Tesla Model 3 vs Ford Mustang Dark Horse : voici le vainqueur (le verdict final bouscule les pronostics)

Si on vous dit qu’une Tesla Model 3 Performance affronte une Ford Mustang Dark Horse dotée d’un compresseur, vous pourriez avoir tendance à miser sur la thermique plutôt que sur l’électrique. Une vidéo YouTube révèle les résultats de ce duel que personne n’attendait – et ils sont bien plus serrés que prévus.

La plupart des enfants ont déjà fait la course avec leurs petites voitures : accélération, tenue de route, endurance… Ah, qu’est-ce que ça doit être avec de véritables voitures grandeur nature ! Mais attendez, c’est l’expérience qu’a réalisée le média Edmunds.

Sur YouTube, Edmunds Cars présente une série de vidéos dans laquelle ils font s’affronter deux modèles de voitures lors d’une course aller-retour en ligne droite. Dans l’une d’entre elles, c’est une Tesla Model 3 Performance qui se mesure à une Ford Mustang Dark Horse survoltée grâce à un compresseur. Contre toute attente, le match est ultraserré.

La Tesla Model 3 Performance est un monstre de puissance capable de rivaliser avec une Ford Mustang Dark Horse dotée d’un compresseur

Commençons par présenter les deux modèles en lice. Le premier est donc une Tesla Model 3 Performance : une berline électrique dédiée à la conduite sportive – qui n’est autre que la plus puissante et la plus dynamique de sa gamme – qui coûte moins de 60 000 €. Ce challenger s’oppose ici à une Ford Mustang Dark Horse équipée d’un compresseur qui fait grimper la facture de cette voiture à essence préparée pour la course à près de 90 000 €.

Sous le capot de la Tesla ? Environ 510 chevaux et 700 Nm de couple. Sous celui de la Mustang suralimentée ? 810 chevaux et près de 835 Nm de couple. Côté poids, c’est la Tesla qui est la plus légère – et ça a son importance.

Voici en quoi consiste l’épreuve concoctée par Edmunds, qui se déroule en deux manches : un départ arrêté sur 400 mètres, suivi d’un demi-tour serré, puis d’une accélération jusqu’à la ligne d’arrivée – qui était aussi celle de départ, donc. Cette course permet ainsi de tester la maniabilité, l’accélération, le freinage, la tenue de route et la vitesse de pointe des modèles en lice. La seconde manche sert simplement à une question d’équité : elle permet aux pilotes d’intervertir les voitures et les voies.

Dans le cadre de cette course opposant Tesla Model 3 Performance et Ford Mustang Dark Horse suralimentée, les résultats obtenus ont été exactement les mêmes : l’électrique bat à plate couture la Mustang sur le départ arrêté, là où la thermique reprend l’avantage grâce à sa puissance. Mais l’écart final est minime, comme le souligne InsideEVs. Conclusion ? En étant capable de rivaliser avec des voitures thermiques préparées pour la course, la Tesla Model 3 Performance offre un très bon rapport performances/prix pour ceux qui veulent allier berline électrique familiale et conduite sportive.