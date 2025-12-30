Samsung prépare une batterie titanesque pour ses smartphones Galaxy, mais il y a un sérieux problème

Samsung est régulièrement critiqué pour la capacité de ses batteries bien en-deçà des performances offertes par les fabricants de smartphones chinois. Qu’à cela ne tienne, la firme sud-coréenne développerait une batterie à double cellule impressionnante.

L’un des principaux critères sur lesquels les utilisateurs sont regardant lorsqu’ils achètent un nouveau smartphone est sans conteste la capacité de la batterie. Et s’il existe un fabricant régulièrement pointé du doigt sur cet aspect, c’est bien Samsung, d’autant plus que la puissance de charge de ses smartphones Galaxy stagne, elle aussi – à ce propos, la firme sud-coréenne devrait enfin améliorer la recharge filaire, mais également sans fil, avec sa future gamme de Galaxy S26.

Mais ce n’est pas la seule mise à niveau majeure sur laquelle la marque travaillerait. La division Samsung Display Interface (SDI) testerait une impressionnante batterie de 20 000 mAh – un véritable bond vis-à-vis des capacités actuelles des batteries qui équipent les smartphones haut de gamme de la marque (environ 5 000 mAh).

Samsung testerait une impressionnante batterie en silicium-carbone

Pour atteindre une telle capacité, Samsung semble s’inspirer des fabricants chinois : cette batterie serait en silicium-carbone (Si/C), une technologie capable d’accroître la densité énergétique d’une batterie (en stockant jusqu’à 10 fois plus d’ions lithium), sans augmenter l’encombrement physique de l’appareil.

Cela grâce au matériau utilisé pour l’anode (la zone de stockage des ions lithium). Comme le rappellent nos confrères de Wccftech, l’anode des batteries lithium-ions est généralement faite en graphite, là où celle des batteries Si/C est constituée d’un matériau composite silicium-carbone nanostructuré.

@phonefuturist et @SPYGO19726 ont partagé sur X (ex-Twitter) les capacités de cette batterie Si/C à double cellule expérimentale. La première cellule aurait une épaisseur de 6,3 mm et une capacité de 12 000 mAh, la seconde afficherait une capacité de 8 000 mAh et une épaisseur de 4 mm. La batterie pourrait supporter 960 cycles de charge sur un an et 27 heures de temps d’écran allumé avant de se vider complètement.

Battery Validation

Samsung SDI dual-cell Si/C battery (20,000mAh).

Cell 1: 12,000mAh @ 6.3mm

Cell 2: 8,000mAh @ 4mm

Results: 27h SOT, ~960 cycles over 1 year.

Post-test: cell swelling detected → longevity failure.

Strong short-term performance. Long stability still unresolved. pic.twitter.com/29Ldb6NJ4x — Schrödinger (@phonefuturist) December 25, 2025

Si une telle capacité fait rêver, ne vous attendez pas à la retrouver dans les prochains Galaxy S26, qui devraient embarquer une batterie de 4 300 mAh – au lieu des 4 900 initialement visés. Cette batterie expérimentale est loin d’être aboutie : elle présente des défauts qui devront absolument être corrigés avant qu’elle n’arrive sur le marché. Si ses performances à court terme sont très bonnes, sa stabilité à long terme ne l'est pas : les tests font état d’un gonflement de près de 80 % de la cellule de 8 000 mAh.