xCloud : Microsoft officialise un lancement en France le 15 septembre 2020

Après avoir annoncé une fusion en Xbox Game Pass et xCloud, il était temps que Microsoft dévoile la date de lancement de sa plateforme de cloud gaming. Et c’est chose faite : xCloud arrivera le 15 septembre dans 22 pays, dont la France.

C’est dans un peu plus d’un mois que débarquera la version totalement finalisée de xCloud. Actuellement en phase bêta, le service de cloud gaming de Microsoft sera officiellement disponible le 15 septembre 2020 dans plus d’une vingtaine de pays. La France n’est pas en reste et aura droit au service, au même titre que les États-Unis, l’Allemagne ou le Royaume-Uni.

xCloud arrêtera prochainement la phase de test gratuite

Plus que quelques semaines à patienter donc avant de voir arriver le service xCloud de Microsoft. Le service sera accessible dans les 22 pays suivants : l’Autriche, la Belgique, le Canada, la République tchèque, le Danemark, la Finlande, la France, l’Allemagne, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, les Pays-Bas, la Norvège, la Pologne, le Portugal, la Slovaquie, l’Espagne, la Corée du Sud, la Suède, la Suisse, le Royaume-Uni et les États-Unis.

Rappelons que xCloud est un service permettant de jouer aux jeux Xbox depuis n’importe quel appareil Android (version 6.0 ou supérieure). À condition de télécharger l’APK adéquat, le service fonctionne également à merveille sur Android TV, que ce soit sur la Shield TV ou sur une TV comme la Mi TV4S que nous avons récemment testée. xCloud donne accès à une centaine de titres, parmi lesquels on trouve Batman The Telltale Series, Borderlands 2, Conan Exiles, Darksiders III, Destiny 2, Halo Wars 2, Forza Motorsport 7, Soul Calibur 6… Bref, la liste de hits est longue, trop longue.

Pour le moment, une manette Xbox est obligatoire pour jouer aux titres disponibles sur xCloud, mais certains jeux pourront être praticables via les commandes tactiles d’un smartphone Android. C’est le cas notamment de The Coalition ou Hellblade Senua’s Sacrifice. Reste à savoir à quel moment le service sera lancé sur d’autres appareils, et notamment sur iOS et Windows 10.

Si vous faites partie des bêta-testeurs qui ont pu éprouver jusqu’à présent le service gratuitement, retenez que le programme s’arrêtera à compter du 11 septembre 2020. Au-delà, il vous faudra souscrire au Xbox Game Passe Ultimate, lequel sera commercialisé 13 €/mois.