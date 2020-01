OnePlus vient de lever le voile sur le Concept One, le premier smartphone équipé d’un triple capteur photo arrière invisible, lors du CES 2020. Conçu en partenariat avec McLaren, il se distingue par son dos recouvert d’un verre électrochrome capable de changer de couleur.

Comme teasé à de multiples reprises, OnePlus a profité du CES de Las Vegas pour présenter le Concept One, un smartphone doté d’une technologie capable de rendre la caméra arrière complètement invisible. Pour parvenir à cette prouesse, la jeune marque chinoise a recouvert le triple capteur photo vertical sur le dos d’un verre électrochrome constitué de « particules organiques ». D’après la firme, ce panneau de verre est aussi « mince qu’un film protecteur de vitre d’écran » (0,35 mm).

L’appareil photo apparait en seulement 0,7 seconde

Ce verre est capable de « passer en un instant du noir opaque au transparent dès que la camera est activée ». Selon OnePlus, il suffit de 0,7 seconde pour switcher de la transparence à l’opaque. Lorsque l’application photo du smartphone n’est pas activée, la caméra est donc totalement invisible. Cette conception si particulière n’est pas seulement esthétique. Grâce au filtre polarisant intégré, le verre va permettre aux utilisateurs de réaliser « des photos plus nettes et plus détaillées » dans des conditions de forte luminosité.

« La caméra invisible se présente comme une nouvelle forme de conception de caméra, qui épargne à l’utilisateur les compromis des dispositions actuelles de la caméra » se félicite Pete Lau, PDG de OnePlus, dans un communiqué de presse. D’après le dirigeant, le Concept One « révolutionne la conception CMF (couleur, matériau, finition) » dans le domaine du smartphone. On peut visiblement s’attendre à ce qu’un verre de cet acabit soit intégré aux prochains smartphones de la marque.

OnePlus s’est inspiré de McLaren

Pour mettre au point le Concept One, OnePlus s’est inspiré de la 720S de McLaren, une voiture de sport produite depuis 2017. La voiture est en effet équipée d’un toit en verre dont la teinte et l’opacité est capable de varier. Il s’agit de la même technologie que celle du verre électrochrome du Concept One. Parmi les autres matériaux utilisés sur le téléphone, on trouve le cuir semi-aniline, un matériau de haute qualité destiné à rendre la prise en main plus agréable.

Là encore, OnePlus s’est inspiré des voitures de son partenaire McLaren. Pour rappel, les deux entreprises sont associées depuis fin 2018. OnePlus a déjà lancé deux smartphones au couleurs du constructeur automobile britannique : le OnePlus 6T McLaren Edition et le OnePlus 7T Pro McLaren Edition. Que pensez-vous de ce smartphone et de son capteur photo invisible ? On attend votre avis dans les commentaires.