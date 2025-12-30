Stranger Things saison 5 : la bande-annonce du dernier épisode dévoilée, voici ce qu’elle nous apprend

Le coup d'envoi est donné : le 1er janvier 2026 marquera la fin de Stranger Things, l'une des séries les plus populaires de la décennie. En attendant que l'ultime épisode soit diffusé, Netflix en dévoile la bande-annonce.

Plus que quelques heures à patienter avant que soit dévoilée la fin de la série Stranger Things. C'est en effet le 1er janvier 2026 que le huitième épisode de la saison 5 sera diffusé et avec lui, Netflix s'apprête à clore un chapitre qui dure maintenant depuis neuf ans et qui a fait (et continue à faire) les beaux jours de la plate-forme de streaming.

Pour finir en beauté, juste avant la diffusion de ce 8e épisode, Netflix en dévoile la bande-annonce. Bien que de nombreuses questions restent encore en suspend, Voici ce qu'on y découvre malgré tout.

Netflix dévoile l'ultime bande-annonce de Stranger Things (spoiler alert)

Petite mise en garde avant de commencer : si vous n'avez pas encore vu les volumes 1 et 2 de la saison 5 de Stranger Things, mieux vaut éviter de lire ce qui va suivre ou de lancer la vidéo ci-dessous. Bien que la nouvelle bande-annonce revienne davantage sur les saisons précédentes, on y voit néanmoins quelques scènes de la saison 5 et surtout quelques images inédites du dernier épisode.

La bande-annonce de l'épisode 8 se présente sous la forme d'un long monologue tragique de Jim Hopper destiné à sa fille adoptive, Eleven. L'ancien shérif de Hawkins tente visiblement de la motiver à affronter Vecna, l'ennemi juré de toute la bande, celui qui a causé tant de morts et a partiellement détruit la ville.

La vidéo d'un peu plus d'une minute nous montre un Vecna de plus en plus inquiétant et redoutable. Eleven, dont les pouvoirs n'ont jamais été aussi puissants, se prépare à l'affronter, mais elle aura fort à faire si elle souhaite en venir à bout. Sera-t-elle seconder par Will, qui détient désormais une partie des pouvoirs de Vecna et qui pourrait l'ultime recours face au monstre, comme le supposent de nombreuses théories sur le web ?

Autre image des plus marquantes de la bande-annonce : on y voit un Dustin pleurant et hurlant. Sa réaction est-elle due à la disparation de l'un des personnages principaux, comme l'ont annoncé les frères Duffin ? Enfin, comme annoncé dans l'épisode 7, toute la bande parvient à se rendre tout en haut du dome du Monde à l'envers, lequel relie l'Abysse. S'en suit une scène dans laquelle l'univers de l'Abysse vient percuter le Monde à l'envers. Le suspens est à son comble.

L'épisode 8 de la saison 5 de Stranger Things sera diffusé jeudi 1er janvier 2026 à partir de 2 heures du matin (heure française) et durera très exactement 2h08. Préparez le popcorn (et probablement les mouchoirs), la fin de la série à succès est proche !