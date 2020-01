Uber et Hyundai veulent faire voler les premiers taxis volants UberAir dès 2023

Uber et Hyundai ont profité du CES 2020 pour annoncer un partenariat visant à lancer un service de taxis volants UberAir ou Elevate dès 2023. Hyundai a également dévoilé un prototype d’aéronef électrique autonome qui servira de base pour concevoir ces taxis du futur.

Blade Runner, Retour vers le Futur, Total Recall, Le 5e élément… dans un futur fantasmé, au tournant des années 2000, les voitures et taxis volants font partie du paysage urbain. Pourtant, en ce début d’année 2020, ce genre d’aéronef n’existe toujours pas. Non pas que l’idée fasse partie des milliers d’autres idées n’ayant jamais trouvé d’application pratique, en tout cas comme ses concepteurs l’avaient espéré.

Tout est là… ou presque. La voiture volante individuelle existe. Ou plutôt a existé à plusieurs occasions, avant des développements beaucoup plus récents. Dès 2013, on peut parler du constructeur Terrafugia qui a lancé le Transition – qui coûte près de 300 000 dollars, soit le prix d’un appartement relativement bien situé à Paris. Le véhicule passe de la voiture au mode avion avec un mécanisme compliqué qui déplie ses ailes et les verrouille en place.

Il décolle sur une piste, et on a donc du mal à l’imaginer en centre-ville. D’autant que les livraisons du véhicule se font encore attendre. Une piste plus intéressante ce sont les appareils dits VTOL (vertical take-off and landing) qui peuvent décoller et atterrir verticalement, sans piste. Mais pour l’instant, les acteurs du secteurs, pour l’essentiel de petites startups, tardent à présenter quelque prototype fonctionnel que ce soit.

L’attente est bien là mais le futur continue de nous échapper

Il y a pourtant une attente. Et des occasions de la développer. Dès 2017, les organisateurs des jeux olympiques de Tokyo 2020 n’ont ils pas assuré que ce type de véhicule futuriste vrombirait dans les airs, pour faire prendre de la hauteur à quelques chanceux dès l’été 2020 ? Si on ne sait pas encore si ce sera possible à une telle échéance, on peut dire, qu’au moins Uber et Hyundai mettent des moyens pour nous faire rattraper ce futur si fuyant à l’horizon 2023.

Le constructeur et le spécialiste du VTC veulent lancer un nouveau service de taxis dans les airs, baptisé Uber Elevate ou UberAir (les deux marques existent). Hyundai se chargera de développer un aéronef autonome. Le constructeur a profité du CES 2020 pour dévoiler son prototype de VTOL électrique. Selon le communiqué de Hyundai, l’appareil devrait permettre un vol entre 300 et 600 mètres d’altitude jusqu’à une vitesse de croisière de 290 km/h et une autonomie de 100 km.

L’appareil, entièrement électrique, pourra se recharger en heure de pointe via des chargeurs spéciaux entre 5 et 7 minutes. Le prototype est censé décoller et atterrir verticalement mais se comporte comme un avion en vol. Il sera initialement piloté par un humain, mais est destiné à devenir entièrement automatisé. La cabine peut embarquer quatre passagers, en plus du pilote, sur des fauteuils dédiés. Uber se chargera intégralement de l’exploitation tandis que Hyundai se chargera de la partie conception.

Source : Hyundai