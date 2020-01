CES 2020 : les tendances et nouveautés à suivre de près cette année

Le CES 2020 ouvre ses portes à Las Vegas le mardi 7 janvier. Le salon ne dure que trois jours, mais il donne le tempo des grandes tendances et nouveautés dont nous allons assurément parler cette année. Smartphones 5G, télévisions transparentes, enroulables ou 8K et PC portables endurants et performants… voici tout ce qu’il faudra suivre de près lors du salon.

Plus que quelques jours avant le début du salon CES, l’une des grand-messe de la tech qui rassemble au même endroit – à Las Vegas – les innovations des plus grands noms de l’industrie. Samsung, Nvidia, AMD, Dell… cette année même Apple sera présent, une première dans l’histoire du salon. On s’attend néanmoins à l’absence de Huawei toujours présent sur la liste d’Entités qui lui interdit d’entretenir des relations avec des fournisseurs américains à l’exception de ceux qui se sont vus délivrer une licence.

Les grandes tendances de ce salon devraient s’articuler autour de l’avenir des services que les géants de la tech ont fait progresser en 2019 – notamment au travers du streaming. Mais aussi de ceux que les entreprises pourront délivrer via la 5G – avec les questions connexes de sécurité et vie privée. On devrait à cet égard voir aussi une flopée de smartphones compatibles 5G. Mais ce n’est pas tout : AMD et Intel vont nécessairement afficher leur rivalité avec des présentations que l’on attend de pied ferme.

Cette année devrait également être celle des écrans dans tous leurs états : flexibles, enroulables, sans aucune bordure ou encore transparents…

AMD vs Intel : on se frotte déjà les mains

Si vous ne viviez pas dans une grotte depuis quelques temps, vous savez qu’AMD fait un retour fracassant sur le marché PC avec des processeurs qui deviennent sérieusement plus puissants que ceux de l’équipe bleue, pour une fraction de leur prix. AMD c’est désormais 40% du marché des processeurs PC, du jamais vu depuis plus d’une décennie.

Et ça semble bien partie pour continuer : AMD devrait profiter du CES pour faire de belles annonces, peut-être une nouvelle architecture de processeurs encore plus performante voire d’une nouvelle gamme de processeurs PC.

Keynote AMD : lundi 6 janvier 2020 à 23:00 (Paris)

Intel devrait de son côté sortir l’artillerie lourde pour riposter. S’il ne peut toujours pas se mesurer à AMD sur la finesse de gravure et le prix, le fondeur qui reste leader du marché, pourrait dévoiler un GPU discret que l’on attend depuis longtemps. Et en profiter pour annoncer une nouvelle gamme de processeurs mobile et desktop… en 10 nanomètres.

Keynote Intel : mardi 7 janvier 2020 à 1:00 (Paris)

Nvidia : la nouvelle Shield… et de nouveaux GPU ? Ou autre chose ?

Une chose est certaine, Nvidia profitera de sa présence sur le salon pour mettre en valeur sa nouvelle Nvidia Shield. Mais à l’image de l’année dernière, où le fondeur de cartes graphiques avait dévoilé du RTX à gogo on peut peut-être s’attendre à la présentation de nouveaux GPU. Néanmoins, pour l’instant, il n’ a pas forcément encore de raison de s'emballer.

La firme n’a pas fixé de date de keynote, et ce pourrait être au final une simple présence sur le salon. Le site Marketwattch suggère que la firme veut montrer cette année un autre visage, au travers du gaming, mais aussi et surtout des véhicules autonomes et de la robotique.

Keynote Nvidia : non communiqué – à confirmer

LG : l’OLED dans tous ses états

LG sera comme l’année dernière très présent sur le salon – moins pour ses innovations en matière de smartphones, que pour sa branche écrans. La première chose que l’on attend avec impatience est de savoir quand la première TV enroulable du groupe se retrouvera sur le marché. Celle-ci était annoncée pour un lancement en 2019, mais on l’attend encore… Or, une autre déclinaison de cette TV enroulable conçue pour le plafond devrait être dévoilée.

Mais ce ne devrait pas être le clou du spectacle. Il sera aussi questions d’écrans 8K gigantesques, d’un écran OLED transparent, ou d’OLED embarqué dans les avions (on ne parle pas de la classe éco…). Il devrait également y avoir une gamme d’écrans OLED grand publics meilleur marché avec des écrans 48″ et peut-être même plus petits.

Enfin il y aura sans aucun doute de nombreuses appliances pour la maison (frigos, machines à laver, LG Styler, machine à bière et autres nouveautés attendues), ainsi qu’un peu de robotique.

Keynote LG : lundi 6 janvier 2020 à 17:00 (Paris)

Samsung : du QLED sans bordures et des nouveautés PC

Samsung devrait cette année encore mettre en avant ses téléviseurs QLED – une technologie qu' »il ne faut surtout pas confondre avec la technologie OLED. En fait il s’agit d’une amélioration de la technologie LCD, avec toujours du rétroéclairage et des « points quantiques » qui diffusent la lumière. Cette année, Samsung veut marquer les esprits avec un téléviseur QLED, donc, qui aurait pour particularité de n’avoir aucune bordure pour un effet visuel des plus impressionnants.

Il sera également question du Galaxy Book Flex α un PC portable à écran QLED que le constructeur vient de dévoiler – et qui offre une autonomie impressionnante de 17,5 heures. Mais on espère également d’autres surprises.

Keynote Samsung : mardi 7 janvier à 3:30 (Paris)

Sony : des TV, et peut-être un teasing de la PS5 ?

Sony devrait comme LG mettre le paquet sur la TV, mais aussi les barres de son. Il est vraisemblable que la firme en profite pour teaser un peu l’arrivée de la PS5 est de ses accessoires.

Keynote Sony : mardi 7 janvier à 2:00 (Paris)

OnePlus : un concept phone qui fait disparaitre les capteurs photo

OnePlus sera aussi sur le salon avec son très anticipé Concept One, le premier smartphone concept de la marque sans que l’on sache vraiment ce que cela signifie concrètement : un prototype ? ou un smartphone qui sera tout de même commercialisé ? Le smartphone emploie du verre électrochrome sur son dos pour cacher les capteurs photo lorsqu’ils ne sont pas utilisés.

C’est sans doute un peu gadget, mais cela pourrait tout à fait permettre d’autres innovations si la technologie confirme sa faisabilité.