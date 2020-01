Horseshoe Bend : Intel imagine le futur des PC à écran pliable avec ce séduisant concept

Horseshoe Bend est un concept d’Intel qui vise à montrer ce à quoi pourrait ressembler un PC à écran pliable. Le tout avec un immense écran 17,3 pouces entièrement tactile, est une position qui évoque un PC portable classique une fois l’une des parties légèrement repliée. On ne sait pas encore si ce modèle débouchera sur un produit commercialisé.

Les possibilités offertes par les écrans pliables continuent de stimuler l’industrie. Après une première vague d’innovation dans les smartphones, les écrans pliables sont au coeur de produits ou concepts de constructeurs de PC. Après la présentation d’un premier PC pliable du marché par Lenovo en mai, le Thinkpad X1 Fold, on s’attendait à ce que le CES 2020 soit l’occasion de présenter davantage d’ordinateurs exploitant cette technologie.

Avec le Horseshoe Bend Concept, Intel poursuit sur la même lancée avec un appareil aux bordures plus discrètes, et surtout avec un écran bien plus grand. Le Thinkpad X1 Fold avait en effet un écran de seulement 13,3″ – le prototype d’Intel embarque lui un écran 4:3 de 17,3″. Ce qui signifie que sa taille ressemble davantage à celle d’un PC portable une fois légèrement plié.

Intel a présenté plusieurs cas d’utilisation, notamment le mode laptop dans lequel des éléments de l’interface sont présents sous les doigts et en face de l’utilisateur. Lors de l’édition vidéo, en particulier, une interface spécifique plus pratique apparait en lieu et place du clavier. Ce clavier peut d’ailleurs être virtuel, mais il est également possible de superposer un clavier bluetooth spécialement conçu sur la partie inférieure de l’écran.

En outre, une béquille permet de faire en sorte que l’écran tienne debout une fois totalement déplié, si vous souhaitez profiter de ses 17,3″ de diagonale pour regarder des contenus. Par ailleurs, l’ordinateur s’articule autour de la nouvelle architecture Intel 10nm Tiger Lake – qui lui permet de maintenir une épaisseur de seulement 7 mm avec une dissipation énergétique de 9W si faible que l’appareil ne nécessite pas de solution de refroidissement active.

Un produit prêt pour le marché pourrait embarquer Windows 10 ou Windows 10X, un système d’exploitation allégé. Que pensez-vous de ce type de facteur de forme ? Partagez votre avis dans les commentaires.

Source : The Verge