Stadia et GeForce Now seront disponibles sur les prochaines TV Samsung

Samsung a annoncé dans un billet de blog que Google Stadia et Geforce Now débarqueront nativement sur ses téléviseurs en 2022. La firme coréenne dévoile ainsi l’arrivée d’un Gaming Hub, donnant accès à toute la ludothèque des services de cloud gaming. Les manettes Xbox et PlayStation seront par ailleurs compatibles.

Petit à petit, les services de cloud gaming se frayent une place dans nos téléviseurs. Au CES 2021, LG avait annoncé l’arrivée de Stadia et GeForce Now au sein de ses produits. C’est désormais au tour de Samsung de succomber à la tendance. Dans un billet, la firme coréenne tease ce que l’année 2022 réserve à ses TV. Parmi les nouveautés, on retrouve donc les services de cloud gaming signés Google et Nvidia.

Ces derniers pourront se trouver au sein d’un Gaming Hub, que Samsung décrit comme un véritable launcher à part entière. « Le Gaming Hub de Samsung donnera le pouvoir aux joueurs de découvrir et de lancer rapidement les jeux qu’ils aiment grâce à des services de streaming », explique le constructeur. « Les joueurs auront accès à une ludothèque grandissante grâce aux partenariats de Samsung avec les leaders de l’industrie − NVIDIA GeForce Now, Stadia et Utomik − et cela n’est que le début ».

Sur le même sujet : TV Samsung Neo Qled — une nouvelle génération de TV est née

Les TV Samsung proposeront Stadia et GeForce Now en 2022

Il s’agit donc là d’un véritable argument de vente pour Samsung, qui espère écouler plus de TV 8K que 4K en 2022. Le cloud gaming pourrait l’aider à atteindre ces objectifs en capitalisant sur le succès du cloud gaming. Mais pour convaincre les abonnés, il lui reste encore à préciser les performances offertes par ses téléviseurs. À ce sujet, la firme reste encore relativement floue.

« Nous travaillons avec des partenaires pour apporter leurs meilleurs niveaux de service à notre plateforme », a déclaré Mike Lucero, directeur des produits de jeux chez Samsung, avant de préciser que « des détails seront annoncés à l’approche du lancement ». Notons néanmoins que la firme a récemment annoncé l’arrivée du HDR 10+ sur ses téléviseurs, dont pourraient ainsi bénéficier les jeux en cloud gaming.

De plus, Samsung précise que le Gaming Hub mettra à disposition les consoles de l’utilisateur via les sources HDMI alimentées. Les manettes de PlayStation ainsi que de Xbox seront également compatibles. Quoi qu’il en soit, l’arrivée de Samsung dans le secteur va grandement profiter à Stadia et GeForce Now, deux services qui peinent à décoller auprès du grand public.

Source : The Verge