Apple dévoilera de nouveaux accessoires pour son système de domotique lors du CES 2020. La marque à la pomme entend profiter de son retour officiel au salon de Las Vegas pour mettre en avant des produits et fonctionnalités inédites pour son HomeKit. Aucune annonce matérielle n’est en revanche à prévoir. Pas d’iPhone ni d’iPad.

Après pas moins de 28 ans d’absence, Apple revient enfin officiellement dans les travées du CES de Las Vegas. La marque à la pomme était absente du salon mondial de l’électronique depuis 1992. Pour son retour, la firme de Cupertino veut axer sa communication autour de la domotique et son système HomeKit. Et ce sera tout, puisqu’aucune annonce matérielle n’est à l’ordre du jour. Pas d’iPhone ou d’iPad.

L’entreprise tiendra néanmoins une table ronde pendant l’événement. Elle portera sur la sécurité et la confidentialité et sera présidée par Jane Horvath, directrice de la confidentialité chez Apple. Des participants de renom sont attendus pour assister et participer à cette échange, avec notamment des représentants de Facebook, de Procter and Gamble, de Amazon et de Google ainsi que des responsables du FTC, la Commission Fédérale du Commerce américain.

LE CES du CHIP ?

Hormis le come-back d’Apple, ce CES 2020 sera l’occasion parfaite d’en apprendre plus sur cette nouvelle alliance scellée entre les différents géants de la tech mondiale : le Connected Home over IP ou CHIP si vous préférez. Apple, Amazon, Google, et bien d’autres ont décidé d’unir leurs forces pour créer un standard de la domotique.

L’objectif est clair : « simplifier le développement pour les fabricants et augmenter la compatibilité pour les consommateurs ». L’Internet Protocole (IP) sera au centre de ce consortium, qui espère aboutir à une interconnexion des systèmes de domotique, applications mobiles et services cloud dédiés des différents constructeurs. Les spécifications techniques ne sont pas encore connues, mais le CES pourrait probablement nous en apprendre davantage.

En outre, le salon fera évidemment la part belle aux téléviseurs de nouvelle génération à l’instar de LG et sa TV qui se déroule depuis le plafond. Sony pourrait quant à lui qui sait donner de premières informations officielles sur la Playstation 5. Rendez-vous à partir du 7 janvier, pour l’ouverture du CES 2020 !

Source : Gizmochina