Stadia : vous pouvez désormais utiliser votre smartphone comme manette de jeu

Google a annoncé que les joueurs de Stadia peuvent désormais utiliser leurs smartphones comme manettes pour jouer aux jeux Stadia sur un téléviseur, tout en ouvrant le support à davantage de manettes tierces.

Que ce soit sur Android TV ou sur Google TV, les joueurs de Stadia peuvent déjà utiliser d’autres manettes comme les manettes Xbox, PS ou encore la manette Nintendo Switch Pro. Seul le Chromecast Ultra n’était compatible qu’avec la manette Stadia officielle.

Google est en train de déployer une fonctionnalité appelée Phone Link qui va permettre aux joueurs de Stadia d'utiliser leur téléphone Android ou leur iPhone comme manette de jeu virtuelle. Dans l’application Stadia, vous retrouverez une nouvelle option pour utiliser votre smartphone comme manette virtuelle. Une fois que vous aurez sélectionné cette option, un nouvel écran apparaîtra avec des instructions sur la façon de coupler votre téléphone avec le téléviseur que vous utilisez pour jouer.

Votre smartphone vous permet de connecter davantage de manettes différentes

Phone Link ne vous permet pas seulement d’utiliser votre smartphone comme manette virtuelle, mais aussi comme un pont pour connecter les manettes non prises en charge à votre téléviseur pour jouer. Vous pouvez alors brancher un grand nombre de contrôleurs plus anciens lorsque vous jouez sur un appareil.

Si vous utilisez par exemple un Chromecast Ultra et que vous souhaitez jouer à un jeu Stadia avec une manette de Xbox One, vous devrez utiliser le code de liaison Stadia affiché sur l'écran de la télévision pour vous connecter à l'application Stadia sur votre téléphone. Il faudra ensuite appuyer sur l'icône de la manette dans l'application, puis connecter la manette Xbox à votre téléphone via Bluetooth. Appuyez ensuite sur la manette qui apparaît sur l'application Stadia pour téléphone, puis sur “Jouer sur le téléviseur” et entrez le code avec les boutons de votre manette.

Cette prise en charge étendue des manettes pourrait contribuer à stimuler l’adoption de Stadia, puisqu’il est désormais plus facile que jamais d’installer l’application sur son téléviseur et de jouer avec n’importe quelle manette Bluetooth. Le mois de septembre touche bientôt à sa fin, n’oubliez pas de réclamer vos jeux offerts si vous êtes abonnés à Stadia Pro. Pour rappel, la plateforme de cloud gaming propose un forfait gratuit qui vous permet de jouer aux jeux que vous achèterez sur son catalogue, mais Stadia offre également quelques jeux free-to-play. On peut notamment citer Destiny 2, Crayta et Super Bomberman R Online.

Source : Google