois de mai un total de 3 jeux dans le cadre de l’abonnement. C’est donc un peu moins de titres que les mois précédents, mais les jeux proposés sont tout aussi intéressants. Voici un récapitulatif des jeux offerts :

Lumote: The Mastermote Chronicles

Outriders

PAW Patrol The Movie: Adventure City Calls

Le premier jeu offert le mois prochain sur l’abonnement Stadia Pro est Lumote: The Mastermote Chronicles. Ce nouveau titre vous permet de contrôler des créatures bioluminescentes dans un environnement de plateformes en 3D. Les Lumotes se lancent dans une quête épique pour que le monde redevienne bleu. Vous devrez ainsi vaincre le plus grand Mote de tous : Mastermote.

Lire également : Stadia – non, Google n’est pas en train de laisser mourir le service

Google offre Outriders sur l’abonnement Stadia Pro

Parmi les trois jeux, celui qui intéressera le plus grand nombre de joueurs est probablement le récent titre de Square Enix : Outriders. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il s’agit d’un RPG-shooter en coop de 1 à 3 jours dans un univers de science-fiction qui ressemble beaucoup à un mix entre Destiny et God of War. Alors que l'humanité se vide de son sang dans les tranchées d'Enoch, vous créerez votre propre Outrider et vous embarquerez pour un voyage à travers cette planète hostile.

Vous aurez à votre disposition un grand arsenal d’armes et d’équipements assez spéciaux, et vous aurez l’occasion de traverser des forêts, des montagnes, et un désert à la poursuite d’un signal mystérieux.

Enfin, Google vous offre le jeu PAW Patrol The Movie: Adventure City Calls, sur la célèbre série Pat’ Patrouille. Plutôt destiné aux enfants, vous incarnerez vos chiots préférés : Chase, Skye, Marshall et la nouvelle citadine Liberty. Votre but sera de sauver Adventure City, contrôlée par le maire Humdinger. Vous aurez à votre disposition des capacités uniques, des gadgets et des véhicules pour explorer toute la zone du jeu.

Source : Stadia