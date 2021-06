Stadia : vous pourrez jouer sur Android TV et Chromecast avec Google TV à partir du 23 juin

Google a annoncé hier que sa plateforme de cloud gaming débarquait le 23 juin sur certains appareils Android TV et le Chromecast avec Google TV. Cela permettra aux joueurs de profiter du service de jeu sur davantage d’appareils.

Après avoir été attendue depuis près d’un an et demi, l’application Stadia arrive enfin sur certains appareils Android TV et sur le nouveau Chromecast avec Google TV, que l’entreprise avait présenté il y a quelques mois. Depuis plus d’un an maintenant, seuls les joueurs possédant un Chromecast Ultra pouvaient jouer sur Stadia sur leurs téléviseurs.

L’arrivée de l’application sur d’autres appareils devrait notamment profiter aux nouveaux joueurs, puisque les joueurs actuels de Stadia ont pour la plupart déjà un Chromecast Ultra ou jouent depuis leur navigateur Web. Avec ce changement, Google compte bien toucher un nouveau public.

Quels sont les appareils compatibles avec l’application Stadia ?

En plus du Chromecast Ultra, Google a dressé la liste des nouveaux appareils compatibles avec l’application Stadia :

Chromecast avec Google TV

Hisense® Android Smart TVs (U7G, U8G, U9G)

Nvidia® Shield TV

Nvidia® Shield TV Pro

OnnTM FHD Streaming Stick et UHD Streaming Device

Philips® 8215, 8505 et OLED 935/805 Series Android TVs

Xiaomi® MIBOX3 et MIBOX4

Bien que tous les appareils Android TV ne soient pas sur la liste, Google note que l’application sera tout de même disponible sur tous les appareils, mais de manière expérimentale. Tout comme avec les smartphones qui ne sont pas officiellement compatibles avec le service, il se peut que les joueurs rencontrent quelques bugs s’ils utilisent un appareil qui n’est pas compris dans la liste.

Si vous possédez un appareil qui tourne sous Android TV, vous pourrez alors essayer Stadia dès le 23 juin prochain. Pour rappel, la plateforme de cloud gaming propose un forfait gratuit qui vous permet de jouer aux jeux que vous achèterez sur son catalogue, mais offre également quelques jeux free-to-play. On peut notamment citer Destiny 2, Crayta et Super Bomberman R Online.

Il n’a jamais été aussi simple de jouer gratuitement avec vos amis, il suffit d’avoir un appareil Android TV. Pour installer Stadia, rendez-vous dans le Play Store, téléchargez l’application et celle-ci apparaîtra dans la liste des applications disponibles sur votre téléviseur. Il faut noter que l’application est compatible avec la manette Stadia, mais également avec les autres manettes Bluetooth prises en charge par la plateforme.

