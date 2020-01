AMD dévoile un CPU monstrueux : le Ryzen Threadripper 3990X avec 64 coeurs et 128 threads

AMD dévoile un CPU monstrueux : le Ryzen Threadripper 3990X. Au programme 64 cœurs, 128 threads et une fréquence de base de 2,9 GHz pouvant être boostée jusqu’à 4,3 GHz ! Cerise sur le gâteau, le tout est vendu 3990$. Soit 4400$ de moins que le CPU Intel Xeon 28 cœurs qui équipe le Mac Pro.

Quel CES pour AMD ! Après avoir dévoilé les CPU Ryzen 4000 gravés en 7nm à destination des PC portables, le fondeur met un dernier coup à la concurrence (qui a dit Intel ?) en présentant un CPU inédit monstrueux : le Ryzen Threadripper 3990X. Selon la marque, il est le « premier processeur de bureau au monde doté de 64 cœurs ».

Avec 64 cœurs, 128 threads, 288 Mo de mémoire cache et un TDP (thermal design power) de 280 watts, AMD promet avec ce Ryzen Threadripper des « performances de calcul sans précédent pour un processeur simple socket dans une plateforme de bureau ». Ce CPU a été avant-tout conçu pour les gamers exigeants et pour les professionnels de la création de contenus numériques, notamment dans l’animation 3D.

À lire également : AMD au top de sa forme – sa part de marché sur PC est de 40% !

Un CPU pour les gouverner tous

D’après le fondeur, ce nouveau Threadripper 3990X enterre son prédécesseur le 3970X sur le terrain du Ray Tracing, avec des performances augmentées de 51%. En outre, AMD a mis son Threadripper 3990X sur le banc d’essai du logiciel réputé CineBench. Résultat, un score « historique de 25399 points pour un processeur simple pocket ».

Le sortie du Threadripper est prévue pour le 7 février 2020 et son prix sera de 3990$. Soit 4400$ de moins que le CPU Intel Xeon 28 cœurs qui équipe le Mac Pro d’Apple ! Le CPU d’AMD est à la fois moins cher, plus puissant et moins énergivore. La firme de Cupertino aurait-elle misé sur le mauvais cheval en optant pour les Xeon ? Quoiqu’il en soit, le fondeur se montre plus que confiant pour l’année à venir.

« Nous démarrons 2020 de façon détonante ! Les utilisateurs d’ultrafins et d’ordinateurs portables gaming profiteront de niveaux de performances sans concurrence, y compris pour le graphisme, mais aussi d’une autonomie améliorée grâce aux nouveaux processeurs mobiles AMD », déclare Saied Moshkelani, senior vice president general manager pour AMD Client Compute.

Source : AMD