Si TECNO est une marque d’ordinateurs portables récemment arrivée en France, elle mérite le détour par son catalogue riche en modèles. Malgré des prix agressifs, la marque ne fait aucun sacrifice sur le design et la qualité de fabrication. Le TECNO MEGABOOK K15S ne fait pas exception à la règle avec en prime l’intégration d’un surpuissant processeur Intel Core i9 dans une machine vendue autour de 650 € !

Test réalisé par Emmanuel Armanet

Le marché du PC a connu une année 2025 assez mouvementée, mais finalement plutôt positive, selon les dernières études en date. Si la majorité des consommateurs se tourne naturellement vers de grandes marques connues, et reconnues, d’autres n’hésitent pas à choisir d’autres noms, afin de bénéficier d’un rapport prix / prestation ultra compétitif. Désormais présent en Espagne et en France, TECNO jouit d’une reconnaissance croissante en Europe et appartient à cette dernière catégorie d’acteurs, comme nous le démontre son nouveau MEGABOOK K15S, sujet de ce présent test.

Prix et disponibilité

Notre configuration, qui nous est arrivée dans un solide carton rassurant, est disponible chez plusieurs revendeurs TECNO autour des 650 € selon les enseignes. Un tarif ultra agressif pour un modèle avec écran 15,6 pouces, un châssis plutôt fin et léger construit en aluminium et une fiche technique pour le moins solide : un processeur Intel Core i9-13900HK, 16 Go de RAM et 512 Go de stockage.

TECNO propose aussi des versions basées sur des processeurs AMD et Intel Core i5 pour des prix compris entre 349 € et 479 €. Un choix judicieux pour les petits budgets. Le tout est fourni avec un bloc secteur de 65 W USB-C et une licence Windows 11 Home. Une garantie de deux années s’applique classiquement à ce PC.

Design et clavier

Avec le TECNO MEGABOOK K15S, oubliez tous vos préjugés sur les PC portables à prix doux. En effet, nous voilà face à une machine en aluminium aux ajustements parfaits. Le dos est simplement occupé par le logo TECNO chromé et, pour le reste, c’est du gris. Cette finition mate résiste bien aux traces de doigts. C’est sobre, trop peut-être pour certains. Mais, pour notre part, ce caractère ultra discret n’est pas pour nous déplaire et distille une impression d’avoir là un produit développé pour professionnels.

La qualité de fabrication se ressent également en ouvrant l’écran. En effet, les charnières sont rigides, mais une seule main est néanmoins suffisante pour les utiliser avec une ouverture à 180°. Un détail qui pourrait sembler insignifiant, mais au quotidien, c’est vraiment pratique.

Le TECNO MEGABOOK K15S est doté d’un grand écran de 15,6 pouces au format 16/9e qui offre une grande surface d’affichage. Idéal donc pour un grand tableau Excel, mais aussi pour apprécier une vidéo confortablement. Forcément, cette diagonale d’écran est retranscrite dans les dimensions du PC, 349 x 241 mm en l’occurrence, mais TECNO nous réserve deux belles surprises avec une épaisseur de seulement 17,3 mm et un poids d’environ 1,65 kg ! Autant dire que, malgré sa grande taille d’écran, le TECNO MEGABOOK K15S demeure parfaitement transportable sans faire souffrir vos lombaires. Les affres de la vie nomade ne devraient pas trop lui faire peur grâce à sa construction en métal qui assure une rigidité parfaite.

Le clavier de type “chiclet” arbore des touches rétroéclairées. Ce rétroéclairage est ajustable sur quatre niveaux d’intensité. La frappe est plutôt confortable notamment grâce à une course des touches agréable. Lesdites touches se montrent plutôt silencieuses, une qualité forcément appréciable, surtout si vous utilisez le TECNO MEGABOOK K15S dans un openspace ou dans une bibliothèque. À droite, nous trouvons un pavé numérique, un plus largement plébiscité par les personnes ayant de longues séries de données chiffrées à saisir. Le pavé tactile offre de son côté une grande surface pour des déplacements rapides et précis. Nous avons également apprécié ses clics francs. Autre plus, le bouton de mise sous tension intègre un lecteur d’empreinte digitale compatible Windows Hello. Un moyen simple et pratique de déverrouiller l’ordinateur.

Une configuration musclée

Le TECNO MEGABOOK K15S s’appuie sur un processeur haut de gamme, un Intel Core i9-13900HK, basé sur l'architecture Intel 7. Appartenant à la famille des Core 13e génération, cette puce gravée en 10 nm est résolument haut de gamme avec ses 14 cœurs physiques pouvant atteindre une fréquence de 5,4 GHz et qui peuvent disposer de 24 Mo de cache. L’utilisateur a à sa disposition différents modes de fonctionnement de ce processeur afin de privilégier l’autonomie ou la puissance, en fonction de ses besoins.

À l’usage, ce processeur, qui n’est pourtant pas de toute dernière génération, n’a pas pris une ride. Les tâches les plus gourmandes, comme le montage vidéo 4K ne posent aucun souci. Nous avons ainsi utilisé le TECNO MEGABOOK K15S durant plusieurs semaines comme PC principal. Autant dire qu’il n’a pas chômé : manipulation de gros tableau Excel, modélisation 3D sous Fusion 360, traitement de centaines de clichés sous Photoshop… Difficile d’approcher les limites de cette mécanique.

Les résultats obtenus face aux différents benchmarks que nous avons lancés sont sans appel et confirment nos impressions : le TECNO MEGABOOK K15S est une belle bête capable de tenir tête à des machines équipées de processeurs plus récents et surtout beaucoup plus chères. Nous avons ainsi obtenu sous GeekBench 6 un score de 2745 points en Single-Core et 10 216 points en Multi-Core. A titre de comparaison, l’Asus Zephyrus G16, vendu à tarif s'approchant de 3000 €, avait obtenu respectivement 2891 points et 13 964 points ! L’Asus Zenbook A14, qui est facturé quant à lui 1000 €, est surclassé, toujours sous Geekbench 6, en Single-Core avec 2113 points. Vous l’aurez compris, le TECNO MEGABOOK K15S affiche une puissance digne de concurrents beaucoup plus onéreux.

Notre configuration est équipée de 16 Go de RAM. Il s’agit de deux barrettes de DDR4-3200. Une petite déception, car la plate-forme Intel supporte la DDR5-5200 et même la LPDDR5-6400. Cependant, cela permet de réduire le prix final de l’ordinateur avec un compromis perceptible uniquement dans de rares occasions. TECNO annonce qu’il est facile d’ajouter de la mémoire, jusqu’à 32 Go, et ce, sans nuire à la garantie constructeur.

En revanche, en ne disposant pas d’un circuit graphique dédié, le TECNO MEGABOOK K15S affiche peu d’ambitions en matière de jeux vidéo. Lui, son truc, c’est plus la bureautique, le loisir et le multimédia.

Pour le stockage, TECNO a opté pour un SSD de 512 Go fourni par Phison, une société chinoise moins connue que des ténors tels que Samsung ou Crucial, mais qui est dans le secteur depuis une vingtaine d’années. Nous avons mesuré avec CrystalDiskMark de très bons débits : 3103,55 Mo/s en lecture et 3099,31 Mo/S en écriture.

Le système de refroidissement s’appuie sur un unique ventilateur et un caloduc en cuivre, le tout optimisé par un logiciel interne qui adapte la vitesse de rotation en fonction du profil de performances (3 profils disponibles). En basculant en mode performance par un raccourci clavier, le ventilateur se fait entendre (TECNO annonce 41 dB), mais le plus gênant est qu’il s’exprime plutôt dans les aigus. Un son un peu strident pas vraiment agréable. La marque nous a indiqué avoir identifié le problème, mais nous n'avons pas eu l'opportunité de tester les éventuels changements opérés. En privilégiant les modes de fonctionnement plus sages, le silence est de mise pour un confort accru. La chauffe semble bien gérée. L’air chaud est évacué au niveau de la charnière : rien qui vienne nuire donc au confort d’utilisation.

Un grand écran pour un maximum de confort

Évidemment, avec son tarif agressif, impossible de proposer un écran OLED, une technologie encore réservée aux modèles plus haut de gamme. Le TECNO MEGABOOK K15S s’appuie donc sur une classique dalle IPS offrant une définition de 1920 x 1080 pixels. Là aussi, c’est du classique, mais cela demeure suffisant en matière de finesse d’affichage, pour profiter notamment des détails de vos séries préférées. Nous avons également apprécié la surface d’affichage conséquente pour exploiter de gros tableaux Excel.

TECNO annonce une luminosité typique de 300 nits. Elle nous a semblé cependant un peu faible pour une utilisation en extérieur ou dans un environnement très lumineux. Dommage, car TECNO a eu l’excellente idée d’opter pour une finition mate pour la dalle. De quoi lutter très efficacement contre les reflets parasites. On notera que la machine peut toutefois afficher des contenus vidéo HDR.

Le son est correct avec deux haut-parleurs de 2,5 W. La puissance est suffisante avec un rendu logiquement centré sur les médiums et les hauts médiums, avec donc des graves très limités. La technologie DTS améliore un peu les choses, mais ne vous attendez pas à un miracle.

Pour des visioconférences de qualité, le TECNO MEGABOOK K15S dispose de deux micros boostés par une couche d’intelligence artificielle fonctionnant de concert avec une webcam de 1 mégapixel, optimisée elle aussi par l’incontournable IA. L’image se montre plutôt détaillée avec un bruit limité, y compris dans une pièce éclairée par une lampe de bureau. Les couleurs sont un peu froides, mais le job est plutôt bien fait.

Une connectique complète, mais…

Le TECNO MEGABOOK K15S rassemble de nombreuses prises. Sur le flanc gauche, nous trouvons deux USB-C, une USB-A, une sortie vidéo HDMI 1.4 et la prise Jack pour un casque filaire ou des enceintes. De l’autre côté prennent place une seconde prise USB-A ainsi qu’un lecteur de carte mémoire microSD et un Ethernet Gigabit. Voilà donc un panorama plutôt complet qui offre à cette machine une grande polyvalence et adaptabilité.

Riche, cette connectique s’appuie cependant sur des technologies un peu plus anciennes que celles embarquées par des machines plus coûteuses. Il faut, par exemple, se passer de Tunderbolt ou de l’USB 4. Rien de dramatique et de véritablement pénalisant pour la plupart des utilisateurs.

Pour le sans-fil, le K15S propose le Bluetooth 5.0 et le Wi-Fi 5. Cela nous semble plus problématique ici, car les box Internet ont depuis quelques années franchi le pas du Wi-Fi 6, voire même du Wi-Fi 7 pour les plus récentes. Vous ne pourrez donc pas en profiter avec ce PC portable. Il se connectera bien entendu à votre réseau sans-fil, mais il ne pourra pas prétendre à des débits élevés. Nous avons ressenti cette limite surtout dans les premières heures d’utilisation où nous avons installé nos logiciels habituels et les mises à jour obligatoires. Une mise à jour technique du PC semble avoir eu lieu, offrant le WiFi 6 aux nouvelles séries. Mais notre unité n'en bénéficie pas.

Autonomie et charge

Le TECNO MEGABOOK K15S dispose d’une batterie de trois cellules totalisant une capacité de 70 Wh (6060 mAh). En pratique, dans le cadre d’un usage mêlant bureautique, surf sur le Web et quelques vidéos en streaming, ce PC portable est parvenu sans mal à offrir une bonne journée d'autonomie. Bien entendu, tout changera en fonction de vos réglages et, notamment, du rétroéclairage et de l’intensité des tâches effectuées. Mais dans tous les cas, le K15S demeure un excellent élève, puisqu’une demi-journée de montage vidéo ne vient pas à bout de sa batterie.

Pour la recharge, un bloc secteur USB-C délivrant 65 W est fourni. De type GaN pour gagner en compacité, celui-ci pourra également être utilisé pour recharger votre smartphone ou votre tablette. En une heure, le PC retrouve environ 70 % de sa charge et il faudra compter une trentaine de minutes de plus pour atteindre les 100 %. Des temps de passage très corrects à notre sens.