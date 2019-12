Huawei : une firme américaine est enfin autorisée à fournir le constructeur chinois !

Micron est à nouveau autorisé à fournir des puces mémoire à Huawei. Le département du Commerce des Etats-Unis vient en effet d’accorder une licence de vente à la firme américaine. Dans ces conditions, d’autres entreprises basés aux USA, dont Google ou encore Qualcomm, pourraient profiter d’une dérogation dans les semaines à venir.

Micron vient d’obtenir l’autorisation de vendre des puces DRAM et NAND à Huawei, rapportent nos confrères de Reuters. Depuis mai dernier, la firme américaine basée dans l’Idaho n’avait pas le droit de vendre ses composants au groupe chinois, toujours sur liste noire. Néanmoins, les Etats-Unis autorisent depuis peu la firme chinoise à pouvoir acheter des « biens non sensibles » à des entreprises basées sur le sol américain. L’administration Trump délivre des autorisations au compte goutte depuis déjà quelques semaines. Micron est la première entreprise à en profiter.

« Ces licences nous permettent d’expédier des produits que nous fabriquons aux États-Unis » assure Micron dans un communiqué. La firme précise « qu’il existe encore de nombreux produits que nous ne pouvons pas vendre à Huawei ». « Nous pensons que nous serons en mesure de reprendre complètement le travail avec eux et de fournir tous nos produits dans quelques mois, nous devrions être dans une bien meilleure position – en supposant bien sûr qu’aucun changement ne se produise dans le domaine de la politique commerciale américaine » explique Sanjay Mehrotra, directeur général de Micron Technology, à Reuters.

De l’espoir pour Google et Android ?

Ce nouveau développement est de bonne augure pour l’avenir des smartphones Huawei. Suite à la licence obtenue par Micron, il n’est pas impossible que Google obtienne bientôt une dérogation du même acabit. Privé de licence Android, le groupe n’est plus autorisé à intégrer les services de Google dans ses smartphones. Les Mate 30 sont d’ailleurs dépourvus du Google Play Store. On vous en dit plus dès que possible.

Source : Reuters